Die größten Nicht-Leben-Versicherer Europas

16.7.2019 – Die Spitze bei den Sachversicherern behält unverändert die Allianz. Die 15 größten Nicht-Leben-Versicherer Europas verbuchten 2018 ein Prämienvolumen von über 260 Milliarden Euro. Über 60 Prozent der Summe erwirtschafteten die großen Fünf der Konzerne: Allianz, Axa, Zurich, Talanx und Generali. Das geht aus einer Auswertung der spanischen Mapfre-Gruppe hervor.

WERBUNG

Die spanische Mapfre-Gruppe veröffentlichte wieder ihr „Ranking der größten europäischen Versicherungsgruppen“ (PDF, 2,8 MB, englisch). Die Reihenfolge der Gesellschaften orientiert sich in den aufgeführten Sparten am Prämienvolumen für das Geschäftsjahr 2018. Die Rangliste basiert nach Angaben der Studienautoren wieder auf Daten aus den jeweiligen Geschäftsberichten der Gesellschaften.

Leichter Anstieg in der Nicht-Leben-Sparte

Im Nicht-Leben-Segment sammelten die 15 größten europäischen Konzerne Prämien in Höhe von 263,1 Milliarden Euro ein. Das entspricht einem Anstieg von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 9.8.2018). 2017 verbuchten die 15 größten europäischen Konzerne Prämien in Höhe von 255,4 Milliarden Euro ein.

Die ersten fünf in der Rangliste dieses Segments genannten Versicherungsgruppen erwirtschafteten 62 Prozent der gesamten Einnahmen: Das sind insgesamt 162,9 Milliarden Euro. Die Summe entspricht somit einem Wachstum von 3,8 Prozent gegenüber 2017. Den Kuchen teilten sich nach der Auswertung der Allianz-Konzern, die Axa-Gruppe, der Zurich-Konzern, die Talanx-Gruppe und der Generali-Konzern.

Nur vier Versicherer verzeichneten im untersuchten Zeitraum keinen Anstieg: die Zurich, Mapfre, der Aviva-Konzern und die RSA-Gruppe.

Allianz liegt auf dem ersten Platz

Im Nicht-Leben-Segment führt die Allianz SE wie bereits seit 2007 die Auswertung an. Das Prämienvolumen der Münchener betrug im vergangenen Jahr 53,7 Milliarden Euro. Das Wachstum generierten nach Auswertungen der Studie hauptsächlich die Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), die Allianz Deutschland AG und Allianz Partners Deutschland GmbH.

Die Prämien der Axa, der Zweitplatzierten, stiegen im Bereich Nicht-Leben um 10,4 Prozent und trugen mehr als 3,5 Milliarden Euro zum Wachstum des Versicherers bei. Zuwächse verzeichnete das Unternehmen in den Bereichen Gesundheit, Schaden- und Unfallversicherung.

Talanx steigt auf

Der erste bemerkenswerte Wechsel im Ranking ist der Aufstieg des Talanx-Konzerns auf den vierten Platz von Rang fünf im Vorjahr. Die Prämien der deutschen Gruppe stiegen um 8,9 Prozent, wobei sich alle Segmente gut entwickelten, so die Autoren der Studie.

Die Generali rangiert an fünfter Stelle, gefolgt von Mapfre auf dem sechsten Platz. Der spanische Versicherer musste im vergangenen Geschäftsjahr einen Prämienrückgang von sechs Prozent hinnehmen. Das sei hauptsächlich auf den Effekt der Währungsabwertung und den Abschied von als unrentabel erachteten Bereichen wie Automobile sowie Schaden- und Unfallversicherung zurückzuführen.

R+V auf Platz zwölf

Der Ergo-Konzern blieb wie im Vorjahr auf dem siebten Platz. Die Covéa-Gruppe stieg als Nachfolger des Aviva-Konzerns auf. In Frankreich baut der Versicherer sein Geschäft vor allem aufgrund des Wachstums im gewerblichen Bereich weiter aus.

Die nächste Änderung im Ranking erfolgte auf dem zwölften Platz, den sich der R+V-Konzern sicherte. Die deutsche Gruppe wuchs 2018 um 6,9 Prozent, was auf einen Anstieg des Kfz-Segments zurückzuführen ist sowie einem Plus von 12,6 Prozent im Rückversicherungs-Geschäft, so die Auswertung.

Die größten europäischen Nicht-Leben-Versicherer 2018 nach Prämienvolumen Rang Versicherer Land 2017* 2018* Veränderungen in Prozent 1 Allianz Deutschland 52,262 53,636 2,6 2 Axa Frankreich 34,965 38,595 10,4 3 Zurich Schweiz 29,279 28,402 -3,0 4 Talanx Deutschland 19,854 21,628 8,9 5 Generali Italien 20,548 20,607 0,3 6 Mapfre Spanien 18,155 17,061 -6,0 7 Ergo Deutschland 13,427 13,722 2,2 8 Covéa Frankreich 11,955 12,432 4,0 9 Aviva Vereinigtes Königreich 12,013 11,891 -1,0 10 Groupama Frankreich 9,392 9,610 2,3 11 RSA Vereinigtes Königreich 8,675 8,441 -2,7 12 R+V Deutschland 7,700 8,235 6,9 13 Unipol Italien 7,964 8,161 2,5 14 Sampo Finnland 4,737 5,737 21,1 15 Mutua Madrilena Spanien 4,656 4,936 6,0

Schaden-Kosten-Quoten gehen zurück

Trotz hoher Verluste durch Naturkatastrophen im Jahr 2018 blieben die Versicherer immer noch unter den Großschäden von 2017 (VersicherungsJournal 25.7.2017). Die Mehrheit der Unternehmen konnte so ihr Ergebnis im Nicht-Leben-Segment steigern. Dies unterstreiche „die solide Praxis der europäischen Unternehmen, ausreichende Reserven bereitzustellen, um ihre Verpflichtungen zu erfüllen“, so die Autoren in den Studienunterlagen.

Aus der Auswertung der Kennzahlen geht hervor, dass alle Schaden-Kosten-Quoten der untersuchten Versicherer unter 100 Prozent gefallen sind. Die niedrigste weist die Sampo-Gruppe mit 85,2 und die Generali mit 93 Prozent aus.

Die Combined Ratio der Zurich-Gruppe sank um 3,1 Prozentpunkte. Dagegen stieg die Quote von RSA am stärksten um 2,2 Prozentpunkte, was auf einen Anstieg außerordentlicher Wetterereignisse zurückzuführen ist, so der Mapfre-Report.

Combined Ratio 2017 der größten europäischen Nicht-Leben-Versicherer Rang Versicherer Land 2017* 2018* Veränderung* 1 Allianz Deutschland 95,2 94,0 -1.2 2 Axa Frankreich 96,3 97,0 0,7 3 Zurich Schweiz 100,9, 97,8 -3,1 4 Talanx Deutschland 100,4 98,2 -2,2 5 Generali Italien 92,9 93,0 0,1 6 Mapfre Spanien 98,1 97,6 -0,5 7 Ergo Deutschland 97,5 96,0 -1,5 8 Covéa Frankreich 97,5 98,5 1,0 9 Aviva Vereinigtes Königreich 96,6 96,6 0,0 10 Groupama Frankreich 98,9 99,3 0,4 11 RSA Vereinigtes Königreich 94,0 96,2 2,2 12 R+V Deutschland 104,6 99,4 -5,2 13 Unipol Italien 96,4 94,2 -2,2 14 Sampo Finnland 85,3 85,2 -0,1 15 Mutua Madrilena Spanien Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe

FAZ: Allianz größter Versicherer

Jedes Jahr Anfang Juli veröffentlicht auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) die Beilage „Die 100 Größten“. In der mittlerweile 61. Auflage dieser Untersuchung werden unter anderem die 25 nach Beitragseinnahmen größten hiesigen Versicherer im Geschäftsjahr 2018 aufgelistet.

In der Beilage wird auch auf die Überschusssituation eingegangen. Beide Male liegt die Allianz SE an erster Stelle. Auch bei Jahresüberschuss und Beschäftigtenzahl hat der deutsche Konzern laut FAZ die Führungsposition inne (VersicherungsJournal 3.7.2019, 8.7.2019, 15.7.2019).