Das erwarten Experten für den Immobilienmarkt 2023

14.12.2022 – Die Bauzinsen werden im kommenden Jahr weiter steigen, allerdings nicht mehr im selben Tempo wie 2022. Die Preise für Wohneigentum werden stagnieren beziehungsweise leicht nach unten korrigiert, so die Prognosen von Finanzdienstleistern für 2023.

Im laufenden Jahr erreichten die Kosten für Baufinanzierungen einen Höhepunkt nach dem anderen (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.10.2022). Die Folge: Die Nachfrage nach Baugeld und Wohnobjekten sinkt (Medienspiegel 9.11.2022), so mancher munkelt bereits von der Trendwende am Immobilienmarkt (13.10.2022).

Zinssatz erreichte Vier-Prozent-Marke

Ende Oktober erreichte der Biallo-Baugeld-Index des Vergleichsportals der Biallo & Team GmbH, der auf 80 an die Experten gemeldeten Baufinanzierungs-Angeboten basiert, einen Zinssatz von 4,02 Prozent (für eine Zinsbindung von zehn Jahren). Der Index erreichte damit seine Höchstmarke. Aktuell weist er einen Zinssatz von 3,5 Prozent effektiv aus (Stand: 12. Dezember 2022).

Zum Vergleich: Zum Jahresanfang gab es noch Finanzierungen mit einer Laufzeit von zehn Jahren unter einem Prozent.

Ende November startete Biallo, pünktlich zum Jahresende, eine Umfrage unter zwölf Banken, Versicherern und Kreditvermittlern, wie ihre Prognose zur Zinsentwicklung für das kommende Jahr aussieht. Gefragt wurde auch, wie die Unternehmen die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt einschätzen. Die Ausführungen stellt das Portal kostenlos als PDF zum Download (4,4 MB) zur Verfügung.

2023: Schwankungen bei den Bauzinsen

Zur Zinsentwicklung 2023: Die Hälfte der Befragten rechnet im neuen Jahr mit weiter steigenden Kosten für Baufinanzierungen, aber mit weniger dramatischen Ausschlägen.

„Bis zur Jahresmitte 2023 ist mit einem konstanten Niveau bei den Bauzinsen zu rechnen. Je nach wirtschaftlicher Entwicklung und Verlauf der Inflation wird die Europäische Zentralbank (EZB) mittelfristig ein neutrales Zinsniveau zwischen 1,5 bis 2,0 Prozent anstreben, was zu rückläufigen Bauzinsen führen dürfte“, lässt sich Stefan Kohler, Leiter Baufinanzierung des Allianz-Konzerns, zitieren.

Die Debeka Bausparkasse AG rechnet weiter mit unberechenbaren Einflüssen. „Der Markt ist derzeit von großen Unsicherheiten geprägt, so dass im Jahresverlauf durchaus auch Schwankungen hin zu sinkenden Bauzinsen möglich sind“, so ein Unternehmenssprecher.

Die Deutsche Bank AG hat ihre Erwartungen nach oben korrigiert. „Wir haben unsere Zinsprognosen für das Jahresende auf 2,9 Prozent und für Ende 2023 auf 3,2 Prozent angehoben“, erklärt Eva Grunewald, Leiterin Immobiliengeschäft Privatkundenbank des Finanzinstituts.

In den Städten ist Wohnraum kaum noch erschwinglich

Die steigenden Kosten für Baugeld treffen auf eine hohe Inflation ausgelöst durch unberechenbare Energiepreise. Zusätzlich ist das Angebot auf dem Immobilienmarkt in den Metropolregionen knapp, was selbstgenutzten Wohnraum deutlich verteuert.

Mittlerweile seien in jeder zweiten deutschen Großstadt 5.000 Euro und mehr Nettoeinkommen für eine gesunde Wohnkostenquote notwendig. In München und Hamburg bräuchten Familien mehr als 10.000 Euro Haushaltseinkommen, um nicht mehr als 30 Prozent für monatliche Kreditraten auszugeben. Das rechnete die Immowelt GmbH in einer aktuellen Auswertung vor (PDF, 546 KB).

Finanztest hat in seiner Januar-Ausgabe ein Update zur Entwicklung der Immobilienpreise und Mieten in den sieben deutschen Großstädten veröffentlicht. Das Ergebnis: Die steigenden Zinsen fressen kleine Preissenkungen auf. Betongold bleibt in den Metropolen für die private Vorsorge eine riskante Wette. Schnell kann die Finanzierung platzen (12.12.2022).

Ob die Preiskorrektur nachhaltig ist, hängt noch von weiteren Faktoren ab – wie der Schaffung von Wohnraum, Bevölkerungsentwicklung und Mietentwicklung. Stefan Kohler, Leiter Baufinanzierung der Allianz

Preiskorrekturen 2023 für Betongold möglich

In der aktuellen Erhebung fragte Biallo die Vertreter von Banken, Versicherern und Vermittlern auch nach den Einschätzungen zur Entwicklung am Immobilienmarkt. Ein dramatisches Ereignis, wie das Platzen einer Blase, erwarten die Experten 2023 nicht. Aber sie rechnen mit Anpassungen.

„Ob die Preiskorrektur nachhaltig ist, hängt noch von weiteren Faktoren ab – wie der Schaffung von Wohnraum, Bevölkerungsentwicklung und Mietentwicklung“, meint Kohler von der Allianz.

Auch die Debeka beobachtet „bereits eine Stagnation der Immobilien-Preisentwicklung bis hin zu leicht sinkenden Preisen“. Dabei seien deutliche regionale Unterschiede zu verzeichnen. „Zudem spielen die Energieeffizienz und der Zustand der Objekte eine zunehmende Rolle“, stellen die Koblenzer klar.

Nachfrage nach Wohnraum wird sich nicht verändern

Die Preise für die eigenen vier Wände werden 2023 in den Städten leicht sinken, die Mieten dagegen weiter anziehen. Diese Prognose vertritt auch die VDP-Research GmbH. Das Unternehmen erstellt Analysen im Auftrag aller Bankinstitute, die über die Spitzenverbände der Bankengruppen organisiert sind.

„Die Kaufpreise werden aufgrund der gestiegenen Zinsen und der explodierenden Baukosten nachgeben“, zitiert Finanztest Andreas Kunert, Immobilienexperte bei VDP. Allerdings werde es keinen Preisverfall geben. Denn die große Nachfrage nach Wohnraum werde sich nicht verändern, treffe aber auf ein geringes Angebot, resümiert der Experte.

Eine langfristige Prognose bis 2035 wagt die Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG in ihrem „Wohnatlas“. Demografie und die wirtschaftlichen Bedingungen werden künftig die Wertentwicklung von Wohnobjekten in der jeweiligen Region bestimmen.

Zu den Gewinnern gehören Sparer, die Eigentum in den sieben deutschen Metropolen, ihren jeweiligen Speckgürteln und in Trendstädten wie Leipzig, Dresden oder Weimar erworben haben. Verlierer sind neben Regionen in Ostdeutschland auch Kreise in Nordrhein-Westfalen (6.5.2022).