Die Arzthaftung kann auch Baudarlehens-Zinsen umfassen

5.10.2018 – Bringt eine Frau ein schwer behindertes Kind zur Welt, weil ihrem Arzt bei der Schwangerschafts-Betreuung ein schwerer Fehler unterlaufen ist, so ist er dazu verpflichtet, ihr auch die Kosten einer Zwischenfinanzierung für einen behindertengerechten Neubau zu erstatten. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt / Main mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 9. August 2018 entschieden (8 U 181/16) und damit eine Entscheidung der Vorinstanz bestätigt.

Geklagt hatten die Eltern einer Tochter, die aufgrund eines ärztlichen Betreuungsfehlers während der Schwangerschaft der Frau mit einer sehr schweren körperlichen und geistigen Behinderung zur Welt gekommen war.

Das Kind konnte weder seinen Oberkörper und Kopf eigenständig halten, noch essen, krabbeln oder laufen. Es litt außerdem unter massiven, insbesondere nachts auftretenden Unruhezuständen. Es war unstreitig, dass die Frau von der Möglichkeit einer Abtreibung Gebrauch gemacht hätte, wenn sie gewusst hätte, dass sie ein dermaßen schwerbehindertes Kind zur Welt bringen werde.

Dass von einem derartigen Geburtsfehler auszugehen war, hatte der die Frau während der Schwangerschaft betreuende Arzt übersehen. Es war unstreitig, dass er wegen seines Fehlers zum Schadenersatz verpflichtet war.

Bau eines behindertengerechten Hauses

Teil des von den Klägern geforderten Schadenersatzes waren auch die Kosten einer Zwischenfinanzierung für den Bau eines behindertengerechten Hauses. Zu dessen Errichtung hatte sich das Paar entschlossen, nachdem klar wurde, dass ihre Eigentumswohnung nicht behindertengerecht umgebaut werden konnte. Der Bau wurde bis zum Verkauf der Wohnung über ein Darlehen finanziert.

Der beklagte Arzt lehnte die Übernahme der Kosten der Zwischenfinanzierung ab. Das begründete er unter anderem damit, dass es keinesfalls ungewöhnlich und auch bei einem gesunden Kind der Fall sei, es im Kinderwagen eine Treppe herunterzutragen. Im Übrigen sei zu erwarten gewesen, dass sich die Kläger wegen ihrer Familienplanung so oder so eine Immobilie angeschafft hätten.

Dieser Argumentation wollten sich jedoch weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Wiesbaden noch das von dem Arzt in Berufung angerufene Frankfurter Oberlandesgericht anschließen. Beide Instanzen gaben der Schadenersatzklage statt.

Nicht zumutbar

Nach Überzeugung der Richter hätte keine Notwendigkeit zur Errichtung eines behindertengerechten Hauses bestanden, wenn dem Arzt nicht der schwere Fehler unterlaufen wäre. Er sei daher zur Übernahme der Kosten der Zwischenfinanzierung verpflichtet.

Es sei den Eltern nicht zumutbar gewesen, ihre Tochter auch in einem Alter, in dem sie in gesundem Zustand hätte laufen können, zu tragen, um zum Beispiel zum Auto der Familie zu gelangen.

Der Bau des Hauses sei im Übrigen auch im Hinblick auf die krankheitsbedingten nächtlichen Unruhezustände des Kindes erforderlich gewesen. Denn diese seien mit einer erheblichen Geräuschentwicklung einhergegangen, weshalb die Kläger auch im Hinblick auf ihre Hausnachbarn einem erheblichen psychischen Druck ausgesetzt gewesen seien.

„Dabei kommt es nicht darauf an, ob den Nachbarn ein gerichtlich durchsetzbarer Unterlassungsanspruch zugestanden hätte. Die Kläger haben jedenfalls verständlicherweise Störungen und Beeinträchtigungen der Nachbarn vermeiden wollen“ – so die Richter des Oberlandesgerichts.

Alternativlos

Die Unruhezustände seien entgegen den Einwänden des beklagten Arztes auch nicht mit dem nächtlichem Weinen und Schreien gesunder Kleinkinder vergleichbar gewesen. Aus diesem Grund sei auch das Anmieten einer behindertengerechten Wohnung keine Alternative gewesen.

Die Richter zeigten sich außerdem davon überzeugt, dass sich die Kläger nicht, wie von dem Behandler behauptet, wegen ihrer Familienplanung, sondern wegen der schweren Behinderung ihrer Tochter zum Bau des Hauses entschieden hatten.

Sie sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen. Das Urteil ist trotz allem noch nicht rechtskräftig. Denn der beklagte Arzt hat die Möglichkeit, beim Bundesgerichtshof eine Nichtzulassungs-Beschwerde einzureichen.