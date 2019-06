Die fairsten Versicherer aus Verbrauchersicht

20.6.2019 – Servicevalue und die Zeitschrift Focus Money wollten in drei Untersuchungen von Kunden wissen, welche Gesellschaften sie als am fairsten bewerten. In der Studie zu den fairsten Cyberversicherern gab es vier Mal die Bestnote. Im Bereich Reiserücktritt erhielten ebenfalls vier und im Segment Reisegepäck drei Anbieter ein „sehr gut“.

In den letzten Wochen haben die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money die Fairness von neun Reisegepäck-, 14 Reiserücktritts- und 17 Cyberversicherern untersucht. Die jeweils erstmals durchgeführten Studien basieren auf in der Spitze über 1.050 Kundenurteilen.

Details zur Methodik

Um das subjektive Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde in den Studien die empfundene Fairness zu den jeweiligen Versicherern den Angaben zufolge durch Teildimensionen und etliche Leistungskriterien parametrisiert. Das Bewertungsraster bestand aus fünf (Cyber: vier) Fairness-Dimensionen.

In allen drei Untersuchungen standen die Fairness beim Preis-Leistungs-Verhältnis sowie in der Kundenberatung und -kommunikation auf dem Prüfstand. Die Cyber-Kunden hatten auch die Fairness hinsichtlich Schutz und Vorsorge zu beurteilen. Bei den Reiseversicherern waren jeweils noch die Bereiche Produktangebot und Leistungsabwicklung zu bewerten.

Fünfstufige Antwortskala

In der Cyberversicherung gab es insgesamt 15 Bewertungskriterien. In den Segmenten Reisegepäck und Reiserücktritt standen jeweils 23 Leistungs- beziehungsweise Servicemerkmale zur Beurteilung.

Zur Bewertung der einzelnen Kriterien stand eine fünfstufige Antwortskala zur Verfügung (von 1 = „ausgezeichnet“ über 2 = „sehr gut“, 3 = „gut“ und 4 = „mittelmäßig“ bis 5 = „schlecht“).

So kommen die Noten zustande Für die Bewertung mit „sehr gut“ oder „gut“ wurde in der Studie die Regelung getroffen, dass alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, ein „gut“ bekamen. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“. Dabei berechnet sich das Gesamtergebnis als ungewichteter Mittelwert aller Teildimensionen, während die Teildimensionen sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien ergeben.

Cyber: Zwei Versicherer in allen Dimensionen „sehr gut“

Bei den Cyberversicherern gab es insgesamt vier Mal ein „sehr gut“. Zur Spitzengruppe gehören in alphabetischer Reihenfolge die Inter Allgemeine Versicherung AG, die Provinzial Nordwest Versicherungen, die VHV Allgemeine Versicherung AG und die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland.

Dabei gelang es nur der Provinzial Nordwest und der Zurich, in allen vier Dimensionen ein „sehr gut“ zu erzielen. Drei Mal zu den Top-Anbietern gehört die VHV (bis auf Kundenkommunikation).

Reiserücktritt: Vier Mal „sehr gut“

Bei den Reiserücktritt-Versicherern erhielten ebenfalls vier Anbieter eine „sehr gute“ Gesamtnote. Hierzu zählen die ADAC-Versicherungen, Allianz Travel, die Reiseversicherungsmarke der AWP P&C S.A., Niederlassung für Deutschland (Allianz Partners), die Hansemerkur Versicherungen und die URV - Union Reiseversicherung AG. Alle vier Anbieter bekamen in jeder der fünf Dimensionen eine „sehr gute“ Beurteilung.

Nach Angaben der Studienautoren schneiden die Reiserücktritts-Versicherer in Sachen Kundenkommunikation am besten ab. Eine hohe Zustimmungsquote verzeichne aber auch das „faire Produktangebot“.

Vier Mal „sehr gut“ für Reisegepäckversicherer

Im Rahmen der Untersuchung der Reisegepäckversicherer gab es für drei Unternehmen die Gesamtnote „sehr gut“. Hierzu gehören die ADAC-Versicherungen, die Signal-Iduna-Gruppe und Travel Secure (eine Marke der Würzburger Versicherungs-AG).

In allen fünf Dimensionen die Bestnote erhielten nur die ADAC-Versicherungen. Jeweils drei Mal zu Spitzengruppe gehören Travel Secure (bis auf Kundenkommunikation und Leistungsabwicklung) sowie die Signal Iduna (bis auf Produktangebot und Kundenberatung).

