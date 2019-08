Deutsche wollen lieber freiwillig für das Alter vorsorgen

30.8.2019 – Die Mehrheit der Bürger will freiwillig für die Rente vorsorgen und spricht sich gegen eine Verpflichtung vonseiten des Gesetzgebers aus. Das zeigt der aktuelle Deutschlandtrend des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.

Die Mehrheit der Bürger will lieber freiwillig für das Alter vorsorgen, um dem Risiko von Altersarmut entgegenzutreten. Eine Pflichtabsicherung für die Rentenaufstockung lehnen viele ab. Bei einer Betriebsrentenpflicht sehen die meisten nicht die Mitarbeiter, sondern die Arbeitgeber gefordert.

Diese Ergebnisse zeigt der aktuelle Deutschlandtrend des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) auf. Die Onlinebefragung für die Auswertung führte die Insa-Consulere GmbH durch. Die Befragung, an der 2.060 Personen über 18 Jahren aus ganz Deutschland teilnahmen, fand vom 9. bis 12. August 2019 statt.

Keine weitere Pflichtabsicherung

Die Altersvorsorge in Deutschland schützt nicht vor Altersarmut, weil nicht genügend Erwachsene über eine private Absicherung verfügen. Die Aussage unterstützen 39 Prozent der vom DIA Befragten. 35 Prozent stimmen dem nicht zu und ein Fünftel (20 Prozent) hat dazu keine Meinung.

Der Aussage: „Ich bin generell gegen eine weitere Pflichtabsicherung für das Alter. Ergänzende Altersvorsorge muss freiwillig bleiben“, stimmen 47 Prozent der Befragten zu. 30 Prozent vertritt diese Annahme nicht. 17 Prozent haben dazu keine Meinung.

n=2.060; Angaben in Prozent (Bild: Insa/DIA, Deutschlandtrend)

Arbeitgeber sollen Beiträge zahlen

Die Mehrheit der Befragten (53) findet, dass bei einer verpflichtend ergänzenden Vorsorge die jeweiligen Arbeitgeber diese in Form einer Betriebsrente übernehmen sollten. 18 Prozent stimmen dem nicht zu und 22 Prozent haben dazu keine Antwort.

„Allerdings haben Regierungsparteien in der jüngeren Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit zusätzlicher Pflichtvorsorge gemacht. Als das letzte Mal ein derartiger Versuch im Zusammenhang mit der Einführung der Riester-Rente gestartet wurde, genügte ein Beitrag in der Bildzeitung, um die Idee über Nacht zunichte zu machen“, schreibt das DIA in einer Mitteilung zum aktuellen Deutschlandtrend.

Weitere Kreise einbeziehen

Als problematisch wertet das DIA folgenden Punkt der Umfrage: Bei einer ergänzenden Pflicht zur Altersvorsorge sollten auch Personen einbezogen werden, die nicht sozialversicherungs-pflichtig sind wie Selbstständige und Beamte. Das meint mit 58 Prozent die Mehrheit der Befragten. 18 Prozent sind dagegen.

43 Prozent der Umfrageteilnehmer sind der Ansicht, dass die Einführung einer verpflichtenden Altersvorsorge als Ergänzung zur gesetzlichen Rentenversicherung das Risiko der Altersarmut vor allem für Geringverdiener verringern kann. 31 Prozent glauben das nicht.