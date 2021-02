Die Rechtsschutzversicherer mit dem größten Policenschwund

4.2.2021 – Die Arag hat ihren Bestand an Rechtsschutzverträgen zwischen 2014 und 2019 nach absoluten Zahlen am deutlichsten ausgebaut. Prozentual gesehen wuchs die Itzehoer am stärksten (durch Zukauf). Die größten Einbußen hatte – in beiderlei Sichtweisen – die Ergo hinzunehmen. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2014-2019: Rechtsschutz-Versicherung“.

Zwischen 2014 und 2019 haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Rechtsschutzversicherer den Bestand um rund 1,1 Millionen auf 22,7 Millionen Verträge ausgebaut. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung von etwa fünf Prozent.

Zuletzt drei Jahre profitabel

Dabei ist das Geschäft in diesem Segment in den letzten drei Jahren des Betrachtungszeitraums wieder aus der Verlustzone herausgekommen. Zwischen 2014 und 2016 hatte es versicherungstechnisch nicht für Gewinne gereicht. Zuletzt lagen sechs der 25 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter mit ihrer Combined Ratio über 100 Prozent.

Dies zeigen der „Branchenmonitor: Rechtsschutz-Versicherung 2014-2019“ (VersicherungsJournal 26.11.2020) und die Auflagen der Vorjahre (13.11.2019, 13.11.2018, 1.12.2017, 11.1.2017).

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH, jetzt in Kooperation mit der Sirius Campus GmbH, durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 25 größten Anbieter in der Sparte mit über 95 Prozent Marktanteil.

Sechs Akteure mit Bestandsverlusten beim Rechtsschutz

Die Vertragsbestände bei den einzelnen Gesellschaften entwickelten sich dem Monitor zufolge höchst unterschiedlich. So erlitt etwa jede vierte der aufgeführten 25 Anbieter Einbußen. Dabei schrumpften die Ergo Versicherung AG und die ADAC Versicherung AG im jeweils sechsstelligen Bereich.

Zur Gruppe der Bestandsverlierer gehören darüber hinaus noch die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG, die Neue Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG (NRV) sowie die Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG.

Ergo und ADAC mit den größten Verlusten

Die Ergo büßte im Berichtszeitraum am stärksten ein (minus 600.000 Policen). Dabei fielen die Verminderungen in den beiden Jahren nach der Verschmelzung der D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG auf die Ergo (18.5.2015) besonders deutlich aus (minus jeweils rund 200.000 Verträge). Im Laufe der Jahre hat sich der Bestandsabrieb aber verlangsamt und betrug zuletzt noch 40.000 Kontrakte.

Bei der ADAC Versicherung (früher: ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, (19.9.2018)) schrumpfte der Bestand kontinuierlich zwischen rund 50.000 und etwa 80.000 Policen pro Jahr. Bei den anderen vier Marktteilnehmern gingen die Verringerungen auf zu verschiedenen Zeiten vorgenommene Sanierungsmaßnahmen zurück (11.7.2018, 26.6.2017, 11.5.2017).

Einzig die Advocard ist zuletzt wieder in die Wachstumsspur zurückgekehrt. Gegensätzlich dazu verlief die Entwicklung bei der NRV, die nach einer Phase des leichten Wachstums zu Beginn des Beobachtungszeitraums zuletzt drei Mal in Folge verlor.

Arag wuchs am stärksten

Die verbleibenden 19 Anbieter konnten ihre Vertragsbestände ausbauen. Am stärksten wuchs dabei die Arag SE (plus fast eine Million Kontrakte). Die Düsseldorfer begründen dies mit einem hohen Neugeschäft (7.6.2018). Schlechtestenfalls betrug die Steigerung gut 20.000 Verträge. In der Spitze waren es fast 470.000.

Zuwächse im ebenfalls sechsstelligen Bereich waren zu beobachten bei der Örag Rechtsschutz-Versicherungs-AG, der Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG, der Huk-Coburg-Rechtsschutz-Versicherung AG, der DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG, der Allianz Versicherungs-AG und dem LVM Landwirtschaftlichen Versicherungsverein Münster a.G.

Das Wachstum war bei fünf der sechs vorgenannten Unternehmen relativ gleichverteilt über alle Jahre, wobei bei Allianz, DEVK, Huk-Coburg und LVM das Wachstum gegen Ende des Betrachtungszeitraums etwas höher ausfiel als zu Beginn.

Die Itzehoer wuchs nicht hauptsächlich organisch, sondern durch den Kauf der Rechtsschutzsparte der Alten Leipziger Versicherung AG (23.6.2017, 26.6.2017). Dieser wurde zum 1. Januar 2018 wirtschaftlich wirksam. Dadurch stieg der Bestand von rund 47.450 auf fast 347.000 Policen. 2019 sank der Bestand dann erstmals wieder (minus rund 3.000 Verträge beziehungsweise minus 0,9 Prozent).

Itzehoer mit dem prozentual stärksten Wachstum

Betrachtet man die Veränderungsraten, so liegt die Itzehoer mit großem Abstand in Führung. Das Unternehmen konnte die Zahl der Kontrakte mehr als versiebenfachen. Vergleichsweise stark legte mit über 40 Prozent auch die Huk24 AG zu.

Auf der anderen Seite waren die Verminderungen bei der Ergo mit über einem Fünftel und beim ADAC mit über einem Achtel am größten.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Der „Branchenmonitor 2014-2019: Rechtsschutz-Versicherung“ enthält neben Daten zur Bestandskundenanalyse zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Hierzu gehört etwa die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (26.11.2020, 21.12.2020).

Die rund 70-seitige Studie kann als PDF-Version für 553,35 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659265 bestellt werden.