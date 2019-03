Die Versicherer und Vertriebe mit den treuesten Kunden

28.2.2019 – Die höchste Kundentreue haben nach einer Untersuchung von Servicevalue und Deutschland Test die Postbank Finanzberatung (Kategorie Finanzvertriebe), die Ergo Direkt (Direktversicherer) und die Huk-Coburg Versicherungen (Versicherer). Im Branchenvergleich landen die Versicherer weit entfernt von den vorderen Plätzen. Für die Finanzvertriebe reichte es sogar nur zum vorletzten Platz.

Die Servicevalue GmbH hat zusammen mit Deutschland Test, einer Marke der Focus-Money-Redaktions-GmbH, eine Untersuchung zur Kundentreue durchgeführt. Insgesamt wurden 1.869 Unternehmen aus 199 Branchen bewertet. Die Gesamtzahl der Kundenurteile wird mit 569.718 angegeben.

Basis der Untersuchung ist der sogenannte „Customer-Loyality-Score“, der in einer Onlinebefragung in den Monaten Dezember 2017 und Januar 2018 ermittelt wurde. Zu der Befragung wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten, wird zur Methodik erläutert. Pro Unternehmen beziehungsweise Marke wurden mindestens 300 Kundenstimmen angestrebt, heißt es weiter.

So wurde bewertet

Die konkrete Fragestellung der Studie war laut Servicevalue: „Im Folgenden sehen Sie eine Liste von Unternehmen. In Klammern dahinter ist jeweils der Branchenbezug angegeben. Wenn Sie in den letzten 24 Monaten bei einem dieser Anbieter für die genannte Branche Kunde waren beziehungsweise noch sind, geben Sie bitte an, ob Sie sich für diesen Anbieter bei einem erneuten Kauf- oder Vertragsinteresse wieder entscheiden würden.“

Insgesamt standen drei Antwortoptionen zur Auswahl:

„Ja, ich würde mich erneut für diesen Anbieter entscheiden.“

„Nein, ich würde mich nicht mehr für diesen Anbieter entscheiden.“

„Ich war dort in den letzten 24 Monaten nicht Kunde.“

Im Ergebnis erhält man den sogenannten Customer-Loyality-Score. Dieser entspricht dem Anteil an aktuellen und ehemaligen Kunden (längstens zwei Jahre zurückliegend), bei denen es dem Anbieter gelungen ist, Kundentreue zu erzeugen, wird zur Erläuterung ausgeführt.

Versicherer mit großem, Finanzvertriebe mit riesigem Rückstand

Auf den höchsten Treuewert (81,5 Prozent) kamen im Branchenschnitt die Batteriehersteller. Dahinter folgen Drogerien und Elektrofachmärkte mit „Customer-Loyality-Scores“ von jeweils um die 80 Prozent.

Von solchen Werten können die Vertreter rund um die Versicherungsbranche nur träumen. Auf den besten Wert kamen hier regionale Krankenkassen mit 53,8 Prozent – das sind allerdings fast 30 Punkte weniger als beim Spitzenreiter.

Hauchdünn oberhalb der 50-Prozent-Marke liegen Direktversicherer, knapp darunter Fondsgesellschaften und Versicherer. Für ihren Baufinanzierungs-Vermittler, ihre Bausparkasse und ihre überregionale Krankenkassen würden sich nach eigenem Bekunden nur jeweils gut vier von zehn Kunden erneut entscheiden.

Nur auf dem vorletzten Platz insgesamt landeten die Finanzvertriebe mit einem „Customer-Loyality-Score“ von deutlich unter einem Drittel. Schlechter schnitten nur Depotbanken mit im Branchenschnitt 28,7 Prozent ab. Dies deckt sich bis auf leichte Veränderungen mit den Ergebnissen aus dem Vorjahr (VersicherungsJournal 5.3.2018).

ADAC und Huk24 bei den (Direkt-) Versicherern an der Spitze

In den folgenden Branchenrankings wurden diejenigen Unternehmen beziehungsweise Marken ausgezeichnet, die besser als der Branchenschnitt bewertet wurden. Wer über dem Durchschnitt des Branchenmittelwertes lag, bekam die Auszeichnung „hohe Kundentreue“. Wer wiederum über dem Durchschnitt der Gesellschaften mit „hoher Kundentreue“ lag, erhielt die Auszeichnung „höchste Kundentreue“

Bei den Versicherern gab es für elf Unternehmen die Auszeichnungen „höchste Kundentreue“. Auf den besten „Customer-Loyality-Score“ von fast 70 Prozent kamen die Huk-Coburg Versicherungen, die die ADAC Versicherungen vom Spitzenplatz verdrängten. Dahinter folgen die Allianz Versicherungen, die Generali Versicherungen, die Ergo Versicherungen und die Advocard Rechtschutz-Versicherung AG mit Werten von jeweils über 60 Prozent.

Bei den Direktversicherern gab es ebenfalls einen Wechsel an der Spitze. Aktuell liegen die Ergo Direkt Versicherungen hauchdünn vor der Huk24 AG. Als drittes Unternehmen können sich, wie im Vorjahr, auch die Cosmos Versicherungen mit dem Siegel „höchste Kundentreue“ schmücken.

Mit Werten von jeweils leicht über 50 Prozent wurde den Europa Versicherungen und der Bavariadirekt, Marke der Ostdeutsche Versicherung AG, „hohe Kundentreue“ attestiert.

Vertriebe: Postbank Finanzberatung mit dem besten Wert

In der Kategorie Finanzvertriebe werden der Postbank Finanzberatung AG, der Swiss Life Select Deutschland GmbH und der Telis Finanz AG „höchste Kundentreue“ bescheinigt. Für die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG, die OVB Vermögensberatung AG und die Dr. Klein Privatkunden AG reichte es für eine „hohe Kundentreue“.

Die Werte lagen mit gut 42 Prozent bei der Postbank und zwischen rund 36 und knapp 33 Prozent bei den anderen genannten Vertriebsgesellschaften allerdings auf einem sehr überschaubaren Niveau.

Bei den Baufinanzierungs-Vermittlern setzten sich die Marken Interhyp und Baufi24 gegen die Konkurrenz durch („höchste Kundentreue“ mit 50,3 beziehungsweise 49,1 Prozent). Bei den Fondsgesellschaften erzielte die Deka-Investment-Gruppe mit 59,9 Prozent den höchsten Wert.