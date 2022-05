Covid 19: Ansteckung am Arbeitsplatz muss bewiesen werden

16.5.2022 – Eine Beschäftigte hatte behauptet, sich an ihrem Arbeitsplatz mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Sie hat nur dann einen Anspruch auf Zahlung von Schadenersatz sowie eines Schmerzensgeldes durch ihren Arbeitgeber, wenn sie nachweisen kann, dass dieser die Schuld an der Erkrankung trägt. Das hat das Arbeitsgericht Siegburg mit einem Ende letzter Woche veröffentlichten Urteil vom 30. März 2022 entschieden (3 Ca 1848/21).

Der Entscheidung lag die Klage einer in einem Pflegeheim tätigen Krankenschwester zugrunde. Sie arbeitete seit März 2020 unter anderem in der Essensausgabe und half den Bewohnerinnen und Bewohnern des Heims beim Essen.

Schuld des Arbeitgebers?

Einen Monat später erkrankte die Klägerin schwer an Covid 19. Auch bei zwölf der Betreuten wurde eine Infektion festgestellt.

Die Frau argumentierte, dass ihre Ärztin ihr attestiert habe, dass sie sich an ihrem Arbeitsplatz angesteckt habe. Sie verklagte ihren Arbeitgeber daher auf Zahlung von Schadenersatz sowie eines Schmerzensgeldes. Denn dieser habe es versäumt, sie mit Atemschutzmasken auszustatten. Er trage also die Schuld an ihrer Erkrankung.

Die Klage hatte jedoch keinen Erfolg. Sie wurde vom Siegburger Arbeitsgericht als unbegründet zurückgewiesen.

Fehlender Beweis

Nach Ansicht der Richter habe die Betroffene nicht hinreichend darlegen und beweisen können, dass ihre Erkrankung auf eine Pflichtverletzung ihres Arbeitgebers zurückzuführen war. Daran ändere auch das Attest ihrer Ärztin nichts.

Es sei nämlich nicht nachvollziehbar, wie diese zu der Feststellung und Aussage gelangt sei, dass sich die Klägerin an ihrem Arbeitsplatz angesteckt habe. Denn die Medizinerin habe die Frau in dem fraglichen Zeitraum wohl kaum rund um die Uhr begleitet.

Es sei folglich ebenso möglich, dass sich die Beschäftigte außerhalb der Pflegeeinrichtung angesteckt habe. Das Gegenteil habe sie wenigstens nicht beweisen können.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Erkrankte kann gegen das Urteil Berufung beim Landesarbeitsgericht Köln einlegen.