Corona treibt deutschen Spareifer auf Rekordniveau

22.12.2021 – Die deutschen Haushalte nutzten die angespannte Lage während der Corona-Pandemie, um nach Berechnungen des Bankenverbands ihre Sparanstrengungen deutlich zu verstärken. 2020 stiegen die frischen Spargelder gegenüber 2019 um 44 Prozent auf 387 Milliarden Euro. Betrachtet man die globale Rangliste nach dem durchschnittlichen Geldvermögen pro Kopf liegt Deutschland allerdings abgeschlagen auf Platz 19 mit 85.367 Euro.

(Bild: Bankenverband/ Allianz SE)

Die seit Anfang 2020 grassierende Corona-Pandemie führt nach Erkenntnissen des Bundesverband deutscher Banken e.V. unter anderem dazu, dass die deutschen Haushalte ihre schon hohen Sparanstrengungen nochmals deutlich erhöhen. 2020 hätten sich die frischen Spargelder gegenüber dem Rekordjahr 2019 um 44 Prozent auf 387 Milliarden Euro erhöht.

Knapp sieben Billionen Euro angehäuft

Nach einem für den Bankenverband von Dr. Arne Holzhausen, dem bei der Allianz-Gruppe zuständigen Leiter Insurance & Wealth Markets, verfassten Beitrag hatten die Deutschen Ende 2020 ein Geldvermögen über knapp sieben Billionen Euro angehäuft (Bargeld, Bankeinlagen, Schuldverschreibungen, Aktien, Anteilsrechte, Investmentfondanteile und versicherungs-technische Rückstellungen).

Damit könnte man etwa die Schulden des Bundes dreimal zurückzahlen, schreibt Holzhausen. Mit dem Geld könnte man auch alle Dax-Unternehmen viermal kaufen. „Die Deutschen sind also ein wohlhabendes Volk.“

International gesehen schneidet Deutschland aber trotz seiner Wirtschaftsstärke eher bescheiden ab. Die Bundesbürger sind vor allem konservative Sparer, die in Null-Zins-Zeiten kaum ihr Vermögen vermehren können.

Betrachtet man die globale Rangliste nach dem durchschnittlichen Geldvermögen pro Kopf liegt Deutschland abgeschlagen auf Platz 19 mit 85.367 Euro. Der Schweizer führt die Liste mit 313.259 Euro an. Es folgen die USA mit 260.582 und Dänemark mit 212.568.

Beim Wachstum des Geldvermögens hinken die Deutschen hinterher

Im internationalen Vergleich hinken die deutschen Haushalte auch beim jährlichen Wachstum des Geldvermögens pro Kopf seit 2009 hinterher. Die Wachstumsrate von 4,6 Prozent hört sich angesichts des heutigen Zinsniveaus nicht schlecht an.

Die Schweden konnten jedoch ihr Geldvermögen um 7,9 Prozent ausweiten. Es folgen Singapur (7,5 Prozent) und Dänemark (7,2 Prozent). Deutschland rangiert nur auf Platz 13.

Die deutschen Haushalte stünden zwar im Ruf eines Sparweltmeisters. Aber die hohen Sparanstrengungen würden sich nur zum Teil auch im Vermögenwachstum niederschlagen.

Deutsche Vermögen wachsen unterdurchschnittlich

Die Sparer hierzulande gingen nicht gern ins Risiko, heißt es in der Auswertung. „Die deutschen Haushalte setzen vor allem auf konservative, risikoarme Anlagevehikel.“ Trotz realer Verluste würden Bankeinlagen und Bargeld rund 40 Prozent des Geldvermögens in Deutschland ausmachen.

Gleichzeitig sei der Anteil an Wertpapieren im Wesentlichen Aktien und Investmentfonds, die die direkte Teilnahme an den Kursgewinnen garantierten, sehr niedrig. Hier scheint sich aber in Zeiten der Corona-Pandemie einiges getan zu haben.

Im vergangenen Jahr flossen mehr als 80 Milliarden Euro in Aktien und Investmentfonds (VersicherungsJournal 24.2.2021). Der Anteil an der gesamten Geldvermögensbildung stieg um gut vier Prozentpunkte auf 21 Prozent. Dieser Trend scheine sich 2021 fortzusetzen, da die Investmentfonds im ersten Halbjahr bereits 50 Milliarden Euro hätten einsammeln können, heißt es in der Analyse.