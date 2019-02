Die richtige Auswahl wird bei Rentenpolicen immer wichtiger

8.2.2019 – Erstmals seit vielen Jahren stabilisiert sich die Deklaration zur Überschussbeteiligung der Lebensversicherer auf breiter Front. Der Grund liegt im Wesentlichen in der geänderten Berechnung der Zinszusatzreserve. Die Geschäftsaussichten werden wieder positiver eingeschätzt. Assekurata hat ihre bereits umfangreiche Marktuntersuchung zu den Überschussbeteiligungen und Garantien nochmals erweitert.

„Licht am Ende des Korridors“ sieht Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH ihrer aktuellen Marktstudie zu den Überschussbeteiligen und Garantien in der Lebensversicherung. Die Überschussbeteiligen haben sich danach auf breiter Front stabilisiert – und für 2020 spricht nach Einschätzung der Kölner Analysten einiges dafür, dass die Lage zumindest so bleibt.

Schon viel nachreserviert

Reiner Will (Bild: Lier)

Dass die Überschussbeteiligungen ihre Talfahrt nicht fortgesetzt haben, liegt nach Meinung von Assekurata-Geschäftsführer Dr. Reiner Will vor allem an geänderten Berechnungsmethode zur Zinszusatzreserve (ZZR) (VersicherungsJournal 20.9.2018). Für 2018 und 2019 seien voraussichtlich nur noch jeweils sechs Milliarden Euro zuzuführen, nach zuvor 15,4 Milliarden Euro.

Aber auch das sei „ökonomisch anspruchsvoll“, so Will. Immerhin koste die Zuführung die Branche 2018 voraussichtlich 0,65 Prozentpunkte des Kapitalertrags. Dank der Entlastung bleibe die Überschussbeteiligung aber zumindest schon einmal stabil, so dass die Produktlandschaft nicht weiter leide.

Mittlerweile seien 80 Prozent der Bestände in der Nachreservierung. Da Gesellschaften mit viel und hoch verzinstem Altbestand bereits mehr ZZR bilden mussten, als Gesellschaften, die erst in den letzten Jahren ihre Bestände aufbauten, ist die Spannbreite naturgemäß groß: So sind die Bestände der im Run-Off befindlichen Entis Lebensversicherung AG (zuvor Protektor) vollständig nachreserviert, während die Credit Life AG die niedrigste Quote mit knapp 40 Prozent aufweist.

Im Durchschnitt haben die Lebensversicherer im Bestand einen Höchstrechnungszins von 2,75 (2,80) Prozent. Die ZZR hat diese Verpflichtung auf 1,90 Prozent gedrückt.

Auf breiter Front stabil

An der Studie haben 54 (55) von 82 angefragten Unternehmen teilgenommen. 32 Gesellschaften bieten noch klassische Rentenversicherungen mit einem Höchstrechnungszins im Neugeschäft an. Bei diesen Produkten sinkt die laufende Verzinsung über alle Tarifgenerationen und Produktarten im arithmetischen Mittel der Studie zufolge für 2019 auf 2,49 (2,51) Prozent beziehungsweise im gewichteten Durchschnitt auf 2,84 (2,85) Prozent. Das hat sich bereits abgezeichnet (VersicherungsJournal 8.1.2019).

Assekurata Marktstudie Überschussbeteiligung (Bild: Assekurata). Zum Vergrößern Bild klicken.

Bei der zu erwarteten Seitwärtsbewegung der Kapitalmarktzinsen „spricht nicht viel dafür, dass die Überschussbeteiligung 2020 weiter sinkt“, sagte Bereichsleiter Lars Heermann bei der Vorstellung der Marktstudie.

Real Geld verloren

Lars Heermann (Bild: Lier)

Berechnet wurde wiederum auch die illustrierte Beitragsrendite. Dieser Rechnung liegt der Mustervertrag einer privaten Rentenversicherung mit 25-jährige Ansparzeit zugrunde. Mit 2,20 (2,19) Prozent liegt diese Verzinsungskennziffer gut über der Inflationsrate.

Bei einer Inflationsrate von knapp unter zwei Prozent verlieren die Kunden bei der der Signal Iduna Lebensversicherung a.G., der Condor Lebensversicherungs-AG, der Inter Lebensversicherung AG, der R+V Lebensversicherung AG, der SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG, der Volkswohl-Bund Lebensversicherung a.G. und der Nürnberger Lebensversicherung AG real Geld.

Der Vergleich der Vergangenheitsrenditen fällt schlecht aus: Bei Verträgen mit Laufzeiten von zwölf sowie von 20 Jahre bleibt die effektive Beitragsrendite unter dem jeweiligen Rechnungszins. Nur Verträge mit 30 Jahren Laufzeit liegen mit einer Rendite von 3,85 Prozent beim Mustervertrag leicht über dem Rechnungszins von 3,50 Prozent, der bei Vertragsschluss 1988 galt.

Bei dem, was die Anbieter für ihre Kunden erwirtschaften, gibt es „gravierende Unterschiede“. Damit bleibe die Auswahl der Anbieter weiterhin ein großes Thema, so Will. Während die HDI Lebensversicherung AG bei einer Laufzeit weniger als ein Prozent Rendite erzielt, kommt der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. auf gut drei Prozent.

Stimmung wird besser

Die richtige Auswahl bleibt aber auch bei den Produktgattungen wichtig, wie die Studie zeigt. So bleiben die 30 Tarife der Neuen Klassik bei der laufenden Verzinsung mit 2,40 (2,39) Prozent unter den Klassik-Tarifen.

Die Indexpolicen weisen eine laufende Verzinsung von 2,80 Prozent aus. Neu in der Studie ist die Analyse der maßgeblichen Renditegutschriften der Indexpolicen: 80 Prozent der untersuchten Tarife haben 2018 eine Nullrendite. Die garantierten Beitragsrenditen sind bei beiden Produktarten (detaillierte Berichterstattung folgt noch) leicht negativ.

Nachdem Geschäftserwartungen und die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage im Vorjahr auf dem Nullpunkt lagen, werden beide Faktoren nun wieder günstiger von den Unternehmen einschätzt.

Große Hoffnung hegt die Branche für die betriebliche Altersversorgung, gefolgt von Fondspolicen und Tarifen zur Absicherung von Berufsunfähigkeit beziehungsweise der Arbeitskraft. Im Vorjahr galten mit Abstand die fondsgebundenen Produkte als Hoffnungswert. Bei den klassischen Tarifen mit traditionellen Garantien sind die Werte jedoch eindeutig negativ.

