Die Risikokompetenz der Bürger sinkt

7.9.2022 – Die Deutschen haben Angst davor, sowohl im Alltag als auch im Alter nicht genügend Geld zur Verfügung zu haben. Viele wünschen sich ein digitales Überwachungssystem durch den Staat. Die Sorge vor Krieg und Naturkatastrophen ist deutlich gestiegen. Das sind Ergebnisse des neuen Ergo-Risiko-Reports.

„Die Risikokompetenz in Deutschland nimmt nicht zu, sondern sinkt leicht.“ Dieses Fazit zieht Professor Dr. Gerd Gigerenzer, Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz der Universität Potsdam anlässlich der Veröffentlichung des „Ergo Risiko-Reports 2022“. Auch die 3. Auflage der Analyse zeige, dass die Eigenverantwortung der Deutschen stark zu wünschen übriglasse.

Jüngere favorisieren den Überwachungsstaat

Gerd Gigerenzer (Bild: Schmidt-Kasparek)

Der Wissenschaftler fand es besonders bedrohlich, dass die Menschen, vor allem jüngere, regelrecht „schlafwandelnd“ einen Überwachungsstaat favorisieren würden. So können sich insgesamt ein Fünftel der Befragten vorstellen, dass ihr Verhalten kontrolliert und bewertet wird. Unter den 18-30-Jährigen liegt der Wert sogar bei 28 Prozent.

„Die Menschen wollen dann positive Punkte für Mülltrennung und weniger Flüge“, so Gigerenzer, der die Umfrage wissenschaftlich begleitete. Die Gefahr, dass bei Überwachung der Staat zunehmend Macht über seine Bürger gewinnt, würde weitgehend ausgeblendet. Ein solches „Sozialkredit-System“ gibt es laut Gigerenzer schon heute in China.

„Nur noch 64 Prozent aller Bundesbürger lehnen ein staatliches Sozialkredit-System ganz ausdrücklich ab“, erläuterte der Wissenschaftler. Vor drei Jahren lag diese Zahl noch bei 68 Prozent.

WERBUNG

Die Sorge um den Schutz der Daten geht zurück

Auch der Anteil derjenigen, die den Verlust des Schutzes ihrer Daten als ein großes Problem ansehen, weil diese immer mehr Unternehmen und staatlichen Stellen zugänglich sind, geht kontinuierlich zurück. 2018 waren es noch 51 Prozent, nun sind es lediglich noch 44 Prozent.

An erster Stelle der größten Risiken für die Sicherheit stehen für die Deutschen weiterhin Terrorismus und Krieg (63 Prozent). Gegenüber 2019 (55 Prozent) lässt sich ein Anstieg um acht Prozentpunkte verzeichnen. Grund könnte der Krieg in der Ukraine sein.

Da die Befragung von 3.200 Personen ab 18 Jahren durch das Forschungsinstitut Heute und Morgen zwischen März und April durchgeführt wurde, ergreift sie bereits die Reaktionen der Menschen auf dem am 24. Februar gestarteten Angriffskrieg Russlands.

Risikoreport 2022 (Bild: Ergo)

Die Inflationsangst ist stark gestiegen

Wie die aktuelle Lage die Deutschen beeinflusst, zeigt sich an der Inflationsangst. Sie ist stark gestiegen – von 24 Prozent in 2019 auf 46 Prozent in 2022. Am meisten sorgen sich hier jüngere Menschen mit sogar der Hälfte der 18-30-Jährigen.

Demgegenüber wird die innere Sicherheit aktuell als hoch empfunden. „Der Ruf nach mehr Polizei und strengeren Gesetzen wird schwächer“, so die Studienautoren. In 2018 wollten noch 55 Prozent der Deutschen mehr Polizei, 2019 waren es 40 Prozent und 2022 sind es nur noch 30 Prozent.

Vergleichbar ist es bei strengeren Gesetzen: Diese waren 2019 noch für 37 Prozent sicherheitsrelevant, 2022 sind es nur noch 30 Prozent. Das Ergebnis könnte ebenfalls mit dem Ukrainekrieg zusammenhängen.

Gigerenzer: „Bei einer Bedrohung von außen rückt man zusammen.“ Zudem sei die Zahl der Polizisten in Deutschland in den letzten Jahren tatsächlich erhöht worden.

Corona wird kaum noch als Bedrohung empfunden

Gleichzeitig kann man aus der Studie ein kurzes Risikogedächtnis diagnostizieren. So ist Covid-19 kein großes Angstthema in der deutschen Bevölkerung mehr.

Die Bundesbürger ängstigen sich mit Abstand am häufigsten vor Krebserkrankungen (62 Prozent) sowie vor Demenz/Alzheimer (60 Prozent). Covid 19 erreicht nur einen Wert von elf Prozent.

Naturkatastrophen und Unwetter (50 Prozent) stellen für die Bundesbürger ebenfalls ein großes und zugleich wachsendes Risiko dar. Gegenüber den Vorjahren zeigt sich hier ein Anstieg des Bedrohungsgefühls um zehn Prozentpunkte. Trotzdem lässt die Angst hier – zumindest in der Praxis, wenn es um den Verkauf von Extra-Elementarschaden-Versicherungen geht, schon wieder nach.

Bürger haben ein kurzes Risikogedächtnis

Theodoros Kokkalas (Bild: Ergo)

Das bestätigt Theodoros Kokkalas, Vorsitzender des Vorstands der Ergo Deutschland AG. „In Südeuropa ist das Risikogedächtnis sogar noch kürzer ausgeprägt“, sagte er. So würden in der Türkei und Griechenland sogar Erdbeben bald nach ihrem Auftreten wieder ausgeblendet.

Nach Einschätzung von Gigerenzer spiegele sich hier das „Kurzzeitgedächtnis der Medien“ in der Bevölkerung wider. So schätzt der Wissenschaftler, dass schon heute der Krieg in der Ukraine aufgrund eines Gewöhnungseffektes weniger große Ängste auslösen würde, wenn die Studie zum aktuellen Zeitpunkt wiederholt würde.

Anders sähe es aber bei der Inflation aus. Die Energiekrise werde derzeit den Bürgern erstmals so richtig bewusst. „Noch dramatischer wird es, wenn die Verbraucher 2023 hohe Nachzahlungen für Strom und Wärme erhalten“, sagte der Wissenschaftler.

Schon heute wollen aber zwei Drittel der Deutschen (69 Prozent) ihre Ausgaben und finanziellen Entscheidungen an die Inflation anpassen. Hier sind vor allem Frauen sensibel, die diese Reaktion zu 72 Prozent vorhaben. Bei Männern sind es 66 Prozent.

Risikoreport 2022 (Bild: Ergo)

Trendthema Aktien

Als neuen Trend haben die Wissenschaftler Aktien ausgemacht. Besonders Jüngere legen ihr Geld nun verstärkt in Aktien und Fonds an. Bei den 18- bis 30-Jährigen stieg die Quote von 21 Prozent in 2019 auf nun 44 Prozent.

Männer und jüngere Menschen haben laut der Studie zudem ein „besseres Gespür für richtige Anlagestrategien“. So schätzten 38 Prozent der Befragten Aktien – wie es die Realität bestätigt – als erfolgsversprechende Anlagen ein. Bei den Männern waren es sogar 47 Prozent, während hier nur 29 Prozent der Frauen punkten konnten, liegt der Anteil junger Menschen (18-30-Jährige) bei 44 Prozent.

Der Risiko-Report umfasst auf 116 Seiten die Bereiche „Risikokompetenz und Eigenverantwortung“, „Geld und Finanzen“, „Digitalisierung“, „Gesundheit“, „Alter““ und „Sicherheit“.

Als Fazit schreiben die Autoren: „Risikokompetenz und eigenverantwortliches Engagement sollten hierzulande deutlich mehr geschärft und gefördert werden.“ Davon würde nicht nur jeder Einzelne profitieren, sondern dies sei auch unerlässlich „für das Gedeihen einer wehrhaften Demokratie.“