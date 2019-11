Die Schaden-/Unfallversicherer mit dem größten Beitragsschwund

21.11.2019 – 45 der 50 größten Kompositversicherer haben 2018 ihr Prämienvolumen gesteigert. Den größten Zuwachs hatten die Itzehoer und die Provinzial Rheinland zu verzeichnen. Das größte Minus fuhr die Alte Leipziger durch den Verkauf des Rechtsschutzsegments an die Itzehoer ein. Dies zeigt eine Übersicht in Heft 22/2019 der Zeitschrift für Versicherungswesen. Marktführer ist und bleibt mit riesigem Abstand die Allianz, gefolgt von HDI Global und AGCS.

Im Geschäftsjahr 2018 haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Schaden-/ Unfallversicherer die gebuchten Bruttobeiträge um über drei Prozent auf knapp 70,7 Milliarden Euro ausgebaut. Dies ist dem Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2019 des Versichererverbands zu entnehmen.

Damit lag der Zuwachs zum siebten Mal in Folge im Bereich der Drei-Prozent-Marke. Allein seit 2010 konnte die Branche das Prämienvolumen um über ein Viertel ausbauen. Dabei ist das Beitragsaufkommen seit 2008 kontinuierlich angestiegen. In den beiden Jahren davor gab es letztmals Rückgänge, und zwar von jeweils unter einem Prozent.

Alte Leipziger mit dem größten Minus

Auf Ebene der 50 größten Gesellschaften betrachtet gab es höchst unterschiedliche Entwicklungen, wie eine Übersicht in der Zeitschrift für Versicherungswesen (Heft 22/2019) zeigt. Demnach hatten fünf Anbieter 2018 einen Rückgang zu verzeichnen, das sind drei weniger als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 23.11.2018).

Die größte Verminderung stand mit fast einem Siebtel für die Alte Leipziger Versicherung AG zu Buche. Dies ist größtenteils auf den Verkauf der Rechtsschutz-Sparte an die Itzehoer Versicherung/ Brandgilde von 1691 VVaG (23.6.2017, 26.6.2017) zurückzuführen, der zum 1. Januar 2018 wirtschaftlich wirksam wurde. Im Geschäftsbericht 2018 gibt die Gesellschaft ein (um das Rechtsschutzgeschäft) bereinigtes Prämienplus von 1,5 Prozent auf 381 Millionen Euro an.

Auch DA Direkt und Generali im Rückwärtsgang

Jeweils um rund fünf Prozent schrumpfte das Beitragsvolumen bei der DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) und der Generali Versicherung AG. Bei der DA Direkt reduzierte sich das Prämienaufkommen in allen Segmenten bis auf Rechtsschutz.

Ein besonders starkes Minus hatte die Gesellschaft in der Kraftfahrtversicherung zu verzeichnen (minus fast sechs Prozent auf rund 265 Millionen Euro). Diese Sparte macht fast 93 Prozent des gesamten Geschäfts aus. Im Geschäftsbericht 2018 (PDF, 1,2 MB) führt das Unternehmen das Minus auf eine „konsequente Beibehaltung einer risikoadäquaten und ergebnisorientierten Zeichnungspolitik“ im besonders hart umkämpften Marktsegment der Kfz-Direktversicherer zurück.

Bei der Generali zeigte die Kurve ebenfalls in fast allen Zweigen nach unten. Ausnahmen waren lediglich die Feuerversicherung und die Kategorie „Sonstige Versicherungen“. Überdurchschnittlich groß fiel das Minus mit etwa einem Neuntel in der Kfz-Sparte aus, die einen Anteil von circa einem Drittel am Gesamtumsatz hat.

Itzehoer und Provinzial Rheinland mit den größten Zuwächsen

Die verbleibenden 45 Gesellschaften in der Top 50 verbuchten 2018 zum Teil riesige Beitragssteigerungen – allen voran die Itzehoer (durch den Kauf der Rechtsschutz-Sparte) von der Alten Leipziger und die Provinzial Rheinland Versicherung AG. Beide Gesellschaften wuchsen um über ein Fünftel.

Die Provinzial Rheinland erklärt dies im Geschäftsbericht 2018 (PDF, 3,6 MB) insbesondere mit dem in Rückdeckung übernommenen Geschäft. „Maßgeblich verantwortlich für diese Entwicklung ist die Übertragung eines Teiles des Restkreditversicherungs-Geschäftes von der Provinzial Rheinland Holding AöR auf die Provinzial Rheinland Versicherung AG zum 31. Dezember 2018, der mit Portefeuille-Eintrittsbeiträgen von 217,8 Millionen Euro im übernommenen Geschäft verbunden war.“

Das Beitragsplus im selbst abgeschlossenen Geschäft lag den Angaben zufolge mit 3,6 Prozent leicht über dem Marktdurchschnitt. Dabei wuchs das Unternehmen insbesondere in der Wohngebäudeversicherung, die mit 317 Millionen Euro Prämienvolumen für über ein Fünftel des gesamten Umsatzes steht (14.5.2019).

Vergleichsweise stark legten auch die Allsecur Deutschland AG (plus knapp 13 Prozent), die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland (plus fast zehn Prozent) sowie die Huk24 AG, die BGV-Versicherung AG und die Basler Sachversicherungs-AG (jeweils plus knapp unter acht Prozent) zu.

Allianz bleibt Marktführer

In der Rangliste nach Beitragseinnahmen zieht an der Spitze weiterhin die Allianz Versicherungs-AG einsam ihre Runden. Der Marktführer steigerte das Prämienaufkommen um vier Prozent auf über 9,9 Milliarden Euro.

Die Positionen zwei bis fünf belegen die HDI Global SE, die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), die R+V Allgemeine Versicherung AG und die Axa Versicherung AG mit jeweils über vier Milliarden Euro. Dabei zog die R+V durch ein mehr als vier Mal so großes Plus von fünf Prozent an der Axa vorbei.

Weitere Rangabfolge

Dahinter folgen in unveränderter Reihenfolge die Ergo Versicherung AG, der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G., die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG und die VHV Allgemeine Versicherung AG mit Prämienvolumina zwischen knapp 3,6 und fast 2,1 Milliarden Euro. Jeweils zwei Plätze aufwärts ging es für die Württembergische Versicherung AG (auf zehn) sowie die Aachenmünchener Versicherung AG (auf 15; jetzt Generali Deutschland Versicherung AG (11.10.2019)).

Eine Position nach oben schob sich die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG (auf 14). Drei Ränge verlor die Generali (auf 17), zwei Positionen die Gothaer (auf zwölf). Unverändert an elfter Stelle liegt die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland, weiterhin an 16. Stelle die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG.

Die größten deutschen Schaden-/ Unfallversicherer (gebuchter Bruttobeitrag) Rang 2018 (2017) Gesellschaft Beiträge 2018* Beiträge 2017* Veränderung 1 (1) Allianz 9.913,98 9.526,77 4,1% 2 (2) HDI Global 4.616,26 4.401,25 4,9% 3 (3) AGCS 4.170,16 4.035,18 3,4% 4 (5) R+V Allg. 4.052,15 3.860,65 5,0% 5 (4) Axa 3.860,65 3.977,28 1,2% 6 (6) Ergo 3.576,61 3.454,96 3,5% 7 (7) LVM 2.452,61 2.321,10 5,7% 8 (8) Huk-Coburg-Allg. 2.275,00 2.150,90 5,8% 9 (10) VHV Allg. 2.052,78 1.979,55 3,7% 10 (12) Württembergische 1.847,70 1.751,21 5,5% 11 (11) Zurich 1.846,04 1.791,23 3,1% 12 (10) Gothaer Allg. 1.810,12 1.822,08 -0,7% 13 (13) Huk-Coburg VVaG 1.770,62 1.733,69 2,1% 14 (15) SV Gebäude 1.595,86 1.549,81 3,0% 15 (17) Aachenmünchener 1.591,96 1.492,12 6,7% 16 (16) Bayer. Versicherungs-Verband 1.537,99 1.494,28 2,9% 17 (14) Generali 1.523,19 1.603,69 -5,0%

Weitere Angaben auch zu der Rangfolge nach verdienten Beiträgen sowie zu den technischen Ergebnissen der 50 größten Kompositversicherer können im aktuellen Heft 22/2019 der Zeitschrift für Versicherungswesen nachgelesen werden.