Die beliebtesten bAV-Anbieter aus Maklersicht

28.11.2018 – Wenn es um die Vermittlung von Lösungen zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) geht, ist die Allianz der uneingeschränkte Favorit der unabhängigen Vermittler. Dahinter folgen dicht beieinander die Alte Leipziger und die Canada Life. Dies zeigen die Asscompact Trends III/2018.

WERBUNG

In der Absatzrangliste der unabhängigen Vermittler gehört die betriebliche Altersversorgung (bAV) aktuell zwar nicht zu den Top-Produkten. Mit Rang 15 bei 39 abgefragten Produktgruppen schneiden die Betriebsrenten allerdings besser ab als jedes andere Vorsorgeprodukt.

Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Auflage der quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH erhobenen Studie Asscompact Trends. Die Nettostichprobengröße für die Auflage III/2018 wird mit 400 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Anfang und Ende Juli des Jahres.

Absatz: Betriebsrenten im oberen Mittelfeld

Den Untersuchungs-Ergebnissen zufolge berichteten mehr als vier von zehn Befragten von einem zuletzt „sehr guten“ oder „guten“ Absatz. Das ist zwar kein überragender Wert und deutlich entfernt vom Spitzenreiter Privathaftpflicht-Versicherung mit einem Anteil von 73 Prozent (VersicherungsJournal 7.9.2018).

Allerdings sieht es bei allen anderen Altersvorsorgeprodukten noch schlechter aus. So kommen Fondspolicen mit 38 Prozent Anteil nur auf Position 17. Noch deutlich dahinter liegen Indexpolicen (Platz 22, 32 Prozent) und Einmalbeitragspolicen (27 Prozent, Position 27).

Klassische Lebens- und Rentenversicherungen finden sich sogar ganz am Ende wieder – nur bei rund jedem Neunten lief es zuletzt „(sehr) gut“.

Die bAV-Favoriten der unabhängigen Vermittler

Im Rahmen der Untersuchung wird auch erhoben, welche Anbieter die Favoriten der unabhängigen Vermittler in den abgefragten Produktgruppen sind. Dabei können die Gesellschaften sowohl aus einer Liste ausgewählt als auch frei eingegeben werden.

In Bereich bAV, in dem insgesamt 331 Stimmen abgegeben wurden, zeigt sich ein klarer Favorit der Makler und Mehrfachvertreter. Mit riesigem Vorsprung liegt die Allianz Lebensversicherungs-AG an der Spitze. Fast jeder dritte Befragte nannte den Leben-Marktführer (VersicherungsJournal 8.10.2018) als Favoriten.

Die Positionen zwei und drei belegen die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland. Für die Alte Leipziger votierte rund jeder achte unabhängige Vermittler, für die Canada Life in etwa jeder zehnte. An vierter Stelle folgt die Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

Auf- und Absteiger

Die Reihenfolge an der Spitze lautet schon seit vielen Quartalen Allianz vor Alte Leipziger vor Canada Life. Lediglich in der Auflage I/2018 schob sich die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. zwischen die beiden letztgenannten Gesellschaften.

Seitdem hat der Volkswohl Bund allerdings in der Gunst der Makler und Mehrfachvertreter verloren und findet sich aktuell nur noch an sechster Position wieder. Diesen teilt sich das Unternehmen mit der Nürnberger Lebensversicherung, für die es von acht auf sechs nach oben ging.

Die Stuttgarter und die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland verbesserten sich um je einen Platz auf den vierten beziehungsweise fünften Rang. Noch stärker aufwärts ging es für die Continentale Lebensversicherung AG (von 13 auf neun).

Hingegen rutschten die WWK Lebensversicherung a.G. von sechs auf acht und die Axa Lebensversicherung AG von neun auf zehn ab.

Bezugsquelle

Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Die 145-seitige Studie „Asscompact Trends III/2018“ kann für 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.