Die teuersten Immobilien 2023

22.12.2023 – Die kostspieligste Wohnung der Republik gibt es in der Hauptstadt, das Haus zum höchsten Preis am Simssee in Oberbayern. Ein Ranking für die Objekte im Luxussegment hat das Portal Immowelt präsentiert.

WERBUNG

Mit Sparen für die eigene Vorsorge haben Wohnobjekte in dieser Spitzenklasse nichts zu tun: Die Immowelt GmbH hat zum Jahresende wieder ein Ranking der jeweils teuersten Häuser und Wohnungen erstellt, die Verkäufer zwischen Januar und November 2023 auf dem Portal Immowelt.de angeboten haben.

Angaben zur Auswertung

Ein Anwesen am Simssee in Oberbayern wurde in diesem Jahr für 29,5 Millionen Euro angeboten. Die teuerste Wohnung war ein Fabrik-Loft in Berlin für 15,9 Millionen Euro. Führend in der Auswertung mit den kostspieligsten Luxusobjekten war im Vorjahr Berlin (VersicherungsJournal 19.12.2022). 2021 lag noch München vorne (16.12.2021).

Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise waren Angebote, die Verkäufer von Januar bis November auf dem Portal inserierten. Das Ranking berücksichtigt ausschließlich Offerten, die Interessenten vermehrt nachfragten. Die Preise sind jeweils Angebots- und keine Abschlusspreise, wie Immowelt betont.

Die Rangliste der kostspieligsten Häuser war 2023 laut der vorliegenden Auswertung eine Mischung aus Stadtvillen in den Metropolen und Anwesen auf dem Land. Bei den teuersten Wohnungen bestimmen noble Lofts und Penthäuser aus Berlin, München und Hamburg die Top zehn.

Die teuersten Häuser

Die Villa am Simssee in Oberbayern, Kostenpunkt knapp 30 Millionen Euro, liegt in der Nähe von Rosenheim und verfügt über 26 Zimmer, die auf einer Wohnfläche von über 1.100 Quadratmetern verteilt sind. Neben dem Anwesen erhalten Käufer auch ein rund zehn Hektar großes Grundstück, das für einen großen Teil des Kaufpreises steht.

Auf den nächsten Plätzen der Rangliste folgen zwei Stadtvillen, eine davon im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst, die neben einem weitläufigen Garten auch 19 Zimmer und eine Wohnfläche von 950 Quadratmeter bietet. Das Grundstück beläuft sich auf 1.130 Quadratmeter. Interessenten müssten dafür 28,5 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Ähnliche Eckdaten weist auch eine Stadtvilla in Hamburg-Eimsbüttel (Platz drei) auf, die mit einem Kaufpreis von 27,9 Millionen Euro gelistet war. Mit großem Abstand dahinter folgt ein Design-Anwesen für 15 Millionen Euro mit einer Wohnfläche von 516 Quadratmetern in Grünwald vor den Toren von München.

Auch Sylt gehört zu den exklusiven Wohnorten. Zwei Reethäuser sind unter den teuersten Immobilien vom Immowelt: ein Neubau für 14,4 Millionen Euro in Keitum und ein neuwertiges Haus für 12,75 Millionen Euro in Wenningstedt-Braderup.

Die teuersten Wohnungen 2023 Rang Stadt Wohnfläche in Quadratmeter* Angebotspreis** 1 Berlin (Pankow) 546 (9) 15.900.000 2 München (Schwabing-Freimann) 378 (7) 10.890.000 3 Hamburg (Hamburg-Nord) 433 (6) 10.500.000 4 Berlin (Charlottenburg-Wilmersdorf) 319 (5) 9.556.500 5 Frankfurt a.M. (Innenstadt II) 320 (10) 7.999.000 6 München (Altstadt-Lehel) 310 (4) 7.600.000 7 Berlin (Charlottenburg-Wilmersdorf) 327 (9) 7.200.000 8 Düsseldorf (Stadtbezirk 1) 506 (6) 7.005.000 9 Berlin (Charlottenburg-Wilmersdorf) 450 (10) 7.000.000 9 München (Altstadt-Lehel) 235 (4) 6.900.000

Die teuersten Wohnungen

Die kostspieligsten Wohnungen befinden sich ausschließlich in den größten beziehungsweise teuersten Städten Deutschlands. Ganz vorne im Ranking steht ein luxuriöses Apartment im Szeneviertel Prenzlauer Berg. Für 15,9 Millionen Euro konnten finanzkräftige Käufer ein saniertes Loft in einem unter Denkmalschutz stehenden Fabrikgebäude in Berlin erwerben.

Für die knapp 16 Millionen Euro erhielten sie neun Zimmer, eine Wohnfläche von 546 Quadratmeter sowie eine große Dachterrasse. Auf Platz zwei folgt ein Design-Penthouse in München mit 378 Quadratmetern Wohnfläche und Panorama-Rooftop, das für 10,89 Millionen Euro auf Immowelt angeboten wurde.

Preislich knapp dahinter steht im Ranking ein 433 Quadratmeter großes Penthouse in Hamburg an der Außenalster für 10,5 Millionen Euro.

Auch Frankfurt und Düsseldorf spielen in der ersten Liga mit

Besonders oft ist die deutsche Hauptstadt im Ranking vertreten. Neben der teuersten Wohnung zählen drei weitere Luxuswohnungen zu den Top Ten, alle befinden sich im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf: zwei Neubauwohnungen für 9,6 Millionen Euro und 7,2 Millionen Euro sowie ein exklusives Apartment in einem sanierten Jugendstilgebäude für sieben Millionen Euro.

Aber auch Objekte in Frankfurt und Düsseldorf schafften den Sprung unter die teuersten zehn Wohnungen. In der Finanzmetropole müssten Käufer acht Millionen Euro für eine Zehn-Zimmer-Wohnung im Zentrum auf den Tisch legen. In der Landeshauptstadt am Rhein kostet ein Loft in der Nähe der Altstadt sieben Millionen Euro.