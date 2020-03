Barmer Arztreport: Der Corona-Virus ist vergleichsweise harmlos

6.3.2020

Professor Dr. Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der Barmer, hat am Donnerstag den Arztreport 2020 vorgestellt. Darin zeigt die Krankenkasse die Größenordnungen der 85,6 Millionen Krankheitsfälle im Jahr 2018 ihrer rund 9,1 Millionen Versicherten im Detail auf und fordert Verbesserungen der Versorgung, insbesondere mit Psychotherapie.

Laut dem Report relativieren sich die Corona-Fälle in Deutschland etwa im Vergleich zu den jährlichen Erkrankungen. So wurden bei 26,3 Prozent der männlichen Erwachsenen im Alter zwischen 25 bis 39 Jahren (2,1 Millionen Personen) Infektionen der oberen Atemwege diagnostiziert. Bei Frauen in der gleichen Altersstufe lag der Anteil bei 29,1 Prozent oder 2,234 Millionen.

Christoph Straub (Bild: Brüss)

Jüngste Daten des Robert Koch Instituts (RKI) zeigen, dass die jährliche Grippewelle (Influenza) per 3. März bislang 18.862 labordiagnostisch bestätigte Fälle erzeugt hat. Die Zahl der Corona-Erkrankungen in Deutschland wurde mit 349 angegeben. In Europa ist besonders Italien mit 3.089 Fällen betroffen worden. China meldete laut RKI 80.400 Patienten.

Die Pandemie betrifft zunehmend auch die Versicherungsbranche als Risikoträger sowie als Arbeitgeber und Veranstalter.