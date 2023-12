Bundestag beschließt Kfz-Versicherungspflicht für langsame Fahrzeuge

18.12.2023 – Künftig benötigen selbstfahrende Arbeitsmaschinen eine eigene Versicherung. Damit setzt der Gesetzgeber eine EU-Richtlinie zur Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in deutsches Recht um. Bislang sind in Deutschland langsame Fahrzeuge pauschal in allgemeinen Haftpflicht-Versicherungen mitversichert. Diese Lösung hätte aus Sicht der Versicherer unverändert fortbestehen können.

Der Bundestag hat am Mittwochabend die Einführung einer neuen Kfz-Versicherungspflicht beschlossen. Erstmals müssen ab 2025 Halter von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Stapler bis zu 20 km/h Höchstgeschwindigkeit eine Kfz-Haftpflichtversicherung abschließen.

Damit wird eine EU-Richtlinie zur Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (KH-Richtlinie) vom 24. November 2021 in nationales Recht umgesetzt. Die Umsetzung musste überwiegend bis zum 23. Dezember dieses Jahres erfolgen.

Die KH-Richtlinie definiert unter anderem den Begriff Fahrzeug und dessen Verwendung. Sie sieht optionale Ausnahmen von der Versicherungspflicht für bestimmte Fälle vor, in denen das Fahrzeug nicht am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt. Zudem wird darin geregelt, unter welchen Voraussetzungen Motorsport-Veranstaltungen nicht unter den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen.

Änderungen vom Bundesjustizministerium vorbereitet

Das Bundesministerium der Justiz hatte im Frühjahr einen ersten Referentenentwurf dazu veröffentlicht (VersicherungsJournal 30.3.2023). Darin wurden neue Regelungen für folgende Fahrzeuge angekündigt:

Arbeitsmaschinen (selbstfahrend) wie Bagger, Ernte- und Kehrmaschinen sowie Stapler mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über sechs km/h bis 20 km/h auf öffentlichen Straßen (Ausnahmen möglich, sofern die Fahrzeuge ausschließlich auf Privat- und Betriebsgeländen benutzt werden oder Schäden durch ihren Gebrauch im Straßenverkehr bereits von einer Betriebshaftpflicht-Versicherung gedeckt sind) und

Fahrzeuge, die bei Motorsport-Veranstaltungen abseits des Straßenverkehrs benutzt werden (Pflichtversicherung für den Motorsport, die sich an die Kfz-Pflichtversicherung anlehnt mit Mindest-Versicherungssumme für Personenschäden von 7,5 Millionen Euro je Schadensfall).

Unionsvertreter sehen „bürokratisches Monstrum“

In einer Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses hieß es jetzt einen Tag vor der Abstimmung im Bundestag, dass die Regierung mit dem Gesetzentwurf eine Eins-zu-Eins-Umsetzung der KH-Richtlinie anstrebe. Insbesondere sei beabsichtigt, das Pflichtversicherungs-Gesetz so anzupassen, dass sich an den bisher versicherungs-pflichtigen Fahrzeugarten im Ergebnis nichts Wesentliches ändere.

Um zu gewährleisten, dass Motorsport-Veranstaltungen auch künftig nicht von der Kraftfahrzeughaft-Pflichtversicherung erfasst sein müssen, würden zudem Anforderungen für einen möglichen alternativen Versicherungsschutz für den Motorsportgebrauch eines Fahrzeugs eingeführt, berichteten die Regierungsvertreter.

Laut einer Kurzmeldung des Deutschen Bundestages hat sich der Ausschuss „nach längerer kontroverser Diskussion“ mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen für die Annahme des Gesetzentwurfs ausgesprochen – in geänderter Fassung. Die Fraktion der CDU/CSU stimmte dagegen und kritisierte den Entwurf als „bürokratisches Monstrum“. Ein Änderungsantrag der Unionsvertreter wurde abgelehnt. Die AfD enthielt sich.

Die geänderte Fassung bezieht sich im Wesentlichen auf das Inkrafttreten der Versicherungspflicht für Arbeitsmaschinen und Stapler bis 20 km/h. Es wird in der Beschlussempfehlung geraten, diese bis zum 1. Januar 2025 hinauszuschieben, „um hinreichend Zeit für eine Anpassung der Versicherungs-Bedingungen bestehender Privat- und Betriebshaftpflicht-Versicherungen oder zum erstmaligen Abschluss des gesetzlich geforderten Versicherungsschutz zu verschaffen“.

Sachverständigen-Anhörung forderte Korrekturen

Damit hat das Kabinett teils auf externe Nachbesserungs-Vorschläge reagiert. So hatte Professor Dr. Oliver Brand von der Universität Mannheim in einer öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages Ende November von „Übergangsschwierigkeiten“ gesprochen. Diskussionswürdig sei auch die Mitversicherung von Motorrennen in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, sagte er.

Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), hatte in ihrem schriftlichen Statement das Ziel begrüßt, den Status Quo im Hinblick auf die Versicherungspflicht gemäß Pflichtversicherungs-Gesetz beizubehalten.

Dies sollte allerdings in einem wichtigen Punkt noch konsequenter erfolgen, nämlich bei der Ausnahme von der Versicherungspflicht für Besitzer von Arbeitsmaschinen und Stapler. Ansonsten drohten diesen Fahrzeughaltern Versicherungslücken, aufgrund derer sie gegen das Pflichtversicherungs-Gesetz verstoßen und sich strafbar machen würden.

Dies liege daran, dass die Versicherer bis zum 23. Dezember 2023 schlicht nicht imstande wären, die Regelung für vermutlich mehrere hunderttausend Fahrzeughalter umzusetzen, so Käfer-Rohrbach.

Hoher Arbeitsaufwand für Versicherer und Betriebe

Einen Tag nach der Beschlussfassung im Bundestag legt die GDV-Vertreterin in einer Pressemitteilung nun nach. „Gut, dass jetzt mehr Zeit für die Umstellung bis zum 1. Januar 2025 besteht“, wird Käfer-Rohrbach zitiert.

Zwar seien die nun vorgesehenen Klarstellungen im neu gefassten Artikel acht zu den Deckungsmöglichkeiten über Betriebs- und Privathaftpflicht-Versicherungen „richtig und dringend notwendig“. Ansonsten hätten sich zahlreiche Betriebe und Privatpersonen über ihre allgemeine Haftpflichtversicherung hinaus zusätzlichen Versicherungsschutz suchen müssen.

Dennoch stelle auch die Neufassung einen hohen Aufwand für die Versicherer wie auch für die betroffenen Betriebe dar. „Die nun vorgesehene Deckungssumme von knapp neun Millionen Euro bedeutet weiterhin, dass zahlreiche Verträge insbesondere in der Landwirtschaft umgestellt werden müssen“, so Käfer-Rohrbach.

Langsame Fahrzeuge seien seit Jahrzehnten pauschal in allgemeinen Haftpflicht-Versicherungen mitversichert. „Deutschland hatte damit eine klare, praktikable und kostengünstige Lösung, bei der es nie zu Problemen gekommen ist“, so Käfer-Rohrbach. Aus Sicht der Versicherer hätte diese Ausnahme von der Versicherungspflicht unverändert fortbestehen können.