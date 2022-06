bKV: R+V bringt Budgettarife an den Start

1.7.2022 – Der Versicherer erweitert seine Produktwelt in der betrieblichen Krankenzusatz-Versicherung. Wie diverse Wettbewerber bringt das Unternehmen Budgettarife auf den Markt. Die R+V reagiert damit auf die Nachfrage der Arbeitgeber und den Druck von der Konkurrenz.

Zum 1. Juli führt die R+V Krankenversicherung AG in der betrieblichen Krankenzusatz-Versicherung (bKV) Budgettarife ein. Die neuen Produkte seien nach aktueller Marktforschung insbesondere auf die Wünsche der Arbeitgeber zugeschnitten, betont die Gesellschaft in einer Mitteilung.

Gruppenversicherung ab fünf Mitarbeitern möglich

Die Unternehmen können mit den Angeboten des genossenschaftlichen Versicherers ihren Mitarbeitern ein jährliches Budget von 300, 600 oder 900 Euro für verschiedene Leistungen offerieren. Zu den Optionen zählen etwa Zahnvorsorge, Sehhilfen, Impfungen oder Vorsorge-Untersuchungen.

Die Budgettarife greifen nur bei arbeitgeberfinanzierten Gruppenversicherungen. Die Verträge können Arbeitgeber ab fünf versicherten Mitarbeitern abschließen. Die R+V verlangt von den interessierten Beschäftigten nach eigenen Angaben keine Gesundheitsprüfung. Laufende Behandlungen wegen Vorerkrankungen seien in den neuen Budgettarifen mitversichert.

Der Arbeitgeber zahlt für die versicherten Mitarbeiter einen einheitlichen Monatsbeitrag. Die R+V garantiere die unveränderte Prämienhöhe bis mindestens Ende 2023, so die Gesellschaft in ihrer Mitteilung.

Nachfrage bei Arbeitgebern steigt

Zwischen 2015 und 2021 hat sich die Zahl der Unternehmen, die ihren Mitarbeitern eine zusätzliche Absicherung über die betriebliche Krankenversicherung anbieten, auf rund 18.000 verfünffacht.

Im gleichen Zeitraum hat sich die Zahl der über den Betrieb versicherten Arbeitnehmer auf knapp 1,6 Millionen Beschäftigte fast verdreifacht. Dies gab der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) Anfang Juni bekannt (VersicherungsJournal 3.6.2022).

Die Versicherer bewerten die bKV aufgrund der steigenden Zahlen als Wachstumssegment. Deswegen feilen die Anbieter stetig an der Produktwelt. Im Juni stellten die Hallesche Krankenversicherung a.G., die Nürnberger Krankenversicherung AG und die Allianz Private Krankenversicherungs-AG diverse Neuerungen vor (27.6.2022).

Budgettarife werden sich durchsetzen

Als Vorreiter dieser Produktgattung gilt die Hallesche mit ihren „Feelfree“-Angeboten (14.12.2020, 29.10.2018).

Inzwischen bieten unter anderem auch die Allianz, die Barmenia Krankenversicherung a.G., die Continentale Krankenversicherung a.G., die Gothaer Krankenversicherung AG und die Süddeutschen Krankenversicherung a.G. (SDK) (6.12.2021) die Variante der Budgettarife an.

Eine Studie der Funk-Gruppe geht davon aus, dass sich die Budgettarife nach und nach im Markt durchsetzen werden. Diese These werde auch davon gestützt, dass viele Versicherer diesen Trend aufgreifen. Dafür spreche, dass einige Anbieter die Budgettarife in ihre bKV-Tarifwerke aufgenommen hätten und weitere Versicherer die Einführung solcher Produkte in absehbarer Zeit avisierten (20.7.2021).

bKV ist im unabhängigen Vertrieb angekommen

Im unabhängigen Vermittlermarkt scheint das Geschäftsfeld langsam Fuß zu fassen. Dies belegt die im Frühjahr erschienene Asscompact-„Marktstudie Private Kranken- und Pflegeversicherung 2022“ (10.6.2022).

Demnach vermittelt inzwischen fast jeder dritte Makler und Mehrfachvertreter bKV-Tarife. In den Studienauflagen zuvor war es nur jeweils etwa jeder fünfte. Zudem sind mittlerweile über 60 Prozent der Interviewten der Überzeugung, dass die bKV zukünftig immer wichtiger wird. Drei Jahre zuvor waren es noch weniger als die Hälfte.

Spitzenreiter im Vertrieb ist die Hallesche mit einem Anteil von deutlich über einem Viertel vor der Allianz. Für Letztere votierte knapp jeder vierte Befragte. Den Bronzerang belegt die Barmenia.

Allerdings ist die bKV für den Vertrieb noch längst kein Selbstläufer. Das hat mehrere Gründe: Der Geschäftsbereich ist bisher wenig standardisiert, die Nachfrage der Firmenkunden noch überschaubar. Die Verwaltung der Bestände läuft in der Hauptsache manuell, wie das auf Arbeitgeber-Benefits spezialisierte Portal Xempus AG beobachtet (26.8.2021).