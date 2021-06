15.6.2021 – Die Altersgruppe 60 plus hat während der Coronakrise digitale Dienste neu ausprobiert oder intensiver genutzt. Dies war besonders bei der Video-Telefonie der Fall. Das Ranking der meistgenutzten digitalen Angebote führen Informationsseiten zum Zeitgeschehen an. Weit oben auf der Beliebtheitsskala liegen auch Messenger-Dienste und Online-Einkaufsportale. Inzwischen nutzen 61 Prozent der Best Ager das Internet, davon 44 Prozent mindestens einmal täglich. Das sind Ergebnisse einer Studie des GDV.

Die Generation 60 plus hat während der Corona-Pandemie das Internet für sich entdeckt und ist seither verstärkt digital unterwegs. Das hat eine repräsentative Umfrage der Kantar Deutschland GmbH im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ergeben.

Die Studie wurde im Rahmen der Initiative „7 Jahre länger“ durchgeführt. Der Verband will darüber das Bewusstsein in der Gesellschaft dafür schärfen, dass die Menschen in Deutschland immer älter werden und länger fit bleiben.

Ältere haben vor allem die Video-Telefonie entdeckt

Laut der Studie haben die Älteren aufgrund der Einschränkungen digitale Dienste neu ausprobiert oder intensiver genutzt. Dies war besonders bei der Video-Telefonie der Fall. 19 Prozent der Befragten griffen erstmals und 14 Prozent häufiger zu diesem Angebot.

Online-Käufe tätigten fünf Prozent zum ersten Mal und 27 Prozent öfters als vorher. Ähnlich war die Entwicklung beim Online-TV. Zu diesem Service entschieden sich erstmals fünf Prozent und häufiger 14 Prozent. Zudem informierten sich vier Prozent neu und 25 Prozent öfters digital über das Zeitgeschehen.

In der Gunst der Älteren haben besonders auch Messenger-Dienste und Online-Musikdienste zugelegt. Sie wurden von 25 Prozent beziehungsweise 15 Prozent der Befragten stärker verwendet und nur jeweils von vier Prozent seltener.

Quelle: Kantar-Umfrage Mai 2021; Initiative „7 Jahre länger“, n = jeweilige Nutzer der Dienste; zu 100 % Fehlende: weiß nicht (Bild: GDV)

Informationen zum Zeitgeschehen führen Beliebtheitsskala an

Das Ranking der meistgenutzten digitalen Angebote führen Informationen zum Zeitgeschehen an. Dafür gehen 83 Prozent der aktiven Internetnutzer über 60 Jahren ins Netz. Weit oben auf der Beliebtheitsskala liegen auch Messenger-Dienste (78 Prozent) und Online-Einkaufsportale (69 Prozent).

Mehr als die Hälfte der Befragten nutzt Online-TV (56 Prozent) und Internet-Banking (55 Prozent). Bezahl-Dienste wie Paypal und Video-Telefonie nennen jeweils 41 Prozent. Für rund ein Drittel sind Online-Musik (34 Prozent) und die sozialen Medien (29 Prozent) interessant. Ein Viertel der aktiven Internetnutzer ab 60 Jahren kauft Medikamente online ein (27 Prozent).

Quelle: Kantar-Umfrage Mai 2021; Initiative „7 Jahre länger“, n = 315 aktive Internetnutzer ab 60 Jahren; Mehrfachantworten möglich (Bild: GDV)

Vier von zehn Senioren nutzen das Internet täglich

Inzwischen nutzen 61 Prozent der Best Ager das Internet, davon 44 Prozent mindestens einmal täglich. Allerdings bewegen sich auch 39 Prozent der Befragten nie und neun Prozent nur selten im Netz.

Fast die Hälfte fühlt sich relativ vertraut mit der digitalen Welt (47 Prozent). Gut ein Drittel stimmt der Aussage zu, dass das Internet eine wesentliche Erleichterung ist (36 Prozent). Fast ein Viertel gibt an, während der Corona-Zeit digitaler geworden zu sein (23 Prozent).