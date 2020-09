Bundesbürger geben so viel wie noch nie für Versicherungen aus

7.9.2020 – 2019 lagen die durchschnittlichen Ausgaben für Versicherungspolicen der Deutschen wieder auf höherem Niveau als im Jahr zuvor. Insgesamt sowie in den Sparten Leben und Kranken wurden neue Rekordwerte erzielt. Hinsichtlich der Versicherungs-Durchdringung wurde der negative Trend gestoppt. Dies zeigt das jüngst vom GDV veröffentlichte „Statistische Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2020“.

Die Deutschen haben im vergangenen Jahr pro Kopf mit über 2.600 Euro so viel wie noch nie für Versicherungen ausgegeben. Das waren über 170 Euro beziehungsweise fast sieben Prozent mehr als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 26.8.2019).

Dies ist dem Anfang September vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlichten „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2020“ (2.9.2020) zu entnehmen. Die Publikation bietet auf 168 Seiten zahlreiche Daten zur Geschäftsentwicklung in den einzelnen Versicherungssparten auf dem deutschen Markt.

Pro-Kopf-Ausgaben für Lebensversicherungen gesunken

Mit der Summe von 2.614 Euro ist die sogenannte Versicherungsdichte (gebuchte Bruttobeiträge der Erstversicherer in Relation zur Einwohnerzahl) nach zuvor zwei leichten Rückgängen zum dritten Mal in Folge angestiegen. 2011 war der Betrag um annähernd 400 Euro beziehungsweise über ein Sechstel kleiner.

Ein Vergleich mit früheren Jahren ist wegen einer Revision der Bevölkerungsstatistik nicht möglich.

Nicht ganz die Hälfte des jährlichen Budgets für Versicherungen geht auf das Konto der Lebensversicherer. Für 2019 wird in dem Taschenbuch ein Rekordwert von 1.241 Euro ausgewiesen. Dies entspricht einem Plus von rund 125 Euro beziehungsweise rund einem Neuntel. Hintergrund dürften die sprunghaft angestiegenen Beitragseinnahmen der Leben-Branche sein (14.7.2019).

2018 war nur ein leichtes Plus zu beobachten, in den drei Jahren zuvor waren die Pro-Kopf-Ausgaben für Lebensversicherungen sogar gesunken. Der aktuelle Wert liegt um fast 90 Euro über dem bisherigen Höchstwert aus 2014. Im Vergleich zu 2011 beträgt die Steigerung etwa 160 Euro beziehungsweise rund ein Siebtel.

Steigerung auch in der PKV

Positiv war die Entwicklung auch in privaten Krankenversicherung (PKV). Für Policen aus diesem Bereich gab jeder Bürger im vergangenen Jahr durchschnittlich die neue Rekordsumme von über 490 Euro aus. Das sind circa 15 Euro beziehungsweise drei Prozent mehr als noch 2018.

In der Schaden-/Unfallversicherung gingen die durchschnittlichen Ausgaben pro Bundesbürger um einen auf 850 Euro zurück. Im Jahr zuvor war es noch um 25 Euro auf einen neuen Rekordwert von 851 Euro nach oben gegangen.

Mit Ausnahme von 2019 wuchsen auch in dieser Sparte die Pro-Kopf-Ausgaben im Betrachtungszeitraum kontinuierlich an. Der aktuelle Betrag liegt um 145 Euro über demjenigen aus 2011. Das entspricht einer Steigerungsrate von über einem Fünftel.

Versicherungs-Durchdringung weiter rückläufig

In der GDV-Publikation werden auch Daten zur Versicherungs-Durchdringung (gebuchte Bruttobeiträge der Erstversicherer in Relation zum Bruttoinlandsprodukt) ausgewiesen. Die Durchdringung hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um fast 0,3 Prozentpunkte auf 6,33 Prozent erhöht. Zum Vergleich: 2013 lag die Durchdringung noch um 0,3 Prozentpunkte höher.

In der Sparte Leben ging es im Vergleich zum Vorjahr um 0,23 Prozentpunkte auf 3,00 Prozent bergauf. Deutlich moderater wuchs die Durchdringung in Schaden/Unfall (plus 0,02 Prozentpunkte auf 2,13 Prozent). Für die PKV wird ein Wert von unverändert 1,19 Prozent aufgelistet.

Im Vergleich zu 2011 wiederum steht in Leben ein Minus von rund 0,2 Prozentpunkten und in der PKV von leicht unter 0,1 Prozentpunkten zu Buche. Die Durchdringung in Schaden/Unfall liegt nach einem Auf und Ab in den vergangenen acht Jahren aktuell um 0,04 Prozentpunkte über dem Niveau von 2011.