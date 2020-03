Coronakrise: Weitere Hilfen für Vertrieb und Kunden aufgelegt

30.3.2020 – Die Branche stellt zusätzliche Unterstützung für den Vertrieb bereit. Lebensversicherer, Berufsverbände, Maklerpools und Analysefirmen bieten Vermittlern Erleichterungen und Werkzeuge, wie ein Überblick des VersicherungsJournals zeigt. Die Allianz verschärft die Sicherheitsregeln für ihre Mitarbeiter.

Seit Freitag, den 13. März, befindet sich Deutschland aufgrund der Coronakrise im Ausnahmezustand. Die Versicherungsbranche hat in den vergangenen Tagen schnell reagiert, um Mitarbeiter und Kunden zu schützen und gleichzeitig den Geschäftsbetrieb aufrecht zu halten (VersicherungsJournal 26.3.2020, 25.3.2020).

Einige Lebensversicherer kündigten bereits spezielle Lösungen für Verbraucher und Vertrieb an, um finanzielle Engpässe auszugleichen. Pools, Insurtechs und Produktgeber offerieren Partnern kostenlose Software für die Videoberatung in Zeiten von Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen (27.3.2020).

Täglich folgen neue Ankündigungen zu Hilfen, Erleichterungen und Unterstützung, um die Auswirkungen der Pandemie auf die Versicherungswirtschaft so gering wie möglich zu halten.

Lebensversicherer kommen Kunden und Vermittlern entgegen

Die Prismalife AG bietet ihren Kunden jetzt „Beitragspausen“ an. „Beitragspausen sind im Vergleich zu den Beitrags-Freistellungen das flexiblere Instrument: Der Kunde behält seinen Versicherungsschutz und kann die Beitragszahlung ohne Risikoprüfung wieder aufnehmen“, so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Zusätzlich weist die Gesellschaft darauf hin, dass es „keine Verwerfungen bei bestimmten Tarifen mit Garantieelementen“ gebe. „Die Kapitalanlagen im Deckungsstock der Prismalife, der die enthaltenen Garantien absichert, verzeichnet durch die aktuelle Entwicklung nur einen sehr geringfügigen Bewertungsrückgang von etwa 1,5 Prozent“, so die Gesellschaft vergangenen Freitag.

Die WWK Lebensversicherung a.G. bietet Versicherungsnehmern bei finanziellen Engpässen eine Reihe von Möglichkeiten, damit es zu keiner Vertragskündigung kommen muss. Möglich seien zum Beispiel Freistellungen, die Stundung, die Reduzierung von Beiträgen oder auch Beitragspausen.

Für die Vertriebspartner des Unternehmens gelte laut Vertriebsvorstand Rainer Gebhart: „Rückprovisionen aus Beitragsfreistellungen werden zunächst ‚neutralisiert‘ und bis Anfang 2021 zinslos gestundet.“

Allianz verschärft Sicherheitsmaßnahmen, Ottonova im Homeoffice

Die Allianz Deutschland AG gab in einer Mail an Kunden und Geschäftspartner verschärfte Sicherheitsmaßnahmen bekannt. Mitarbeiter, Dienstleister, Besucher und Externe, die aus dem Ausland zurückkehren, dürfen das Firmengelände des Konzerns nicht betreten. Das gelte für jedes andere Land, nicht nur die vom Robert-Koch-Institut (RKI) definierten Risikogebiete.

Diese Regelung gelte auch, wenn ein Mitglied aus dem jeweiligen Haushalt aus dem Ausland zurückkehre, so das Unternehmen in seinem Schreiben.

Die Ottonova Krankenversicherung AG teilte mit, dass „die komplette Belegschaft“ des Insurtechs aus Sicherheitsgründen im Homeoffice arbeite. Eingehende Kundenanfragen würden wie bisher bearbeitet, auch die Leistungsabteilung sei weiter erreichbar.

Nicht nur die Unternehmen ergreifen Maßnahmen, sondern auch die Behörden. Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) schloss vergangenen Donnerstag ihre Büros. Alle Mitarbeiter arbeiteten von zu Hause aus und seien telefonisch oder per Mail erreichbar.

Unterstützung von Berufsverbänden

Auch die Berufsverbände wollen ihren Mitgliedern mit speziellen Lösungen Hilfestellung geben. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) bietet seinen Mitgliedern eine „Soforthilfe“ durch ein neues zusätzliches Beratungsangebot in Kooperation mit der Kanzlei Wolter Hoppenberg an.

Der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. stellt auf seiner Website „aktuelle Corona-Förderinformationen“ der Bundesländer für Unternehmen zur Verfügung. Zusätzlich veröffentlichte der Verband einen „Corona-Notfallplan mit FAQ-Liste für Arbeitgeber“ (PDF, 95 KB) (19.3.2020).

Weitere Informationen zu Sofortzuschüssen, Hilfskrediten, Stundungen bestimmter Steuerarten, Ausweitung des Kurzarbeitergeldes und Kündigungsschutz für Mieter von Gewerbeimmobilien hat das VersicherungsJournal zusammengestellt (27.3.2020).

Blau Direkt zieht neue Robosave-Version vor

Der Maklerpool Blau Direkt GmbH & Co. KG zieht eine technische Weiterentwicklung von „Robosave“ vor, um mehr Maklern ihren Geschäftsbetrieb, in Zeiten von Corona, zu sichern. Das digitale Werkzeug dient unter anderem der automatischen Policenüberprüfung sowie der Vertragsoptimierung (18.11.2019).

Mit der neuen „Version 1.2“ sollen Makler mehr Einfluss auf den Auswahlprozess des digitalen Helfers bekommen, so der Pool. Jeder Makler könne das System individuell einstellen und entscheiden, welche Tarife für die Vertragsoptimierungen berücksichtigt oder ausgenommen werden. So würden Kunden nur Tarife angezeigt und berechnet, die der Vermittler auch unterstützt.

Die Droege Holding GmbH stellt Informationen zu diversen Versicherungen im Logistikbereich in Zeiten der Pandemie zur Verfügung. Die Fragen und Antworten hat das Unternehmen für Kunden und Vermittler auf seiner Website bereitgestellt.

Neue Vorsorgeretter von Franke und Bornberg

Die Franke und Bornberg Research GmbH will Vermittler mit „fb-Vorsorgeretter-Profilen“ zur Altersvorsorge (AV) und Arbeitskraftsicherung (AKS) unterstützen. Die Profile sollen Berater im Kundengespräch unterstützen, wenn Verbraucher über die Kündigung ihrer Verträge nachdenken.

Ausgesuchte Kriterien betrachten laut der Analysefirma das Aussetzen der Dynamik (AV und AKS), Zahlungsschwierigkeiten (AV und AKS), Teilauszahlungen (AV) und Infektionsklausel (AKS). Weitere Infos und eine Anleitung für die Praxis stellt das Unternehmen auf Youtube zur Verfügung.

Auch die Versicherungs-Leitmesse DKM hat ihr digitales Angebot für die Branche erweitert. Unter „DKM365.de/wirzusammen“ gibt das Portal Vermittlern und Fachpersonal täglich Hinweise auf Initiativen, Angebote und Hilfestellungen in der Krise.

Erstes Fazit der MMM-Messe digital

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH sagte hatte ihre MMM-Messe am 24. März in München aufgrund der Coronakrise abgesagt. Stattdessen veranstaltete der Pool am 24. und 25. März eine Onlinemesse: die MMM-Messe digital (18.3.2020).

Am vergangenen Freitag zog das Unternehmen ein erstes Fazit: Bei insgesamt 23 Webinaren, Online-Vorträgen und -Interviews seien über 5.200 Besucher dabei gewesen. Die Anzahl der Besuche beziffert der Pool auf über 21.200.