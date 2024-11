Die besten Lebensversicherer im Scoring-Urteil von Ascore

20.11.2024 – Im diesjährigen Ascore-Scoring der Lebensversicherungsunternehmen haben Allianz, Baloise, Continentale, Ergo Vorsorge, Europa, Hannoversche, LV 1871, Öffentliche Braunschweig, Universa und Volkswohl Bund ihren Platz in der Spitzengruppe mit sechs Kompassen verteidigt. Neu in diese aufgestiegen ist die Stuttgarter. Nicht mehr zu den Anbietern mit der Bestnote gehören BL die Bayerische und LVM. Grundlage der Berechnung sind 16 Bilanz- und Solvabilitätskennzahlen in Ein-, Drei- oder Fünfjahresbetrachtung.

Die Ascore Das Scoring GmbH hat am Mittwoch die aktuelle Auflage ihres LV-Unternehmensscorings veröffentlicht. Bei dem Scoringverfahren wird für jedes Kriterium, bei dem eine selbst definierte Benchmark inklusive Toleranz erfüllt ist, ein Punkt vergeben.

Zur Methodik und Bewertung mit Kompassen

1,0 Zähler gibt es „bei Überschreiten (oder Erreichen) der Benchmark innerhalb der einfachen Toleranz. So ergibt sich insgesamt eine Gesamtpunktzahl, die auf sechs Kompasse umgelegt und in Kompassen dargestellt wird“, wird erläutert.

Wird diese Vorgabe nicht erreicht, aber die Messlatte mit doppelter Toleranz, so gibt es einen halben Punkt. Wird die Messlatte verfehlt, gibt es keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen eines anderen Kriteriums kompensiert werden.

Wie gut der vorgegebene Maßstab erfüllt wird, bleibt unberücksichtigt. So reicht zum Beispiel eine Verwaltungskostenquote von 2,48 Prozent aus, um den Score zu erfüllen. Die von zahlreichen Versicherern erreichten geringeren Werte (VersicherungsJournal 12.11.2024) führen zu keiner besseren Bewertung.

16 bewertungsrelevante Kennzahlen

Ausgewertet wurden Kennzahlen der 60 (2023: 59) betrachteten Lebensversicherungsgesellschaften aus den Geschäfts- beziehungsweise SFCR-Berichten 2019 bis 2023 beziehungsweise 2021 bis 2023. Für die Bewertung wurden daraus 16 Kennzahlen aus den Bereichen Erfahrung, Sicherheit, Erfolg und Bestand herangezogen:

verwaltetes Vermögen (Kapitalanlage inklusive FLV),

Eigenmittelquote gemäß GDV (Drei-Jahres-Durchschnitt),

Quote der festgelegten RfB (Drei-Jahres-Durchschnitt),

Quote der freien RfB (inklusive SÜAF, Drei-Jahres-Durchschnitt),

Bewertungsreservequote (Drei-Jahres-Durchschnitt),

Solvabilitäts-Quote II (Netto-SCR-Quote, Drei-Jahres-Durchschnitt),

Solvabilitäts-Quote II mit Volatilitätsanpassung (sofern vorhanden, Drei-Jahres-Durchschnitt),

Ergebnisquote (Drei-Jahres-Durchschnitt),

Gewinnzuführungsquote (RfB und Direktgutschrift, Drei-Jahres-Durchschnitt),

Überschussquote nach MindZV (Drei-Jahres-Durchschnitt),

Abschlusskostenquote (Fünf-Jahres-Durchschnitt),

Verwaltungskostenquote (Fünf-Jahres-Durchschnitt),

Modifizierte Nettoverzinsung (unter Berücksichtigung von Sondereffekten aufgrund der Zinszusatzreserve, Drei-Jahres-Durchschnitt),

Veränderung der laufenden Beiträge (Drei-Jahres-Durchschnitt, berechnet nach interner Formel),

Wachstumsquote Neugeschäft (Drei-Jahres-Durchschnitt, berechnet nach interner Formel) und

Anteil Verpflichtungsvolumen mit Rechnungszins von über 1,57 Prozent (2022; in Prozent).

Die im Vorjahr vorgenommenen Änderungen am Bewertungsraster (8.12.2023) wurden beibehalten. Zudem wurden die Benchmarks aktualisiert. So gibt es aktuell im Kriterium „Ergebnis-Quote“ erst ab 11,4 (2023: 9,8) Prozent einen ganzen Punkt und ab 8,42 (6,74) Prozent einen halben Punkt.

Elf Lebensversicherer mit der Höchstnote

Die Punktzahlen wurden schließlich in „Kompasse“ umgerechnet. Auf das höchste Ergebnis von sechs dieser Richtungsanzeiger kamen elf (2023: zwölf) Unternehmen:

Im Vergleich zum Vorjahr schaffte die Stuttgarter den Aufstieg in die Spitzengruppe. Aus dieser herausgefallen ist neben der BL die Bayerische Lebensversicherung AG nach nur einem Jahr Zugehörigkeit auch die LVM Lebensversicherungs-AG.

23 Lebensversicherer erhielten zweitbeste Note

Insgesamt erhielten 23 (2023: 22) Anbieter fünf Kompasse. Vier dieser Richtungsanzeiger wurden an 20 (19) Gesellschaften vergeben, drei davon an unverändert fünf Unternehmen. Die Credit Life AG wurde erneut nur mit nur zwei Kompassen bedacht. Schlechtere Noten wurden nicht vergeben.

Die Ergebnisse aller Testkandidaten sind über den Rechner von Ascore einsehbar. Die Detailergebnisse der einzelnen Unternehmen werden auf Anfrage kostenpflichtig herausgegeben.

Überblick zur Marktentwicklung

Zu den Veränderungen des Marktes im Vergleich zum Vorjahr merken die Analysten an, dass sich im Bereich Sicherheit die meisten Kennzahlen der Lebensversicherer nur leicht geändert hätten. Die Eigenmittelquote sei bei unveränderter Eigenkapitalquote von 2,4 Prozent um einen Prozentpunkt auf 132,3 Prozent gesunken, wobei die RfB-Quote auf 5,5 (Vorjahr: 5,3) Prozent gestiegen sei.

Weiter wird mitgeteilt, dass bei den Bewertungsreserven und stillen Lasten eine leicht positive Veränderung zu beobachten war. Die Bewertungsreservequote erholte sich leicht auf minus 7,0 Prozent, nachdem sie im Jahr zuvor wegen der Zinswende von 15,3 auf minus 10,0 Prozent abgestürzt sei.

Die Quote der stillen Lasten reduzierte sich den Angaben zufolge um drei Prozentpunkte auf 11,5 Prozent. Dies wird unter anderem auf einen „Zinsrückgang bei festverzinslichen Wertpapieren sowie eine positive Entwicklung auf dem Aktienmarkt im Vergleich zum entsprechenden Bilanzstichtag im Vorjahr“ zurückgeführt.