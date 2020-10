Der deutschen Altersvorsorge fehlt noch einiges zur Spitze

21.10.2020 – Im aktuellen „Melbourne Mercer Global Pension Index 2020“ konnte sich das Altersvorsorgesystem der Bundesrepublik um zwei Plätze verbessern und stieg auf den elften Rang im Vergleich von 39 Staaten auf. Reformbedarf sehen die Studienautoren vor allem in der Nachhaltigkeit des deutschen Systems. Allerdings zeichnen sie auch ein düsteres Bild, was die Auswirkungen der Coronakrise betreffen.

Seit 2009 erstellt das Beratungsunternehmen Mercer LLC in Kooperation mit dem Australian Centre for Financial Studies den „Melbourne Mercer Global Pension Index“. Für die aktuelle Auflage untersuchten die Berater Stärken und Schwächen der Altersvorsorgesysteme von 39 (Vorjahr: 34) Ländern. Der Index deckt laut Mercer knapp zwei Drittel der Weltbevölkerung ab.

Neben den staatlichen Rentensystemen und der betrieblichen Altersversorgung (bAV) werden den Angaben zufolge auch private Anlagen und Maßnahmen berücksichtigt.

Im besonderen Fokus der Auswertung stehen in diesem Jahr auch die „weitreichenden wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19“. „In Verbindung mit der höheren Lebenserwartung und dem steigenden Druck auf die öffentlichen Ressourcen zur Unterstützung der Gesundheit und des Wohlergehens der alternden Bevölkerung“ verschärfe die Pandemie die Unsicherheit, so Mercer.

Angaben zur Methodik

Der Gesamtindex (zwischen null und 100) setzt sich dabei aus dem gewichteten Durchschnittswert der drei Sub-Indizes „Angemessenheit“ (40 Prozent Gewichtung), „Nachhaltigkeit“ (35 Prozent) und „Integrität“ (25 Prozent) zusammen. Sie sind in insgesamt über 40 Kriterien unterteilt.

Beim Index „Integrität“ spielen unter anderem die Faktoren staatliche Aufsicht, „Governance“, Kosten, Risikosteuerung und Kommunikation eine Rolle. So wird ermittelt, wie „vertrauenswürdig“ und beständig das Vorsorgesystem ist.

Der Index „Nachhaltigkeit“ geht anhand von Faktoren wie Rückdeckung, Finanzierung, Demografie, Staatsverschuldung und flexible Arbeitszeitmodelle für ältere Arbeitnehmer der Frage nach, ob das gegenwärtige System in Zukunft aufrechterhalten werden kann.

Beim Index „Angemessenheit“ geht es um die derzeit gewährten Versorgungsleistungen und einige wichtige Gestaltungsmerkmale wie etwa Versorgungsniveau, steuerliche Anreize, Gestaltung der Altersversorgungs-Modelle und Sparquote.

Internationale Spitzenreiter und Verlierer

Spitzenreiter im Gesamtranking sind zum dritten Mal in Folge (VersicherungsJournal 23.10.2018) die Niederlande mit 82,6 (81,0) Punkten. Ebenfalls erneut über der 80-Punkte-Marke landete Dänemark (81,4), das Land verteidigte damit erfolgreich die zweite Position. Vor drei Jahren lagen die Skandinavier noch auf dem ersten Platz (24.10.2017).

Gesamtranking der Altersvorsorgesystemen.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Mercer)

Die beiden Nationen in Nordeuropa erreichten als einzige „A“-Noten. Sie sind damit den Analysten zufolge am besten auf die Herausforderungen der älter werdenden Bevölkerung vorbereitet. Und das, obwohl gerade die Niederlande laut Mercer „bedeutende Rentenreformen“ durchführte.

Die höchsten Werte für die einzelnen Sub-Indizes haben die Niederlande für Angemessenheit (81,5 Punkte), Dänemark für Nachhaltigkeit (82,6) und Finnland für Integrität (93,5) erreicht.

Zum Vergleich die Länder mit den schlechtesten Bewertungen: Die niedrigsten Werte erzielen Mexiko für Angemessenheit (36,5), Italien für Nachhaltigkeit (18,8) und die Philippinen für Integrität (34,8).

Deutschland steigt auf Platz elf auf

In der Gesamtwertung der Altersvorsorgesysteme hat sich Deutschland um zwei Plätze verbessert und liegt jetzt mit 67,3 Punkten (2019: 66,1) auf Rang elf.

Beim Kriterium Angemessenheit erreicht die Bundesrepublik 78,8 Punkte (2019: 78,3 Punkte) und beim Faktor Integrität sogar 81,4 Punkte (2019: 76,4 Punkte). Bei der Nachhaltigkeit ging es leicht nach unten auf 44,1 Punkte (2019: 44,9 Punkte) (22.10.2019). Insgesamt werde das deutsche Altersvorsorgesystem recht positiv bewertet, bei der Nachhaltigkeit bestehe aber Nachholbedarf.

„Wir sind der Ansicht, dass unser bewährtes Rentensystem gestärkt werden muss. Dies kann zum Beispiel mit einer höheren Ausfinanzierung der betrieblichen Altersversorgung und vor allem einer stärkeren Verbreitung von Betriebsrenten einhergehen. Denn nur so kann gewährleitstet werden, dass auch in Zukunft das System finanzierbar bleibt“, lässt sich Norman Dräger, CEO Mercer Deutschland, zu den Ergebnissen zitieren.

Empfehlungen für deutsches Rentensystem

Aus den Ergebnissen für Deutschland leiten die Studienautoren folgende drei Empfehlungen für das deutsche Altersvorsorgesystem ab:

Ergänzung des umlagefinanzierten Systems durch kapitalgedeckte Modelle;

Anhebung der Mindestrente für Rentner mit niedrigen Einkommen;

Erhöhung der Teilnahmequoten in der betrieblichen Altersversorgung.

International verschärfen die Kosten für die Coronakrise die Entwicklungen der Rentensysteme. Die mit der Pandemie einhergehende Gesundheitskrise sowie die wirtschaftliche Rezession würden sich negativ auf künftige Bezüge von Ruheständlern auswirken. Das bedeutet laut Mercer, dass einige Menschen künftig länger arbeiten müssten, andere müssten mit Einbußen im letzten Lebensabschnitt zurechtkommen.

Corona: Kluft zwischen Frauen und Männer wird größer

Zudem, so die These der Berater, habe Covid-19 die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern in der Altersvorsorge weiter verstärkt. Schon vor der Coronakrise hatten viele Frauen weniger Rücklagen für die Rente aufgebaut.

„Jetzt dürfte sich diese Kluft in vielen Rentensystemen weiter vergrößern, insbesondere in den am stärksten betroffenen Sektoren, in denen Frauen mehr als die Hälfte der Arbeitskräfte ausmachen, wie zum Beispiel im Gastgewerbe“, meint Mercer-Studienautor Dr. David Knox.

Auch die Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit der Rentensysteme liegt auf der Hand. Aufgrund des negativen Wirtschaftswachstums, das viele Volkswirtschaften wegen der Pandemie hinnehmen mussten, sei die durchschnittliche Bewertung dieses Kriteriums 2020 bereits um 1,2 Punkte gesunken, stellen die Berater klar.