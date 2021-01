Die größten Risikolebens-Versicherer

27.1.2021 – Die Targo Leben war 2019 der Anbieter mit dem größten Risikoleben-Neugeschäft sowie Vertragsbestand. Beim Neuzugang büßte die Talanx-Tochter im Vergleich zum Vorjahr am stärksten ein, während die Hannoversche am stärksten zulegte. Den größten Bestandsrückgang erlitt die Cosmos. Die Credit Life gewann am meisten hinzu. Dies geht aus dem Map-Report 917 hervor.

Die deutschen Lebensversicherer akquirierten 2019 fast 1,1 Millionen neue Risikolebens-Versicherungen (RLV). Dies zeigt der Map-Report Nummer 917 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2019“ (VersicherungsJournal 22.12.2020).

Damit war diese Sparte hinter den sonstigen Lebens-, den Kollektiv- und den Rentenversicherungen zwar nur noch die viertwichtigste beim Neuzugang (eingelöste Versicherungsscheine Hauptversicherung). Der Anteil betrug aber immer noch mehr als ein Fünftel (27.1.2021).

Targo mit fast 400.000 Risikoleben-Neuabschlüssen

Betrachtet man die Verteilung auf die einzelnen Gesellschaften, so fällt vor allem die Dominanz der Targo Lebensversicherung AG auf. Sie gehört zum Talanx-Konzern und ist exklusiver Versicherungspartner der Targobank. Alle Produkte werden nach Unternehmensangaben „exklusiv für die Vertriebswege des Bankpartners entwickelt“.

Auf die Gesellschaft entfiel im vergangenen Jahr mit knapp 397.000 eingelösten Versicherungsscheinen in der Hauptversicherung weit über ein Drittel des gesamten Neuzugangs der Branche in diesem Bereich. Über alle Produktarten gesehen lag die Targo auf dem zweiten Platz beim Neugeschäft (22.12.2020).

Credit Life auf Position zwei

Position zwei im Risikogeschäft belegt erneut (4.11.2019) die Credit Life AG mit aktuell rund 78.500 neuen Policen. An dritter und fünfter Stelle finden sich mit der PB Lebensversicherung AG und der Neue Leben Lebensversicherung AG zwei weitere Talanx-Töchter wieder.

Dazwischen – auf Platz vier – liegt die Hannoversche Lebensversicherung AG. Der Neuzugang bei den drei vorgenannten Anbietern betrug zwischen knapp 74.000 und fast 60.000 Kontrakten. Die Reihenfolge ist die gleiche, wie vor einem Jahr und wie zwei Jahre zuvor (2.11.2018).

Targo mit dem größten Neugeschäftsrückgang

Wie die Datenübersicht im Map-Report 917 weiter zeigt, hat mit 22 Gesellschaften nur in etwa jeder dritte Anbieter sein Neugeschäft im Vergleich zum Vorjahr ausgebaut. Hier lagen die Hannoversche und die Basler Lebensversicherungs-AG mit Steigerungen von jeweils knapp 4.000 Stück in Front.

Zuwächse im vierstelligen Bereich gab es ansonsten nur noch bei der Neue Leben, der Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG, der Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG und der PB.

Die größten absoluten Einbußen standen für die Targo (minus etwa 67.500 Stück beziehungsweise rund ein Siebtel) und die Credit Life (minus etwa 38.500 Scheine beziehungsweise rund ein Drittel) zu Buche.

Bestand: Targo vor Cosmos

In der Rangliste nach Gesamtbestand konnte die Targo ihre Spitzenposition aus den Vorjahren weiter ausbauen. Mit fast 1,37 Millionen Verträgen (minus 0,9 Prozent) hat die Gesellschaft nun über 560.000 Kontrakte mehr als die Cosmos Lebensversicherungs-AG. Der Vorsprung vergrößerte sich damit etwas, da die Cosmos 3,9 Prozent (auf 805.000 Verträge) einbüßte.

Die R+V Lebensversicherung AG liegt an dritter Stelle mit rund 774.000 Risikoleben-Policen vor der Hannoverschen mit über 720.000. Der Rückstand der Wiesbadener halbierte sich in etwa auf etwa 43.000 Stück.

Dahinter folgen die Europa Lebensversicherung AG, die Dialog Lebensversicherungs-AG, die Credit Life und Deutsche Lebensversicherungs-AG mit Beständen zwischen rund 490.000 und fast 420.000 Kontrakten.

Cosmos mit dem größten Bestandsrückgang

Beim Bestandszuwachs liegt die Credit Life an der Spitze. 2019 stand für sie ein Plus von fast 51.000 Verträgen zu Buche. Die Hannoversche, die Deutsche Leben und die PB legten ebenfalls im fünfstelligen Bereich zu.

Mit Abstand am stärksten schrumpfte andererseits erneut die Cosmos (minus rund 32.500 Policen). Bei der R+V, der Targo und der Nürnberger Lebensversicherung AG verminderten sich die Bestände jeweils im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Bezugshinweis und weitere Studieninhalte

Der Map-Report Nummer 917 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherung 2019“ ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen. Er enthält auf 203 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen (30.11.2020) auch Übersichten zu zahlreichen Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2019) von 80 Anbietern.

Dazu gehören neben Neugeschäft unter anderem auch die Storno- (2.12.2020), die Abschlusskosten- (9.12.2020) und die Verwaltungskostenquoten (16.12.2020) sowie die Beitragsentwicklung (11.1.2021).

Geboten werden ferner Tabellen zu weiteren Kennziffern zur Bestands- und Neugeschäftsentwicklung. Das Heft ist als E-Paper ab 363 Euro brutto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.