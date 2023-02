Destatis vermeldet fast 100.000 Sterbefälle im Januar 2023

15.2.2023

Mit 98.362 Menschen sind im Januar 2023 in der Bundesrepublik über ein Achtel mehr gestorben (plus 11.000 Fälle) als im Median der Jahre 2019 bis 2022. Dies teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf Basis einer ersten Hochrechnung mit.

Laut Destatis hat kurz vor dem Jahreswechsel einerseits die Grippe-Welle ihren Höhepunkt überschritten und andererseits die Zahl der Covid-19-Todesfallzahlen erneut ein zwischenzeitliches Maximum erreicht. Im Zuge des Abklingens dieser Wellen seien auch die gesamten Sterbefallzahlen zu Jahresbeginn zurückgegangen.

Hätten die Sterbefallzahlen in der ersten Kalenderwoche noch um 26 Prozent beziehungsweise 5.191 Fälle über dem mittleren Wert der vier Vorjahre gelegen, so habe das Plus in der vierten Kalenderwoche nur noch drei Prozent beziehungsweise plus 622 Fälle betragen. In der ersten Kalenderwoche lag die Zahl der Todesfälle noch über dem entsprechenden Höchstwert der vergangenen vier Jahre, in den darauffolgenden Wochen darunter.

Wie das Amt weiter mitteilte, war in vielen anderen europäischen Ländern eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. Zu Monatsbeginn des Januar 2023 sei in fast allen europäischen Ländern zumindest eine moderate Übersterblichkeit festgestellt worden. „Sowohl die Zahl betroffener Länder als auch das Ausmaß der Übersterblichkeit haben sich im Laufe des Monats deutlich reduziert“, so die Statistiker.