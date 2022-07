Die besten Versicherungs-Dienstleister

21.7.2022 – In den 21 Kategorien des Wettbewerbs „Beste Dienstleister im Versicherungswesen 2022“ setzten sich zwölfmal die Allianz und zweimal die ADAC Versicherungen gegen die Konkurrenz durch. Jeweils einmal gewannen Check24, Debeka, Hepster, Huk-Coburg, MRH Trowe, Techniker Krankenkasse und Wefox. Für die Untersuchung hat Servicevalue im Auftrag des Handelsblatts über 120.000 Kundenurteile eingesammelt.

Für das Handelsblatt hat die Servicevalue GmbH die besten Dienstleister aus der Versicherungsbranche ermittelt. Hierzu haben die Marktforscher in einer den Angaben zufolge repräsentativ ausgesteuerten Onlineerhebung über 120.000 Kundenurteile zu 614 Versicherungs-Dienstleistern in 21 Segmenten eingesammelt.

So wurde bewertet

Basis der Untersuchung war eine im Frühjahr durchgeführte Verbraucherbefragung. Die konkrete Fragestellung lautete: „Wenn Sie alle Erwartungen, Erfahrungen und Informationen aus den letzten 24 Monaten zusammenfassen, wie bewerten Sie insgesamt folgende [Unternehmen/ Anbieter] in Bezug auf andere [Unternehmen / Anbieter] der Kategorie? Nehmen Sie bitte auch eine Bewertung vor, falls Sie kein anderes [Unternehmen / Anbieter] kennen“.

Nach welchen Maßgaben die Unternehmen ausgewählt wurden, geht aus den vorliegenden Unterlagen nicht hervor. Zur Beurteilung konnten die Befragten auf eine sechsstufige Antwortskala zurückgreifen (1 = „Der beste Anbieter“; 2 = „Besser als die meisten“; 3 = „Ein guter Anbieter“, 4 = „Weder Noch“, 5 = „Kann ich nicht beurteilen“; 6 = „Ist mir nicht bekannt“).

In einem weiteren Schritt haben die Marktforscher in jedem Bereich ein Ranking der Unternehmen nach den Mittelwerten erstellt. Die Urteile fünf und sechs waren dabei nicht bewertungsrelevant. War der Mittelwert höher als der Branchenmittelwert, so zählt der Anbieter zu den „besten Dienstleistern“.

Darüber hinaus erhielt in jedem Segment derjenige Anbieter das Prädikat „Erster Platz“, der den höchsten Anteil an Nennungen als „Der beste Anbieter“ auf sich vereinen konnte.

Allianz in zwölf Kategorien an der Spitze

Zwölfmal ganz vorne landeten die Allianz Versicherungen. Dazu gehören die Kategorien Berufsunfähigkeits-Versicherer, betriebliche Altersversorger, betriebliche Krankenversicherer, Hausratversicherer, Lebensversicherer, Motorradversicherer, Pflegezusatzversicherer, Privathaftpflicht-Versicherer, Tierversicherer, Unfallversicherer, Wohngebäudeversicherer sowie Zahnzusatzversicherer.

Damit erzielte die Allianz einen Spitzenplatz mehr als in der Vorjahresuntersuchung (VersicherungsJournal 23.7.2021) – und zwar in der Unfallversicherung.

Weitere Sieger: ADAC, Debeka und Huk-Coburg

Die Huk-Coburg Versicherungen stehen nur noch in der Kfz-Versicherung ganz oben. In der Unfallversicherung musste der Akteur die Pole Position abgeben. Vor zwei Jahren hatte es noch für fünf erste Plätze gereicht (19.10.2020). In den Sparten Hausrat, Privathaftpflicht und Wohngebäude musste die Gruppe in diesem Jahr der Allianz den Vortritt lassen.

Ihre Spitzenpositionen aus dem Vorjahr verteidigten die ADAC Versicherungen (Reise- und Rechtsschutzversicherer), der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. (Krankenversicherer) und Hepster, eine Marke der Moinsure GmbH (E-Bike-Versicherer).

Bei den digitalen Versicherungsexperten stieg die Wefox Germany GmbH ganz oben auf das Siegerpodest. Bei den Versicherungsmaklern sicherte sich die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) den Platz an der Sonne.

Weitere Gewinner sind wie im Vorjahr die Check24 Vergleichsportal GmbH (Kategorie Portale Versicherungsvergleich) sowie die Techniker Krankenkasse (Kategorie Krankenkasse).

Die Versicherungs-Dienstleister mit den besten Mittelwerten

In fast allen der 21 Segmente stand für die Gesellschaft mit dem größten Anteil an „Bester-Anbieter“-Nennungen auch der beste Mittelwert zu Buche. In Rechtsschutz landeten die ADAC Versicherungen minimal hinter der Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG an zweiter Stelle. Bei den Versicherungsmaklern belegt MRH Trowe knapp hinter der A+G Rettig GmbH Versicherungsmakler den zweiten Rang.

Ebenfalls jeweils nur den zweitbesten Mittelwert errechnet haben die Marktforscher für die Allianz in den Bereichen Hausrat und Privathaftpflicht (jeweils knapp hinter der Huk-Coburg) und in Motorrad (hauchdünn hinter der Huk24 AG). In Pflegezusatz reichte es sogar nur zu Position drei hinter Spitzenreiter Debeka und der DKV Deutschen Krankenversicherung AG.

Weitere Informationen und Hintergründe zum Wettbewerb „Deutschlands beste Dienstleister im Versicherungswesen“ können im Handelsblatt-Onlineangebot nachgelesen werden.