Corona erhöht die Pensionsrisiken

Das Interesse an der betrieblichen Altersvorsorge lahmt bedenklich. Es könnte aber recht einfach neu belebt werden, so die Botschaft beim Münchner Fachforum Betriebliche Versorgung der SLPM GmbH. mehr ...

31.3.2011 –

Die Bevölkerungs- und damit auch die Beschäftigungsstruktur werden sich in den nächsten Jahren dramatisch ändern. Der „War for Talents“ wird auch über passende Angebote in der betrieblichen Altersversorgung entschieden, so der Tenor auf einer Fachveranstaltung. mehr ...