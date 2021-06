Die Haftpflichtversicherer mit dem größten Beitragsschwund

1.6.2021 – Von 2014 auf 2019 hatten die Alte Leipziger und der DEVK VVaG im Zweig allgemeine Haftpflichtversicherung Beitragsrückgänge zu verzeichnen. Nürnberger, Janitos, HDI, Allianz und Huk-Coburg VVaG bauten das Prämienvolumen laut dem „Branchenmonitor 2014-2019: Haftpflichtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig deutlich unterdurchschnittlich aus.

Das Beitragsaufkommen in der allgemeinen Haftpflichtversicherung ist in den zurückliegenden Jahren deutlich gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus auf Zehnjahressicht betrachtet annähernd ein Fünftel.

Der stärkste Zuwachs war im Geschäftsjahr 2019 zu verzeichnen (plus 3,1 Prozent), als sich die gebuchten Bruttobeiträge auf fast 8,13 Milliarden Euro beliefen. Von 2014 auf 2019 baute die Branche das Prämienvolumen um rund ein Elftel aus.

Große Unterschiede beim Prämienaufkommen

Bei der Entwicklung des Prämienaufkommens sind auf der Unternehmensebene riesige Unterschiede zu beobachten. Bei zwei Akteuren gingen die Beitragseinnahmen zwischen 2014 und 2019 gar zurück.

Dies ist dem „Branchenmonitor 2014-2019: Haftpflichtversicherung“ zu entnehmen. Die Untersuchung wird von der V.E.R.S. Leipzig GmbH und der Sirius Campus GmbH durchgeführt und erfasst zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit einer Marktabdeckung von rund 91 Prozent.

Alte Leipziger und DEVK VVaG mit Einbußen

Bei der Alten Leipziger Versicherung AG nahm das Volumen im Betrachtungszeitraum um 3,4 Prozent ab. Nach anfänglichen Beitragsverminderungen haben sich die Einnahmen zuletzt bei etwa 63,8 Millionen Euro eingependelt.

Der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. hatte ein Minus von 2,5 Prozent zu verzeichnen. Dabei ist das Unternehmen 2019 auf den Wachstumspfad zurückgekehrt.

Bei beiden Akteuren verkleinerte sich auch der Bestand nach Stückzahl – und zwar jeweils in jedem Jahr des Beobachtungszeitraums um jeweils mehr als 30.000 (VersicherungsJournal 9.2.2021).

Die Anbieter mit klar unterdurchschnittlichen Wachstumsraten

Deutlich schwächer als der Markt legte von 2014 auf 2019 vor allem die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG zu (plus 0,7 Prozent auf 76,8 Millionen Euro). Vergleichsweise niedrige Zuwachsraten von jeweils unter zwei Prozent hatten ferner die Janitos Versicherung AG (auf knapp 14,3 Millionen Euro) und die HDI Versicherung AG (auf knapp 318 Millionen Euro) zu verzeichnen.

Nur in etwa ein Drittel so stark wie die Branche legten die Marktführerin (10.12.2020) Allianz Versicherungs-AG (plus 3,1 Prozent auf 1.233,3 Millionen Euro) sowie die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. (auf knapp 91 Millionen Euro) zu.

Der „Branchenmonitor 2014-2019: Haftpflichtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Die knapp 100-seitige Studie kann als PDF-Version für 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659265 bestellt werden.