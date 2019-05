Die größten privaten Krankenversicherer

3.5.2019 – Die Debeka festigte 2018 ihre Spitzenposition in der Rangliste der privaten Krankenversicherer nach gebuchten Bruttobeiträgen. Dies zeigt eine Datenübersicht von Assekurata auf Basis der Solvenzberichte. Den größten absoluten Zuwachs erzielte die Allianz. Prozentual gesehen legte unter den Gesellschaften mit mindestens fünf Millionen Euro Bruttoprämie die Ergo Direkt zu. Die Envivas und die Central hatten Einbußen im zweistelligen Prozentbereich zu verzeichnen.

Im vergangenen Jahr haben die privaten Krankenversicherer das Beitragsaufkommen um über ein Prozent auf rund 39,9 Milliarden Euro ausgebaut. Dies geht aus Daten der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH hervor.

Diese stammen aus den SFCR-Berichten, die die Gesellschaften bis zum 23. April auf ihren Internetseiten zu veröffentlichen hatten. Darin steht die Finanzstärke der Unternehmen im Vordergrund. Auch zur Lebensversicherung hat das Analysehaus entsprechende Marktzahlen vorgelegt (VersicherungsJournal 29.4.2019).

Vier Mal Rückgang

Auf Ebene der einzelnen Anbieter betrachtet haben sich die Prämieneinnahmen höchst unterschiedlich entwickelt. Der weit überwiegende Großteil der 39 aufgelisteten privaten Krankenversicherer hat die verdienten Bruttobeiträge im vergangenen Jahr gesteigert. Rückgänge hatten unter den Firmen mit mindestens fünf Millionen Euro Beitragseinnahmen nur folgende vier Gesellschaften zu verzeichnen:

Im Jahr zuvor gab es nur halb so viele Unternehmen mit Beitragsminus (VersicherungsJournal 8.6.2018), im Jahr davor allerdings einige mehr (VersicherungsJournal 28.8.2017) als aktuell.

Die PKV-Anbieter mit den größten absoluten Zuwächsen

2018 gelang es einzig der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG, ihre Einnahmen um mehr als 100 Millionen Euro zu steigern. Im Jahr zuvor traf dies noch auf vier Anbieter zu.

Zuwächse zwischen gut 86 und knapp 62 Millionen Euro erzielten die Axa Krankenversicherung AG, der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., die Hansemerkur Krankenversicherung AG sowie die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG.

Die Allianz baute den Bestand in der Zusatzversicherung aus, während die Vollversichertenzahl weiter zurückging (VersicherungsJournal 22.3.2019). Die Axa wuchs trotz Verlusten bei den Voll- wie auch Zusatzversicherten durch Beitragsanpassungen in beiden Segmenten sowie ein starkes Firmengeschäft (VersicherungsJournal 26.4.2019).

Bei wem es die größten prozentualen Veränderungen gab

Die größte prozentuale Steigerung erzielte unter den Gesellschaften mit mehr als fünf Millionen Euro gebuchter Bruttoprämie die Ergo Direkt Krankenversicherung AG. Das Unternehmen wuchs um annähernd neun Prozent auf 529,4 Millionen Euro.

Um acht bis sieben Prozent legten die Württembergische Krankenversicherung AG (auf 250,6 Millionen Euro), die Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG (auf 23,0 Millionen Euro) und die DEVK Krankenversicherungs-AG (auf 94,4 Millionen Euro) zu.

Den insgesamt größten Zuwachs verbuchte die Ottonova Krankenversicherung AG. In ihrem ersten vollen Geschäftsjahr nach dem Markteintritt Mitte 2017 (VersicherungsJournal 23.6.2017) wuchs der digitale Krankenversicherer um über 3.000 Prozent. Die gebuchten Bruttoprämien stiegen von 61.000 auf 969.000 Euro.

Die größten privaten Krankenversicherer

In der Rangliste nach gebuchten Bruttobeiträgen blieb die Top Sieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. An der Spitze liegt weiterhin die Debeka vor der DKV Deutschen Krankenversicherung AG. Dabei konnten die Koblenzer durch ein mehr als drei Mal so starkes Wachstum von über einem Prozent die Einnahmen von rund 1,1 auf fast 1,2 Milliarden Euro ausbauen.

Dahinter folgen die Allianz, die Axa, die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die Central Krankenversicherung AG und die Barmenia Krankenversicherung a.G. Die VKB-Tochter Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK) überholte durch ein knapp zweiprozentiges Beitragsplus die Continentale und liegt nun an achter Stelle.

Die Positionen zehn bis zwölf belegen in unveränderter Reihenfolge die Huk-Coburg, die Hansemerkur und die Hallesche Krankenversicherung a.G. Alle vorgenannten Anbieter kamen im vergangenen Jahr auf mehr als eine Milliarde Euro gebuchter Bruttoprämie.

Datenquelle Solvencydata

Die von Assekurata bereitgestellten Marktdaten stammen aus dem Fundus von Solvencydata, einer Datenbank der ISS Software GmbH.

Angeboten werden Solvenzdaten der Lebens-, Kranken- und Schadenversicherungs-Unternehmen. Zahlende Kunden erhalten Zugang zu individuellen Marktanteilsauswertungen, zum Beispiel nach Sparte, Geschäftsfeldern oder selbst zusammengestellten Peer Groups.