Bayern will Beamten keinen Zuschuss zur Krankenkasse zahlen

23.4.2019

Die bayerische Staatsregierung will an dem Modell der Beihilfe zu den Krankheitskosten der Landesbeamten festhalten. Ein wahlweiser Zuschuss zu dem Beitrag der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wie in Hamburg (VersicherungsJournal 7.11.2017, Medienspiegel 15.12.2017, Medienspiegel 5.2.2019) wird abgelehnt. Das berichtet die der Augsburger Allgemeine in ihrer Ausgabe vom 22. April.

„Das Hamburger Modell wäre mit unkalkulierbaren Haushalts-Mehrbelastungen für den Staat verbunden“, wird der bayrische Finanzminister Albert Füracker von der Zeitung zitiert. Zudem lehne er es ab, durch das Modell grundsätzlich das deutsche System aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung sowie das Berufsbeamtentum infrage zu stellen.

Albert Füracker (Bild: STMFH)

Aus dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat (STMFH) wird laut dem Bericht zudem angeführt, dass es dem in Artikel 33 GG verankerten Fürsorgeprinzip widerspreche, die Rückkehr in die Beihilfe auszuschließen. Dies könne sich als Falle für die Betroffenen erweisen, weil es keine Reaktionen des Einzelnen auf familiäre und berufliche Veränderungen zulasse. Befürchtet wird zudem ein „Vorteils-Hopping“, bei dem gerade Beamte mit vielen Kindern und Vorerkrankungen in die GKV wechseln würden. Das könne zu Beitragssteigerungen führen.

Unterdessen haben sich neben Hamburg auch einige andere Bundesländer für das „Hamburger Modell“ entschieden oder denken darüber nach (VersicherungsJournal Medienspiegel 25.3.2019).