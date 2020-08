Bierbike-Fahrt mit Knochenbruch: Ist der Veranstalter haftbar?

7.8.2020 – Ein Zapfer hatte sich auf einem Bierbike verletzt, weil er sich in einer Situation keinen ausreichenden Halt verschaffen konnte. In diesem Fall ist der Veranstalter einer solchen Tour zur Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld verpflichtet. Dem Mann selbst ist in der Regel jedoch ein Mitverschulden anzulasten. So entschied das Amtsgericht Hannover in einem Urteil vom 29. Juli 2020 (512 C 15505/19).

WERBUNG

Der Entscheidung lag ein Vorfall zugrunde, der sich Mitte Mai letzten Jahres im Rahmen einer Bierbike-Tour ereignet hatte.

Der Veranstalter des Ausflugs hatte den Teilnehmern das muskelbetriebene Fahrzeug sowie ein 20-Liter-Bierfass gegen Zahlung eines Entgelts zur Verfügung gestellt. Während einer der Beteiligten in der Mitte des Bikes das Bier zapfte und ausschenkte, saßen die anderen neun um den Ausschank herum und trieben das Fahrzeug mit Muskelkraft über Pedale an.

Gelenkt und gebremst wurde das Bierbike von einer Angestellten des Unternehmers.

Abruptes Ende einer Bierbike-Tour

Die Teilnehmer hatten während der zweistündigen Fahrt viel Spaß. Das änderte sich jedoch schlagartig, als die Mitarbeiterin das Gefährt schließlich über einen abgesenkten Bordstein in die Einfahrt zum Betriebsgelände lenkte. Danach bremste sie das Fahrzeug abrupt ab.

Weil die Kumpel des Zapfers zuvor noch mal ordentlich in die Pedale getreten hatten, kam dieser zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich unter anderem eine Fraktur des Brustbeins zu.

Der Verletzte verklagte daraufhin den Veranstalter auf Zahlung von Schadenersatz sowie eines Schmerzensgeldes. Er argumentierte, dass in dem Bierbike für den Zapfer keine ausreichende Möglichkeit vorhanden gewesen sei, sich vor Stürzen durch abrupte Bremsmanöver zu schützen. Damit hatte er teilweise Erfolg.

Verstoß gegen Verkehrssicherungs-Pflicht

Nach Ansicht des Amtsgerichts Hannover hat der Unternehmer gegen seine Verkehrssicherungs-Pflicht verstoßen. Denn das Fahrzeug habe über keine technische Einrichtung verfügt, welche den klagenden Zapfer vor Stürzen hätte schützen können. Dieser habe sich nur an den Streben der Dachbefestigung sowie an der Zapfanlage festhalten können.

Der Beklagte habe jedoch davon ausgehen müssen, dass diese Person nicht stets spontan in der Lage sein würde, bei plötzlichen Fahrmanövern sogleich die Hände frei zu haben und sich sicheren Halt zu verschaffen.

Denn die Tätigkeit des Bierzapfens werde regelmäßig beidhändig ausgeführt. Unabhängig davon sei es bei solchen Fahrten üblich, dass sich auch der Zapfer am Konsum des Gerstensaftes beteiligt und daher zunehmend in seiner Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt wird.

Mitverschulden des Zapfers

Angesichts dieser Tatsache sei der Veranstalter dazu verpflichtet gewesen, den Zapfer zum Beispiel mithilfe eines Gurtsystems vor denkbaren Stürzen zu schützen. Das sei jedoch nicht geschehen.

Im Übrigen hätte auch seine Mitarbeiterin beim Lenken des Fahrzeugs über den gesamten Ablauf der Veranstaltung stets mit alkoholbedingten übermütigen Handlungen der Beteiligten rechnen müssen. Dazu würde etwa das abrupte Beschleunigen zählen, auf das sie sich bei ihren Lenk- und Bremsmanövern hätte einstellen müssen.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme habe sie das Gefährt jedoch unmittelbar vor dem Unfall ohne Not stark abgebremst.

Den Kläger treffe allerdings ein Mitverschulden an seinem Sturz. Denn er habe sich darauf einstellen müssen, dass das zuvor stark beschleunigte Bierbike nach dem Abbiegen in die Einfahrt des Firmengeländes abgebremst werden würde. Er habe sich gleichwohl keinen sicheren Stand verschafft, sondern den Zapfvorgang fortgesetzt. Sein Mitverschulden sei daher mit einem Drittel zu bewerten.