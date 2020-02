Die Versicherer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

20.2.2020 – Die Huk-Coburg bietet aus Sicht der Verbraucher das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter den deutschen Versicherern. Bei den Direktversicherern liegt die Huk24 an der Spitze. Dies zeigt eine Yougov-Umfrage im Auftrag des Handelsblatts, die auf über 900.000 Online-Interviews unter erwachsenen Bundesbürgern basiert. Insgesamt gab es 37 Branchenkategorien.

WERBUNG

Die Yougov Deutschland GmbH hat im Auftrag des Handelsblatts auch in diesem Jahr ein Preis-Leistungs-Ranking von deutschen Unternehmen erstellt. Bei der aktuellen Auflage wurden die Firmen in 37 Kategorien unterteilt, darunter auch „Direkt-Versicherungen“ und „Versicherungen“.

Was hinter dem Brand-Index steckt

Die Untersuchung basiert auf über 900.000 Online-Interviews. Diese hat das Datenanalyse-Unternehmen zwischen Anfang Januar und Ende Dezember 2019 unter erwachsenen Bundesbürgern für den Markenperformance-Tracker „Yougov Brand-Index“ durchgeführt. Die Auswahl der Befragten ist nach Unternehmensangaben repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Mit dem Brand-Index misst Yougov die Markenperformance aus Verbrauchersicht. Neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis fließen auch die fünf Bewertungsdimensionen allgemeiner Eindruck, Qualität, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungs-Bereitschaft und Arbeitgeberimage ein.

Um in den Index aufgenommen zu werden, muss eine Marke bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Hierzu gehört unter anderem, dass sie eine gestützte Bekanntheit von mindestens 20 Prozent aufweist. Aktuell enthält der Index Daten zu insgesamt 30 Versicherermarken.

So werden die Werte für den Preis-Leistungs-Index berechnet

Zur Befragungsmethodik teilte das Markforschungs- und Beratungsinstitut weiter mit: „Um das wahrgenommene Preis-Leistungs-Verhältnis einer Marke zu ermitteln, wurde den Umfrageteilnehmern folgende Frage gestellt: ‚Welche Marke steht für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?‘ sowie ‚Und welche Marke steht für ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis?‘“.

Mit einem zusätzlichen Hinweis sei den Befragten erläutert worden, dass hierbei nicht gemeint ist, ob eine Marke als „billig“ empfunden werde. Vielmehr gehe es darum, ob die Marke für den zu zahlenden Preis eine entsprechende Leistung biete.

Für die Erstellung des Preis-Leistungs-Scores werden positive und negative Nennungen miteinander verrechnet. Der Score kann einen Wert zwischen minus 100 (nur negative Nennungen) und plus 100 (nur positive Nennungen) annehmen.

Huk-Coburg und Huk24 an der Spitze der Versicherungen

Der beste Score-Wert in der Kategorie Versicherungen wird wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 15.2.2019) für die Huk-Coburg ausgewiesen. Mit leicht verbesserten 23,2 Punkten stand für die vorgenannte Marke weiterhin ein mehr als doppelt so hoher Wert wie für die zweitplatzierten ADAC Versicherungen zu Buche.

Letztere setzten sich hauchdünn gegen die Marke VHV durch. An vierter Stelle folgt unverändert die DEVK. Position fünf sicherte sich aktuell der LVM, der die Debeka damit aus den Top Fünf verdrängte.

In der zum zweiten Mal separat ausgewiesenen Kategorie „Direkt-Versicherungen“ liegt die Huk24 mit knapp 20 Score-Punkten an der Spitze. Position zwei belegt die Cosmosdirekt. Auf Platz drei folgt die Marke Allsecur, die seit dem vergangenen Sommer als Allianz Direct am Markt auftritt 13.8.2019). Im Vergleich zum Vorjahr gab es keine signifikanten Veränderungen bei den Punktwerten.

Großer Rückstand der Versicherer auf die Gesamtsieger

Der Rückstand der Versicherermarken auf die Topmarken im Gesamtranking ist immens. An der Spitze liegt die Drogeriemarktkette DM (Kategorie „Einzelhandel“) mit 55,2 Score-Punkten

Dahinter folgen die Marke Lidl aus der Kategorie „Lebensmittel-Einzelhandel“ und der Schuhhändler Deichmann (Kategorie „Mode & Textilhandel“) mit Werten von ebenfalls über 50.