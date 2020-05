Die Hochburgen der Motorraddiebe

12.5.2020 – In Nordrhein-Westfalen wurden 2019 laut der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik nach absoluten Zahlen erneut die meisten Mopeds und Krafträder gestohlen, in Bremen die wenigsten. In Relation zur Einwohnerzahl war jeweils weiterhin in Berlin die Klaurate mit Abstand am höchsten, im Saarland am niedrigsten. Bundesweit ist die Zahl der entwendeten Bikes erstmals nach elf Rückgängen in Folge wieder angestiegen.

Die Zahl der amtlich registrierten Delikte von Moped- und Kraftrad-Diebstahl (inklusive unbefugter Ingebrauchnahme) ist 2019 im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 18.4.2019) um etwa ein Prozent auf 20.425 gestiegen. Dies zeigt die aktuelle Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS 2019).

Erster Anstieg nach elf Rückgänge

Zuvor hatte sich Zahl dieser Taten elf Mal in Folge verringert. Der aktuelle Wert entspricht allerdings immer noch dem zweitniedrigsten in diesem Jahrtausend. 2012 lag die Zahl letztmals bei über 30.000, zwei Jahre davor noch bei über 40.000. Die Höchstwerte in diesem Jahrtausend wurden 2007 und 2008 mit jeweils über 50.000 polizeilich erfassten Fällen erreicht.

Die meisten gestohlenen Bikes wurden auch im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen (NRW) gezählt (über 6.400). Dahinter folgen Baden-Württemberg und Berlin mit jeweils über 2.000 solcher Delikte. Ebenfalls vierstellige Werte werden für Hessen, Sachsen, Niedersachsen und Bayern aufgeführt.

Die wenigsten Mopeds und Krafträder wurden mit 265 in Bremen geklaut. Weniger als 500 solcher Taten wurden in Thüringen, im Saarland, in Mecklenburg-Vorpommern sowie in Schleswig-Holstein verübt.

Fünf Länder mit Steigerungen

In sieben Ländern waren im Vergleich zum Vorjahr Verminderungen von in der Spitze weit über einem Viertel (in Thüringen) zu verzeichnen. Seltener gestohlen wurden Motorräder auch in Brandenburg und Schleswig-Holstein (minus jeweils etwa ein Siebtel).

In den übrigen neun Bundesländern gab es zum Teil kräftige Zuwächse. In der Spitze betrug das Plus beinahe die Hälfte (im Saarland). In Mecklenburg-Vorpommern steigerten sich die Fälle um über ein Sechstel, in Hamburg um etwa ein Siebtel.

In Berlin die meisten Fälle pro 100.000 Einwohner

Der Statistik zufolge wurden im vergangenen Jahr bundesweit 24,6 (2018: 24,4) motorisierte Zweiräder pro 100.000 Einwohner geklaut. Dabei geschahen in Berlin die meisten Diebstähle (gut 57 Taten pro 100.000 Einwohner). Dahinter folgen laut der aktuellen PKS Bremen, das Saarland, Sachsen-Anhalt und NRW mit Klauraten von knapp 39 bis etwa 36.

Hauchdünn unter dem Bundesschnitt liegt Hessen. Die mit Abstand niedrigste Verlustrate meldete Bayern mit knapp acht Mopeds und Krafträder.

Die Aufklärungsquote sank der PKS 2019 zufolge bundesweit auf 19,1 (2018: 20,0; 2017: 20,9; 2016: 21,3) Prozent. In den Bundesländern reichten die Werte von fast einem Drittel in Bayern bis 10,6 Prozent in Berlin.

Straftaten insgesamt gingen zurück

Anders als bei den geklauten motorisierten Zweirädern verminderten sich die verübten Straftaten insgesamt – und zwar auf einen der niedrigsten Werte der zurückliegenden drei Jahrzehnte.

Deutlich rückläufig waren im vergangenen Jahr dabei die Wohnungseinbruchs-Delikte (minus 10,6 Prozent auf 87.145 Fälle; 26.3.2020) sowie die Diebstähle von Kraftwagen (minus 6,9 Prozent auf 28.132; 14.4.2020) und Fahrrädern (minus 4,8 Prozent auf 277.874, 28.4.2020).