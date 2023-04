Bauleistung: Diese Anbieter regulieren besonders fair

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Wie Kunden die Schaden- beziehungsweise Leistungsabwicklung bewerten, hat Servicevalue ermittelt. Zwei Anbieter mussten sich aus der nur noch dreiköpfigen Spitzengruppe verabschieden, in die ein Akteur aufsteigen konnte. (Bild: Wichert) mehr ...

Wie Kunden die Leistungsabwicklung bewerten, hat Servicevalue ermittelt. In der zehnköpfigen Spitzengruppe gab es einen Auf- und drei Absteiger. Immerhin fünf Akteure konnten sich zum sechsten Mal in Folge einen Platz unter den Topanbietern sichern. (Bild: Wichert) mehr ...

Wie Kunden die Schadenabwicklung bewerten, hat Servicevalue in den Segmenten Berufs-, Privat-, Verkehrs- sowie Wohnungsrechtsschutz untersucht. 18 Akteure schafften es mindestens einmal unter die Topanbieter. Jedoch sind nur drei von ihnen in allen Bereichen „sehr gut“. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

21.4.2022 –

Wie Kunden die Regulierungspraxis in dieser Sparte bewerten, hat Servicevalue ermittelt. In diesem Jahr gibt es einen Aufsteiger in der sechsköpfigen Spitzengruppe, ein Anbieter ist abgestiegen. Nur zwei Akteure gehören schon seit fünf Jahren zu den Top-Gesellschaften. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...