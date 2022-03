Die Bedeutung der Versicherung in Krisenzeiten

30.3.2022 – In Zeiten der Verunsicherung kommt der Versicherungsbranche eine besondere Rolle zu, schreibt Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV 1871, in seinem Gastbeitrag. Die Menschen sehnten sich nach Sicherheit. Zugleich steige der Bedarf an langfristigen und flexiblen Lösungen, denn Biographien zeichneten sich heute vor allem durch eine permanente Neuorientierung aus. Für unabhängige Vermittler leite sich daraus ein Beratungsauftrag ab.

Nichts ist überraschender als das Leben. Am meisten überraschen wir Menschen uns selbst. Nie zuvor hat sich die Welt dermaßen dynamisch gewandelt wie jetzt. Dabei spielen weltweite Entwicklungen wie Digitalisierung und Disruption eine Rolle, ebenso globale Krisen wie die Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg, die unsere Weltsicht von einem Tag auf den anderen fundamental verändern.

Hermann Schrögenauer (Bild: LV 1871)

Auch auf der individuellen Ebene stehen wir häufiger denn je vor neuen Herausforderungen. Wir werden älter, arbeiten länger und Biografien sind weniger stringent als die der älteren Generationen.

Menschen sehnen sich nach Sicherheit

Auf diese Umwälzungen gibt es mindestens zwei mögliche Antworten. Entweder ist es der Rückzug, „the great resignation“, wie das Phänomen in den USA bereits genannt wird. Menschen steigen aus einem Arbeitsalltag aus, den sie als perspektivloses Hamsterrad empfinden.

Die Alternative jener, die etwas zu verlieren haben: So früh wie möglich an später denken, finanzielle Flexibilität, ja finanzielle Unabhängigkeit erlangen. Versicherungs-Unternehmen und ihre Geschäftspartner, die Vermittler, müssen auf diese Entwicklungen reagieren.

Was brauchen wir Menschen in diesen Zeiten der Verunsicherung? Gerade jetzt sehnen wir uns nach Sicherheit. Sicherheit, die wir Versicherer mit unserer Erfahrung über mehrere Jahrzehnte, ja Jahrhunderte hinweg geben können. Besonders bei langfristigen Geschäftsmodellen wie der Lebensversicherung ist die Besinnung auf alte Werte und Stabilität von immenser Bedeutung.

Langfristige und flexible Lösungen gefordert

Krisen zeigen auch: Der Bedarf an langfristigen und flexiblen Lösungen steigt. Was Menschen in einer Krise brauchen, sind finanzielle Polster, auf die sie zugreifen können. Fondspolicen leisten das. Moderne Produkte bieten eine Cash-to-go-Option und passen sich dynamisch dem Leben und all seinen Eventualitäten an.

Letztlich ist eine fondsgebundene Altersvorsorge heute so flexibel und so transparent, dass Vermittler in Echtzeit den Stand der Anlagen nachvollziehen. Es ist die zeitgemäße Weiterentwicklung der Vorsorge: Transparenz und Flexibilität sind schließlich die fundamentalen Werte des Digitalzeitalters.

Finanzielle Unabhängigkeit nimmt den Druck

Dazu kommt: Die klassische Vita mit Ausbildung, konstanter Festanstellung und Ruhestand wird immer seltener. Stattdessen bildet die Sozialwissenschaft Lebensläufe in einem Lebensphasenmodell ab, wonach etwa alle sieben Jahre eine neue Periode anbricht.

Unsere Erwerbsbiografie wird liquide: Mal sind wir angestellt, dann wieder selbstständig. Wir wechseln den Arbeitgeber oder gleich die gesamte Branche, bilden uns fort oder lassen uns umschulen. Wir ziehen in eine andere Stadt oder in ein anderes Land, womöglich auf einen anderen Kontinent.

Die größte Konstante ist permanente Neuorientierung. Wenn man zusätzlich bedenkt, dass rein statistisch jeder vierte Mensch im Laufe seines Berufslebens einmal berufsunfähig wird, gewinnt Eigeninitiative bei der Absicherung eine schier existenzielle Bedeutung.

Für Vermittler leitet sich ein Beratungsauftrag ab

Der Staat kann dies nur unzureichend übernehmen. Finanzielle Unabhängigkeit nimmt den materiellen Druck aus dem Alltag. Wir können auf unvorhergesehene Ereignisse stressfreier reagieren und uns in Ruhe neu orientieren. Wer strategisch vorsorgt, kann entspannt seine Sorgenlast weglächeln.

Gerade für unabhängige Vermittler leitet sich daraus ein Beratungsauftrag ab – und das ist eine Aufgabe von enormer gesellschafts-politischer Relevanz. Sie müssen ihre Kunden darüber aufklären, was die gestiegene Komplexität unseres Lebens und der entsprechenden Lebensentwürfe für ihre Zukunft bedeutet.

Hermann Schrögenauer

Der Autor ist Vorstand der Lebensversicherung von 1871 a.G. München.