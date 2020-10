Die Wachstumsgewinner und -verlierer der Kompositversicherer

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Strategie 2020: Mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen will sich der Kölner Versicherungsverein fit für die Zukunft machen. Trotz ehrgeiziger Sparziele gehört ein Stellenabbauprogramm nicht dazu. Neue Produkte wurden angekündigt. (Bild: Lier) mehr ...

Die VHV-Gruppe hat 2014 von der guten Baukonjunktur sowie von höheren Durchschnittsbeiträgen in der Kfz-Versicherung profitiert, die SDK von der betrieblichen Krankenversicherung. Die Compexx Finanz AG und der Spezialversicherer Allcura sehen sich ebenfalls auf der richtigen Spur. mehr ...

In einer aktuellen Studie wurde die Kundenorientierung der Anbieter analysiert. Dafür wurden das Serviceverhalten und die Webseiten der Unternehmen aus der Verbrauchersicht ausgewertet. Vier Gesellschaften holten Top-Beurteilungen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

24.6.2020 –

In der größten Kompositsparte haben sich die Anbieter zwischen 2013 und 2018 kräftig Kunden abgejagt. In der Spitze veränderten sich die Bestände zwischen plus über 2,4 Millionen und minus etwa 840.000 Stück, zeigt eine Analyse. (Bild: Wichert) mehr ...