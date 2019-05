Die Einkommensschere klafft wieder mehr auseinander

8.5.2019 – Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin hat die privaten Haushalte nach ihren Einkommen gefragt. Diese sind zwischen 1991 und 2016 real im Durchschnitt um 18 Prozent gestiegen. Gleichzeitig hat die Ungleichheit der Haushaltseinkommen signifikant zugenommen. Und während auf der einen Seite stark steigende Mieten vor allem in Großstädten das Armutsrisiko in den unteren Einkommensbereichen erhöhen, profitieren die Wohlhabenden.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin) hat auch 2019 wie jedes Jahr seit 1984 in einer breit angelegten Befragung privater Haushalte die reale Einkommensentwicklung der Bevölkerung berechnet.

Die Ergebnisse, denen die Befragungsergebnisse von etwa 45.000 Kinder und Erwachsene zugrunde liegen, wurden im jüngsten DIW-Wochenbericht publiziert.

Ungleichheit hat zugenommen

Stefan Liebig (Bild: Brüss)

Danach erhöhten sich zwischen 1991 und 2016 die realen Haushaltseinkommen um durchschnittlich 18 Prozent. Im Median ergab sich noch ein Plus von 15,4 Prozent.

Diese an sich erfreuliche Entwicklung werde aber durch den Umstand getrübt, dass mit Überwinden der Finanzkrise die Ungleichheit der Haushaltseinkommen signifikant zugenommen habe, erläuterten Professor Dr. Stefan Liebig und seine Teammitarbeiter im Soziooekonomischen Panel (SOEP) gestern vor der Presse in Berlin.

Im obersten Dezil der Einkommensgruppen wuchsen zwischen 1991 und 2016 die Einkommen um 35 Prozent. Im untersten Zehntel gingen sie dagegen um etwa acht Prozent zurük. Dadurch stieg der Anteil der Bevölkerung in Privathaushalten mit einer niedrigen Einkommensquote.

Die Einkommensungleichheit nimmt zu

Regional nach Größenklassen der Gemeinden und Städte aufschlüsselt, liegt die Niedrig-Einkommensquote in Städten mit mehr als 100.000 und mehr als 500.000 Einwohnen jeweils über 20 Prozent.

Gerade in städtischen Regionen, in denen preiswerter Wohnraum knapp sei, erhöhe sich das Armutsrisiko, erklärten die Wissenschaftler. „Erwerbstätigkeit allein schützt nicht mehr vor Einkommensarmut.“

Nur in den obersten drei Dezilen hatten mehr als zehn Prozent Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Im obersten Zehntel lag die Quote 2016 bei 32,0 (2010: 29,5) Prozent, wobei die Mieteinnahmen in diesem Zeitraum um 39 Prozent stiegen.

Bild: DIW. Zum Vergrößern Bild klicken.

Subjektiv sind die Menschen heute zufriedener

Einkommenssteigerungen, aber auch der wachsende Mindestlohn, haben nach Angaben der Wissenschaftler dazu geführt, dass sich in der subjektiven Wahrnehmung die Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen über alle zehn Einkommensgruppen hinweg erhöht hat.

Auf eine Skala von Null „ganz und gar unzufrieden“ bis Zehn „Ganz und gar zufrieden) lag nur noch das unterste Dezil knapp unter dem Mittelwert von fünf Punkten. Aber im Vergleich zu den Jahren 1997 und 2007 äußerten sich alle übrigen neun Dezile zufriedener.

Bei dem Gerechtigkeitsempfinden über den eigenen Nettolohn sind alle zehn Einkommensgruppen unzufrieden; alle würden sich mehr wünschen.

„Möglicherweise ist dies ein Hinweis darauf, dass auch die unterschiedliche Teilhabe an den Einkommenssteigerungen wahrgenommen wird“, erklärte SOEP-Direktor Liebig. Die Zufriedenheit mit dem persönlichen Einkommen nimmt naturgemäß zu, je höher das monatliche Einkommen ausfällt.