Die besten Krankenkassen 2024

22.3.2024 – Aus über 4.000 Kundenurteilen zu 42 gesetzlichen Krankenversicherern hat Servicevalue den „Serviceatlas Krankenkassen 2024“ zusammengestellt. In der Gunst der Versicherten halten die langjährigen Spitzenreiter Techniker und Viactiv ihre „sehr gute“ Bewertung.

Die Servicevalue GmbH hat in einer Online-Umfrage 4.177 Urteile von Versicherten zu Krankenkassen und verschiedenen Leistungsbereichen eingeholt. Die Ergebnisse veröffentlichten die Marktforscher im „Serviceatlas Krankenkassen 2024“.

Um an der Studie teilnehmen zu können, mussten die Befragten bei einem der 42 betrachteten Akteure versichert sein. Die Datenerhebung erfolgte im Februar dieses Jahres zum 14. Mal.

Angaben zum Serviceatlas

Ziel der Untersuchung ist es, die Kundenorientierung der gesetzlichen Krankenversicherer (GKV) zu ermitteln. Anhand einer fünfstufigen Skala mit den Antwortmöglichkeiten „ausgezeichnet“, „sehr gut“, „gut“, „mittelmäßig“ und „schlecht“ konnten die Mitglieder ihre Kasse benoten.

Die Auszeichnung „gut“ erhielten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert lagen. Kassen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit „gut“ bewerteten Unternehmen lagen, erhielten ein „sehr gut“, heißt es in den Studienunterlagen.

Welche Leistungen die Kunden bewerten

Zusätzlich sollten die Befragten die einzelnen Leistungen ihrer GKV bewerten. Die Antwortmöglichkeiten waren „trifft voll und ganz zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“ und „trifft überhaupt nicht zu“. Aussagen zu folgenden Leistungskategorien flossen in die Auswertung ein:

Kundenservice,

Erreichbarkeit,

Wahltarife,

Preis-Leistungs-Verhältnis,

Bonusprogramm,

individuelle Gesundheitsförderung,

Leistungserweiterungen und

Service-Zusatzleistungen.

Für das Gesamtergebnis wurden der Kundenservice mit 25 Prozent, die Erreichbarkeit und Leistungserweiterungen mit jeweils 20 Prozent bewertet. Service-Zusatzleistungen flossen mit 15 Prozent und die übrigen Bereiche mit jeweils fünf Prozent in die Beurteilung ein.

13 Kassen mit der Gesamtnote „sehr gut“

Von 42 Krankenkassen erhielten 13 das Gesamturteil „sehr gut“. In der Vorgängerstudie waren es zwölf Akteure (VersicherungsJournal 22.3.2023). Aufgestiegen in die Spitzengruppe ist die BKK Pfalz. Über die Hälfte, 23 Körperschaften, bewertete Servicevalue in der aktuellen Untersuchung als besonders „kundenorientiert“.

Anders als in den Vorjahren (29.4.2022, 30.4.2021, 29.4.2020), gibt es keine konkrete Rangfolge. Für 2024 verteilte Servicevalue nur Bewertungen. Zu den Klassenbesten gehören wieder die Techniker Krankenkasse, die Viactiv Krankenkasse und die BKK Gildemeister Seidensticker.

Die Gewinner in den verschiedenen Kategorien

Zusätzlich zur Gesamtwertung kürten die Marktforscher wieder die Sieger in acht verschiedenen Leistungskategorien. Folgende Körperschaften gingen 2024 als Gewinner in den einzelnen Bereichen vom Platz:

Kundenservice: Viactiv,

Erreichbarkeit: Audi BKK,

Wahltarife: Vivida,

Preis-Leistungs-Verhältnis: BKK Gildemeister Seidensticker,

Bonusprogramm: Viactiv,

individuelle Gesundheitsförderung: IKK Classic,

Leistungserweiterungen: Mobil Krankenkasse und

Service-Zusatzleistungen: Techniker.

Bei den Kategorien gab es in diesem Jahr nur zwei Veränderungen. In der Erreichbarkeit löste die Audi BKK die BKK Gildemeister Seidensticker als Klassenbeste ab. Und bei den Leistungserweiterungen verdrängte die Mobil die Techniker vom Spitzenplatz.

Der „Serviceatlas Krankenkassen 2024“ kann über Servicevalue bezogen werden. Die Wettbewerbsstudie enthält Rankings sowie Einzelprofile zu den 42 Krankenkassen. Der aktuelle Studienflyer sowie weitere Informationen zur Auswertung stehen hier zur Verfügung.

Andere Studien, andere Ergebnisse

Die Finanztip Verbraucherinformation GmbH hatte im Januar wieder 16 gesetzliche Krankenversicherer analysiert. Auswahlkriterien waren ein „besonders großes Angebot an Zusatzleistungen“, ein Zusatzbeitrag von maximal 1,3 Prozent oder eine der drei größten Kassen. Hier lagen die Handelskrankenkasse (HKK), die Techniker und die Audi BKK vorne (22.1.2024).

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für 2024 auf 1,7 Prozent festgesetzt (2.11.2023). Für 2023 betrug er 1,6 Prozent. Zuvor lag der Satz zwei Jahre bei 1,3 Prozent, davor bei 1,1 Prozent (19.12.2022, 21.10.2021, 16.9.2020).

43 Körperschaften haben den Zusatzbeitrag für 2024 um bis zu 0,8 Prozentpunkte erhöht, sieben Akteure haben um bis zu 0,3 Prozentpunkte abgesenkt (9.1.2024).