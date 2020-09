Die Versicherer mit der besten Servicequalität in Corona-Zeiten

3.9.2020 – Die Allianz bietet während der Pandemie aus Sicht von unabhängigen Vermittlern die beste Servicequalität in der Alters- sowie der Risikovorsorge. Im privaten Schaden-/Unfallgeschäft liegen Haftpflichtkasse und VHV auf den vordersten Plätzen, im gewerblichen Bereich VHV und Allianz. Dies sind Ergebnisse der Asscompact Trends III/2020.

WERBUNG

Die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH haben im Sonderthema der Asscompact Trends III/2020 ermittelt, welche Produktgeber in verschiedenen Bereichen die beste Servicequalität in Corona-Zeiten bieten.

357 unabhängige Vermittler gaben Auskunft

Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe beruht auf einer Onlinebefragung zu Vertriebsthemen von mehreren Hundert Vermittlern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 357 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende Juni und Mitte Juli 2020.

Die Befragten sind zu fast 90 Prozent männlich, haben durchschnittlich fast 26 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von annähernd 54 Jahren. Im Schnitt wollen sie mit etwa 68 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Dies plant nicht einmal jeder 20. vor Vollendung des 60. Lebensjahres. Auf der anderen Seite beabsichtigt deutlich mehr als ein Drittel, mindestens bis zum Alter von 70 Jahren zu arbeiten.

Servicequalität in der Altersvorsorge: Allianz vor Alte Leipziger

Für die Rangliste der Servicequalität sollten die Befragten jeweils drei Unternehmen (erster bis dritter Platz) nennen, die sie unter den gegebenen Umständen als am besten hinsichtlich der Servicequalität erleben.

In der Altersvorsorge sicherte sich die Allianz Lebensversicherungs-AG den Spitzenplatz. Das Unternehmen wurden von fast jedem zweiten Interviewten als einer der Favoriten genannt und landete bei jedem fünften Vermittler an erster Stelle.

Für die Alte Leipziger Versicherung AG votierte etwa jeder dritte Umfrageteilnehmer. Rund jeder Siebte sieht das Unternehmen sogar an der Spitze.

Für knapp über beziehungsweise unter ein Viertel der Befragten zählen die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. zu den drei besten Gesellschaften. Spitzenreiter sind die beiden Unternehmen bei jeweils gut jedem zehnten Vermittler.

Allianz auch in der Risikovorsorge an der Spitze

In der Risikovorsorge zeigt sich auf den ersten vier Positionen die gleiche Reihenfolge. Die Allianz zählt mehr als jeder dritte Interviewte zu einem seiner Favoriten. Die Alte Leipziger und die Canada Life kommen auf Anteile von jeweils einem guten Sechstel.

Knapp dahinter folgt der Volkswohl Bund. Jeweils mehr als jeder Achte votierte für die Dialog Lebensversicherungs-AG, die Hannoversche Lebensversicherung AG oder die Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

Enges Rennen der Schaden- und Unfallversicherer

Im privaten Schaden-/Unfallgeschäft lieferten sich die Haftpflichtkasse VVaG und die VHV Allgemeine Versicherung AG ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitzenposition. Dabei votierten einige Vermittler mehr für die Roßdorfer (Anteil: 38,6 Prozent) als für die Hannoveraner (35,8 Prozent). Allerdings sieht fast jeder Fünfte die VHV an erster Stelle. Bei der Haftpflichtkasse war es nur rund jeder Sechste.

Auf zweistellige Anteile an den Nennungen kommen noch die Basler Sachversicherungs-AG, die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, die Ammerländer Versicherung VVaG, die Allianz Versicherungs-AG und die Axa Versicherung AG.

Im gewerblichen Kompositgeschäft ging es an der Spitze noch enger zu. Am häufigsten zählt die VHV zu den Top-Drei-Gesellschaften (Anteil: 27,9 Prozent). Für die Allianz votierten 27,2 Prozent. An erster Stelle landete die Allianz auf dem Stimmzettel von fast jedem siebten Vermittler. Bei der VHV war dies nur bei gut jedem Zehnten der Fall.

Die Axa kommt auf einen Anteil von einem knappen Viertel an den insgesamt abgegebenen Stimmen in diesem Segment.

Weitere Studiendetails

Konkrete Gründe für die Nennung als Favorit wurden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Der 172-seitige Berichtsband der Asscompact Trends III/2020 kostet 1.508 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.