Berufskrankheiten: Corona hinterlässt tiefe Spuren

6.4.2022 – 2021 starben durch Arbeitsunfälle 513 gesetzlich Unfallversicherte (plus ein Viertel). Leicht abgenommen hat nach der vorläufigen Bilanz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung die Zahl der tödlichen Wegeunfälle (auf 237). Auch das Schülerunfallgeschehen war weiter rückläufig. Massiv zugenommen hat durch Covid-19 hingegen die Zahl der Verdachtsfälle sowie der anerkannten Berufskrankheiten. Nach oben zeigt die Kurve auch bei den meldepflichtigen Unfällen.

Im vergangenen Jahr gingen bei den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 226.611 Verdachtsanzeigen auf eine Berufskrankheit ein. Das sind mehr als doppelt so viele wie 2020.

Dies teilte die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) am Dienstag auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Nicht enthalten in den Angaben sind Zahlen der Unfallkasse Thüringen, die wegen einer Cyberattacke zu Beginn dieses Jahres „bis auf weiteres keine Daten liefern kann“.

Zum Vergleich: Im Vor-Pandemie-Jahr 2019 wurden nur gut 80.000 Verdachtsfälle gemeldet, im Jahr davor sogar nicht einmal 78.000 (VersicherungsJournal 17.9.2019).

Berufskrankheiten: massiver Corona-Einfluss

Mit 152.173 betrafen über zwei Drittel der 2021 insgesamt eingegangenen Anzeigen Covid-19-Berufskrankheiten. Nach DGUV-Angaben handelte es sich in rund 100.000 Fällen davon um eine Erkrankung an Covid-19. Als Berufskrankheit anerkannt wurden mit 123.228 Fällen drei Mal so viele wie 2020. Seinerzeit waren es mit knapp 37.200 Fällen doppelt so viele wie im Vor-Pandemie-Jahr (16.6.2021).

Allerdings stieg die Zahl der neuen Renten infolge einer Berufskrankheit im vergangenen Jahr nur moderat um knapp fünf Prozent auf 5.290. Die Zahl der Todesfälle infolge einer Berufskrankheit sank sogar um fast neun Prozent auf 2.170. „Die überwiegende Mehrheit von Erkrankungen an Covid-19 verläuft, ohne dass es zu bleibenden Beeinträchtigungen kommt“, wird zum Hintergrund mitgeteilt.

Nach Aussage von DGUV-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Hussy spiegeln die Zahlen zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten „weiterhin die Auswirkungen der Pandemie. […] Die Beschäftigten waren 2021 wieder etwas mobiler und nicht mehr ausschließlich im Homeoffice.

Parallel dazu gab es starke Ausbrüche der Infektion und dementsprechend viele Beschäftigte, insbesondere im Gesundheits- und Pflegebereich, die sich bei der Arbeit infiziert haben. Ihnen versuchen wir weiterhin die beste Unterstützung zu geben. Dazu gehören auch unsere Angebote zur Rehabilitation bei Long-Covid“, so Hussy.

Mehr Arbeits- und Wegeunfälle, deutlich mehr Todesfälle

Beim Arbeitsunfall-Geschehen kehrte sich die positive Entwicklung des Vorjahres in vielen Bereichen um. So ging es bei den meldepflichtigen Arbeitsunfällen um 5,8 Prozent auf 804.774 Stück hinauf, bei den meldepflichtigen Wegeunfällen sogar doppelt so stark (plus 11,4 Prozent auf 170.193).

Gar um über ein Viertel auf 512 nahm die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle zu. Nach Angaben des Spitzenverbands ging ein großer Teil der Steigerung „auf stationär behandelte Rehabilitanden zurück, die an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstarben – eine Erkrankung an Covid-19 kann unter bestimmten Umständen auch als Arbeitsunfall anerkannt werden“.

Zuletzt wurde 2010 eine höhere Zahl an diesen Ereignissen mit Todesfolge gemessen. Mit 231 tödlichen Unfällen auf dem Arbeitsweg ereigneten sich sieben Wegeunfälle weniger als 2020. Letzteres stellt den absoluten Tiefststand dar.

Weniger Neurenten infolge von Arbeits- und Wegeunfällen

Rückläufig waren auch die Zahl der neuen Wegeunfallrenten (minus 7,3 Prozent auf unter 4.100 Fälle) sowie die der Arbeitsunfallrenten (minus 9,4 Prozent auf unter 12.000).

Hierzu erläutert die DGUV: „Diese Entwicklung erscheint im Vergleich zu der gestiegenen Zahl der Arbeitsunfälle zunächst widersprüchlich. Sie lässt sich aber dadurch erklären, dass zwischen dem Unfall und der Feststellung einer Rente häufig ein längerer Zeitraum liegt. So lag zum Beispiel bei weniger als zehn Prozent der 2020 neu zuerkannten Renten der zugrunde liegende Unfall im selben Jahr.“

Rückläufiges Schüler-Unfallgeschehen

In der Schüler-Unfallversicherung fiel das Unfallgeschehen vor dem Hintergrund von Kindetagesstätten-Schließungen und der Umstellung auf Distanzunterricht an (Hoch-) Schulen erneut niedrig aus.

Bei den meldepflichtigen Schulunfällen war ein Minus um 7,5 Prozent auf unter 640.000 zu beobachten. Fast doppelt so stark bergab ging es bei den meldepflichtigen Schulwegunfällen (minus 14,9 Prozent auf unter 61.100).

In der allgemeinen Unfallversicherung sind Arbeits- und Wegeunfälle meldepflichtig, wenn sie zu einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen oder zum Tode führen. In der Schüler-Unfallversicherung, die Kita-Kinder, Schüler und Studierende umfasst, besteht Meldepflicht, wenn ein Schul- oder Schulwegunfall eine ärztliche Behandlung notwendig macht oder zum Tod führt.