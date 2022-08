Die Schaden-/Unfallversicherer mit dem größten Beitragsschwund

24.8.2022 – Die Kompositversicherer konnten die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen zwischen 2015 und 2020 um etwa ein Sechstel ausbauen. Vier Gesellschaften aus der Top 50 nach Prämien hatten jedoch Einnahmerückgänge zu verzeichnen. Die größten Einbußen gab es bei der DA Direkt und der Alten Leipziger. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2014-2019: Kompositversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Das Beitragsaufkommen in der Schaden-/Unfallversicherung stieg in den zurückliegenden zehn Jahren um fast ein Drittel. Dabei ging es ohne größere Schwankungen um jeweils rund drei Prozent nach oben. Zuletzt beliefen sich die gebuchten Bruttobeiträge auf 74,9 Milliarden Euro. Von 2015 auf 2020 baute die Branche das Prämienvolumen um circa ein Sechstel aus.

Das meldet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Große Unterschiede beim Prämienaufkommen

Auf Unternehmensebene entwickelte sich das Prämienaufkommen sehr unterschiedlich. Vier Akteure verzeichneten zwischen 2015 und 2020 ein Rückgang bei den Beitragseinnahmen.

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Kompositversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. Die Publikation bietet einen Überblick über zahlreiche Kennzahlen der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter mit rund 86 Prozent Marktanteil.

DA Direkt mit dem prozentual stärksten Rückgang

Die größten Einbußen hatte mit über einem Sechstel die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt, auf unter 280 Millionen Euro) hinzunehmen. Die Alte Leipziger Versicherung AG schrumpfte um fast sieben Prozent (auf unter 383 Millionen Euro).

Bei der Garanta Versicherungs-AG fiel der Umsatz um gut vier Prozent (auf knapp 191 Millionen Euro) und bei der HDI Versicherung AG um zwei Prozent (auf unter 1,34 Milliarden Euro). Die vier vorgenannten Gesellschaften gehörten zu den Anbietern mit den größten Einbußen beim Vertragsbestand (20.6.2022).

Eine leichte Steigerung gelang der Condor Allgemeinen Versicherungs-AG (plus 1,3 Prozent 192 Millionen Euro). Deutlich schlechter als der Markt performten die Axa Versicherung AG (plus 5,7 Prozent auf fast 4,04 Milliarden Euro) und die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH; plus 8,2 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro).

Auch der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. entwickelte sich vergleichsweise mäßig (plus 9,6 Prozent auf knapp 389 Millionen Euro).

DA Direkt zuletzt wieder auf Wachstumskurs

Bei der DA Direkt, die 92 Prozent ihrer Einnahmen in der Kfz-Versicherung erzielt, gingen die Beiträge zunächst viermal in Folge zurück – in der Spitze um annähernd zehn Prozent. Als Hintergrund für die rückläufige Entwicklung führte der Anbieter im Geschäftsbericht 2019 (PDF, 1,1 MB) die „konsequente Beibehaltung einer risikoadäquaten und ergebnisorientierten Tarifierungs- und Zeichnungspolitik“ an.

So wurde auch 2020 verfahren, dennoch kehrte das Unternehmen in die Wachstumsspur zurück. „Bei insgesamt gestiegenen Durchschnittsbeiträgen im Bestand erhöhte sich unser gebuchter Bruttobeitrag im Jahr 2020 um 1,9 Prozent […]. Der erziele Beitragszuwachs lag unter der Planambition.

Gebremst wurde das Wachstum durch den Lockdown im Frühjahr 2020 und den damit verbundenen Einschränkungen im öffentlichen Leben“, heißt es im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 1,2 MB). Zwar habe sich nach Ende des Lockdowns die unterjährige Neugeschäftsentwicklung wieder erholt. Dies habe aber nicht gereicht, um die bis dahin verzeichnete Planverfehlung aufzuholen.

Durch Bestandsverkauf beeinflusst

Auch bei der Alten Leipziger zeigte die Kurve zuletzt wieder nach oben. Das Minus ist unter anderem dem Verkauf des Rechtsschutzgeschäfts an die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG geschuldet.

Im Geschäftsjahr 2018 hatten rund 300.000 Rechtsschutz-Verträge mit 62,5 Millionen Euro Beitrag den Besitzer gewechselt (10.4.2019). Im Jahr darauf konnte das Unternehmen den Rückgang von fast 14 auf unter zwei Prozent begrenzen, um 2020 dann um 2,4 Prozent zuzulegen.

Die Alte Leipziger gehörte übrigens auch in der Haftpflicht- (11.8.2022) und in der Hausratversicherung (28.7.2022) jeweils zu den wenigen Akteuren mit Beitragsrückgängen im Beobachtungszeitraum.

HDI mit pandemiegetriebenem Prämienminus

Der HDI verlor vor allem zu Beginn und zum Ende des Betrachtungszeitraums. 2020 fiel das Minus mit über drei Prozent nach Unternehmensangaben stärker aus als erwartet. Laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 900 KB) ist dies „insbesondere auf die Sparte Kraftfahrt zurückzuführen, getrieben durch pandemiebedingte Effekte“.

Als weitere Hintergründe werden das Auslaufen eines Kooperationsmodells sowie Bestandsverluste aus dem Jahreswechselgeschäft 2019/2020 genannt. In den Firmen-Sparten sowie im Bereich Cyber seien die Einnahmen infolge von Beitragsanpassungen genauso gestiegen wie in den Privat-Sparten insgesamt.

Bei der Garanta drehte die Entwicklung nach drei Verlust-Jahren 2019 wieder ins Positive. Auch 2020 baute das Unternehmen das Prämienvolumen leicht aus.

Bezugsmöglichkeit

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Kompositversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die knapp 100-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

In der Untersuchung liegt der Schwerpunkt auf Anbietern mit Fokus auf das Privatkundengeschäft. Daher werden Daten für Industrieversicherer wie Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) oder HDI Global SE nicht in der Untersuchung aufgeführt. Beide buchten 2020 über 4,5 Milliarden Euro Bruttobeiträge (22.11.2021).