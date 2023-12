Das sind die nachhaltigsten Versicherer im M&M-Rating

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

28.6.2011 –

Die SDK konnte 2010 die Beitragseinnahmen ausbauen, wobei es nicht in allen Bereichen rund lief. Bei der Bilanzvorlage kündigte Vorstandschef Henkel verbesserte Versicherungs-Bedingungen in der Vollversicherung an – und nannte ungewohnte Kapitalanlage-Alternativen. mehr ...