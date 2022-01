Die größten Gewinn- und Verlustbringer in Schaden/Unfall

27.1.2022 – Die Beitragseinnahmen in der Kompositversicherung sind 2021 um gut zwei Prozent auf 76,6 Milliarden gestiegen. Dies gab der GDV am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen bekannt. Versicherungstechnisch rutschte das Segment in die Verlustzone, die Combined Ratio stieg von unter 91 auf voraussichtlich 102 Prozent an. Die Wohngebäudeversicherung rutschte tief in die roten Zahlen (von 94 auf 143 Prozent), in Hausrat fiel der Gewinn so niedrig aus wie schon lange nicht mehr. Die höchste kombinierte Schaden-Kosten-Quote erwartet der Verband im Segment „Sach Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft“ (146 Prozent).

Im vergangenen Jahr haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zusammengeschlossenen Versicherer die Beitragseinnahmen voraussichtlich um 1,1 Prozent auf 223,4 Milliarden Euro ausgebaut (VersicherungsJournal 27.1.2022). In der Schaden-/ Unfallversicherung ging es um 2,2 Prozent auf 76,6 Milliarden Euro nach oben.

Dies teilte der GDV am Donnerstag im Rahmen der Jahresmedienkonferenz der deutschen Versicherer mit. Das Wachstum in Komposit sei aufgrund dämpfender Aspekte der Corona-Pandemie (27.1.2022) merklich schwächer als im langfristigen Durchschnitt ausgefallen, so der Verband.

Vorläufige Zahlen

Bei den Zahlen für 2021 handelt es sich um Hochrechnungen auf Basis des dritten Quartals (Stand 29. November 2021). Das heißt, dass noch Abweichungen nach oben oder auch nach unten möglich sind.

Dies war vor fünf Jahren besonders deutlich zu beobachten: Ende Januar hatte der GDV in Wohngebäude zunächst von einer Combined Ratio (nach Abwicklung, in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen im inländischen Direktgeschäft) von voraussichtlich 101 Prozent berichtet (27.1.2017).

Mitte März 2017 hatte der Versichererverband den Wert auf etwa 97 Prozent nach unten korrigiert (15.3.2017). Im Herbst wurde dann eine endgültige kombinierte Schaden-Kosten-Quote von nur 96,0 Prozent vermeldet (6.11.2017).

Schaden-/Unfallversicherung rutscht in die Verlustzone

Die Versicherungsleistungen (Aufwand für Geschäftsjahresschäden inklusive Schadenregulierungs-Kosten und Rückstellungen) erhöhten sich im vergangenen Jahr um voraussichtlich über ein Fünftel auf rund 62 Milliarden Euro. Zum Hintergrund führte GDV-Präsident Dr. Wolfgang Weiler aus, dass das Jahr maßgeblich von dem „verheerenden Juli-Hochwasser“ (Archiv) geprägt wurde.

„Es war mit versicherten Schäden von über acht Milliarden Euro die teuerste Katastrophe dieser Art in Deutschland überhaupt und machte 2021 zu einem Jahr mit der nie dagewesenen Schadenbelastung von 12,5 Milliarden Euro allein aus Naturgefahren (Vorjahr: 2,0 Milliarden Euro), so Weiler. In der Folge stieg die Combined Ratio von 90,7 auf 102 Prozent.

Deutliche Verschlechterung in Hausrat

Besonders betroffen waren die privaten Sachversicherungszweige. So erhöhten sich in der Hausratversicherung bei unverändert 3,3 Milliarden Euro Prämienvolumen die Leistungsausgaben um drei Viertel auf zwei Milliarden Euro.

Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote wuchs von 68,7 auf 95 Prozent. Noch schlechter schnitt die Branche in der jüngeren Vergangenheit nur im Jahr 2002 ab (25.1.2022).

Wohngebäude rutscht massiv ins Minus

In der Wohngebäudeversicherung nahmen die ausgezahlten Versicherungsleistungen um satte 85 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro zu. Da die Beiträge nur um vier Prozent auf 13,8 Milliarden Euro stiegen, machte die Combined Ratio einen kräftigen Sprung von 94,4 auf 143 Prozent nach oben. Ähnlich hoch fiel die Quote nur im Jahr 2002 aus.

Vergleichsweise leicht gestiegen ist die Combined Ratio den vorläufigen Zahlen zufolge in der Kraftfahrtversicherung (von 90,6 auf 95 Prozent). Im Bereich Kfz-Haftpflicht hat sich die Quote – unter anderem infolge der pandemiebedingten niedrigeren Fahrleistung – sogar leicht von 91,8 auf 89 Prozent verbessert.

In der Flottenversicherung ging es moderat von 95 auf 98 Prozent nach oben. Dafür stieg die kombinierte Schaden-Kosten-Quote in Vollkasko von 90,3 auf 103 Prozent und in Teilkasko sogar von 81,4 auf 104 Prozent.

Eine leichte Steigerung auf 85 (2020: 83,9) Prozent erwartet der Versichererverband in der allgemeinen Haftpflichtversicherung, während der Wert in der privaten Unfallversicherung stabil bei 76 Prozent bleiben dürfte. In Rechtsschutz rechnet der GDV mit einer leichten Verbesserung von 102,6 auf 101 Prozent.

Verschlechterung in „Sach Industrie/Gewerbe/Landwirtschaft“

Die höchste Quote (146 Prozent nach 110,6 in 2020) prognostiziert der Verband für das Segment „Sach Industrie/ Gewerbe/ Landwirtschaft“. Die Prämien erhöhten sich voraussichtlich um fünf Prozent auf 8,1 Milliarden Euro.

Die Versicherungsleistungen fielen mit 6,9 Milliarden Euro aber um etwa die Hälfte höher aus als vor Jahresfrist. Hintergrund dürften die zahlreichen Schäden in der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) sein, die häufig zumindest teilweise auch über Kulanzvereinbarungen reguliert wurden (Archiv).

Im Bereich „Transport und Luftfahrt“ dürfte die Combined Ratio um etwa fünf Prozentpunkte auf rund 92 Prozent gesunken sein. Am stärksten verbessert haben dürfte sich der Bereich „Kredit-, Kautions- und Vertrauensschaden-Versicherung“ (minus etwa 25 Prozentpunkte auf 60 Prozent).