Die wachstumsstärksten Autoversicherer

1.7.2022 – Zwischen 2015 und 2020 stiegen die Einnahmen der Axa Easy am stärksten. Die Hamburger konnten die Bruttobeiträge mehr als verdoppeln, auch wenn die Entwicklung zuletzt ins Minus drehte. Klar überdurchschnittlich wuchsen auch Generali, R+V24 und S-Direkt. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Das Prämienvolumen der im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Kfz-Versicherer ist von 2015 auf 2020 um etwa ein Siebtel auf mehr als 28,85 Milliarden Euro gestiegen.

Allerdings hatte jeder sechste der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter Rückgänge zu verzeichnen. Am stärksten fielen die Einbußen mit annähernd minus einem Fünftel (auf 163,5 Millionen Euro) bei der Allianz Direct Versicherungs-AG aus (VersicherungsJournal 27.6.2022).

Dies zeigt der „Branchenmonitor: Kraftfahrtversicherung 2015-2020“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. In ihm werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Akteure mit etwa 88 Prozent Marktanteil dargestellt.

Elf Mal über 40 Prozent Zuwachs

Insgesamt 41 der aufgelisteten Akteure steigerten ihr Prämienvolumen im Betrachtungszeitraum. Elf davon legten nur unterdurchschnittlich zu, elf weitere um mehr als 40 Prozent. Kein Wert für den Zeitraum liegt für die erst kürzlich gegründete Dialog Versicherung AG (25.10.2018, 23.10.2018) vor. Bei ihr erhöhten sich 2020 die Einnahmen um 5,2 Prozent auf 152,3 Millionen Euro.

Am stärksten wuchs die Axa Easy Versicherung AG, die den Umsatz auf 63,2 Millionen Euro mehr als verdoppelte. Die Generali Deutschland Versicherung AG legte um annähernd vier Fünftel zu (auf 1.026,2 Millionen Euro). Steigerungsraten von um die 60 Prozent verzeichneten die R+V Direktversicherung AG (R+V24; auf 131 Millionen Euro) und die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt; auf 125,5 Millionen Euro).

Um über die Hälfte wuchsen die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG (auf 131 Millionen Euro), die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland und die WGV-Versicherung AG. Knapp hinter der 50-Prozent-Marke zurück blieb die Volkswagen Autoversicherung AG.

Generali und Axa…

Das Plus der Generali ging zum Großteil auf den Konzernumbau und die Verschmelzung der Generali und der Aachenmünchener zurück (25.10.2018, 23.10.2018). Das Unternehmen wuchs allerdings auch in den ersten Jahren des Betrachtungszeitraums um fünf bis acht Prozent. Zuletzt zeigte die Kurve jedoch leicht nach unten.

Die Axa easy, die seit einigen Jahren fast ausschließlich im Kfz-Geschäft unterwegs ist (14.8.2018), steigerte die Einnahmen nur in den ersten drei Jahren des Beobachtungszeitraums. Dabei verminderte sich die Zuwachsrate von knapp 90 über gut 40 auf gut 20 Prozent, bevor die Einnahmen zuletzt zweimal nachgaben.

Das 2020er-Minus von über einem Fünftel „resultiert vor allem aus dem niedrigen Neugeschäft aufgrund der Coronakrise und den Vertragsverlusten im umkämpften Jahreswechselgeschäft“, heißt es im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 3,2 MB).

…sowie S-Direkt zuletzt im Minus

Auch bei der S-Direkt kehrte sich das anfängliche Wachstum zuletzt in ein leichtes Minus um. Ein nur leichtes Plus in der Kfz-Haftpflichtversicherung konnte die Prämienrückgänge im Bereich Kasko nicht ausgleichen.

Die R+V24 wuchs nach einem Auf und Ab zu Beginn des Betrachtungszeitraums insbesondere 2019 sehr stark (plus über ein Drittel). Dies ist auf die Entwicklung in der Fahrzeugvoll- und -teilversicherung zurückzuführen. Hierfür war nach Unternehmensangaben „eine Verlagerung im Versicherungsbestand von der Vollkasko- hin zur Teilkaskoversicherung“ ursächlich (23.6.2021).

Zuletzt betrug die Steigerungsrate 14 Prozent. „Ursächlich für das Wachstum waren primär die Geschäftsbeziehungen zu verschiedenen Internet-Vergleichsportalen“, wird im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 691 KB) zum Hintergrund erläutert.

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.350,65 Euro fällig. Sie kann bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.