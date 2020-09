Die größten Erstversicherer in Europa

22.9.2020 – Die Axa ist die größte Versicherungsgruppe Europas. Das geht aus einer Auswertung der spanischen Mapfre-Gruppe für das Geschäftsjahr 2019 hervor. Die Allianz landet hier nur auf dem zweiten Platz, gefolgt von der Generali, Zurich und Prudential. Beim Ranking der Lebensversicherer führt dagegen die Generali, gefolgt von der Axa. Die Allianz belegt den sechsten Rang.

Die spanische Mapfre-Gruppe hat wieder ihr „Ranking der größten europäischen Versicherungsgruppen“ (PDF, vier MB, englisch) veröffentlicht. Die Reihenfolge der Gesellschaften orientiert sich in den aufgeführten Sparten am Prämienvolumen für das Geschäftsjahr 2019.

Die Rangliste basiert nach Angaben der Studienautoren auf Daten aus den jeweiligen Geschäftsberichten der Gesellschaften. Der Report wertet sowohl das Ergebnis aller Sparten, als auch das Volumen für das Nicht-Leben-Segment und den Leben-Bereich gesondert aus.

Prämien steigen um über fünf Prozent

„Trotz politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten“, so der Report, konnten die 15 größten europäischen Versicherungsgruppen 2019 ihr Prämienvolumen um 5,2 Prozent auf 599,46 Milliarden Euro steigern (2018: 569,94 Milliarden Euro; VersicherungsJournal 19.7.2019).

Die ersten fünf Gesellschaften im Ranking erwirtschafteten 2019 rund 335,75 Milliarden Euro und legten damit um 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu.

„Seit 2009 sind die Prämien der im Mapfre-Report aufgeführten Unternehmensgruppen im Schnitt um 22,8 Prozent gestiegen“, heißt es dazu in der Studie. Die Axa-Gruppe, der Allianz-Konzern und die Generali Versicherungen führen seit zehn Jahren die Auswertung an. Diese drei Unternehmen erwirtschafteten 42 Prozent der Gesamtprämien aller aufgeführten Versicherer.

Insgesamt konnten alle Gesellschaften 2019 einen Beitragsanstieg verzeichnen. Ausnahmen waren laut der Studie lediglich die französische BNP Paribas Cardif, die niederländische Aegon-Gruppe sowie die deutsche Ergo-Gruppe.

Axa bleibt in Europa Spitzenreiter

Die französische Axa-Gruppe führt, wie auch in den Vorjahren (7.8.2018, 25.7.2017, 5.8.2016, 6.11.2015), das Ranking 2019 mit einem Prämienvolumen von 99,85 Milliarden Euro (2018: 96,3 Milliarden Euro) an.

Laut Report verzeichnete der Konzern „in allen Märkten ein vergleichbares Wachstum wie im Vorjahr“. Als weiteren positiven Faktor nennen die Studienautoren die Akquisition des US-Gewerbeversicherers XL-Group, heute die Axa XL, Unternehmensbereich für Sach-, Haftpflicht- und Spezialrisiken des französischen Konzerns (14.1.2020, Medienspiegel 21.2.2019).

Die nächste Gesellschaft in der Aufstellung ist die Allianz mit einem Prämienvolumen von 82,92 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 6,5 Prozent gegenüber 2018 entspricht. Gerade im deutschen Markt konnten „die Segmente Leben und Gesundheit in Deutschland einen deutlichen Umsatzanstieg“ verzeichnen, wie im Report zu lesen ist.

Die ersten Änderungen in der Rangliste erfolgten auf den Plätzen vier und fünf, wobei der Zurich-Konzern und die britische Prudential-Gruppe die Plätze tauschten. Der Schweizer Versicherer konnte seine Prämien in Leben (8,5 Prozent) als auch in Nichtleben (7,5 Prozent) steigern.

Mapfre: Die größten europäischen Versicherer 2019 nach Prämienvolumen Rang Versicherer Land 2018* 2019* Veränderung in Prozent 1 Axa Frankreich 96,309 99,852 3,7 2 Allianz Deutschland 77,824 82,919 6,5 3 Generali Italien 66,691 69,785 4,6 4 Zurich Schweiz 39,874 42,932 7,7 5 Prudential Vereinigtes Königreich 38,667 40,259 4,1 6 Talanx Deutschland 34,885 39,494 13,2 7 Crédit Agricole Assurances Frankreich 33,534 36,968 10,2 8 Aviva Vereinigtes Königreich 32,396 35,632 10,0 9 CNP Frankreich 32,315 33,436 3,5 10 BNP Paribas Cardif Frankreich 24,000 23,884 -0,5 11 Mapfre Spanien 22,537 23,044 2,2 12 Aegon Niederlande 19,316 18,138 -6,1 13 Poste-Vita Italien 16,797 17,972 7,0 14 Ergo Deutschland 17,779 17,650 -0,7 15 Covéa Frankreich 17,011 17,492 2,8

Europas größte Lebensversicherer

Die Gesamteinnahmen der 15 Versicherungsgruppen in der Sparte Leben betrugen 2019 insgesamt 377,5 Milliarden Euro (2018: 373,6 Milliarden Euro). Das entspricht einem Anstieg von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die ersten fünf Gesellschaften im Ranking kamen auf ein Volumen von 198,7 Milliarden Euro (2018: 201,3 Milliarden Euro), was Einbußen von 1,3 Prozent entspricht.

In der Lebensversicherung überholte die Generali die Axa. Das Prämienvolumen der Italiener belief sich auf 48,26 Milliarden Euro. Das macht eine Steigerung von 4,7 Prozent, „dank der starken operativen Leistung in der zweiten Jahreshälfte“, schreiben die Studienautoren.

Die Axa belegt mit 47,43 Milliarden Euro den zweiten Platz in der Rangliste, was einem Rückgang von -17,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die französische Gruppe gibt an, dass sie ihr Risikoprofil von finanziellen Risiken auf Versicherungsrisiken umgestellt habe.

Auf- und Absteiger in Leben

Prudential fiel im Vergleich 2019 um einen Platz auf den dritten Rang zurück, mit Prämien in Höhe von 40,26 Milliarden Euro. Das stärkere Wachstum von Crédit Agricole Assurance mit 9,4 Prozent im Vergleich zu CNP (vier Prozent) führte dazu, dass Erstere auf den vierten Platz und Letztere auf den fünften Platz zurückgestuft wurden.

Die Allianz verbuchte 25,8 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 6,2 Prozent entspricht, und liegt damit auf Rang sechs. Neben den Münchenern schaffte nur noch die Talanx-Gruppe den Sprung unter die 15 größten Lebensversicherer. Das Unternehmen erwirtschaftete 2019 zwar ein Plus von 7,5 Prozent, fiel aber vom elften Platz 2018 auf den 14 Rang.

Die Swiss Life AG verzeichnete mit 35,2 Prozent den größten Prämienanstieg mit 14,97 Milliarden Euro und belegte damit den zwölften Platz. Laut Report ist dieser Anstieg auf die Tätigkeit der kollektiven Lebensversicherung in der Schweiz und den Rückzug eines Wettbewerbers aus diesem Marktsegment zurückzuführen.

Die größten europäischen Lebensversicherer 2019 nach Prämienvolumen Rang Versicherrer Land 2018* 2019* Veränderung in Prozent 1 Generali Italien 46,084 48,260 4,7 2 Axa Frankreich 57,714 47,430 -17,8 3 Prudential Vereinigtes Königreich 38,667 40,259 4,1 4 Crédit Agricole Assurances Frankreich 29,291 32,056 9,4 5 CNP Frankreich 29,561 30,731 4,0 6 Allianz Deutschland 24,315 25,820 6,2 7 Aviva Vereinigtes Königreich 20,505 23,192 13,1 8 BNP Paribas Cardif Frankreich 21,551 22,190 3,0 9 Poste Vita Italien 16,610 17,732 6,8 10 Legal & General Vereinigtes Königreich 14,518 17,339 19,4 11 Aegon Niederlande 16,969 15,926 -6,1 12 Swiss Life AG Schweiz 11,071 14,968 35,2 13 Sogecap Frankreich 12,730 14,716 15,6 14 Talanx Deutschland 13,257 14,246 7,5 15 M&G Vereinigtes Königreich 14,764 12,630 -14,5

Bei der FAZ führt die Allianz

Jedes Jahr Anfang Juli veröffentlicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) die Beilage „Die 100 Größten“. In der mittlerweile 62. Auflage dieser Untersuchung werden unter anderem die 25 nach Beitragseinnahmen größten hiesigen Versicherer im Geschäftsjahr 2019 aufgelistet.

In der Publikation wird ebenfalls eine Rangliste der 100 nach Umsatz größten Konzerne Europas aufgeführt. In diese haben es elf Versicherungsgruppen geschafft. Spitzenreiter ist mit 142,4 Milliarden Euro Beitragseinnahmen wie in der nationalen Rangliste die Allianz SE, gefolgt von der Axa (15.7.2020).

In der Beilage wird auch auf die Überschusssituation eingegangen. Beide Male liegt die Allianz hier an erster Stelle (VersicherungsJournal 8.7.2020, 9.7.2020).