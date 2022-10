Bafin warnt Versicherer: Keine Abstriche bei der Prämienqualität

25.10.2022 – In einem Kommentar für das Bafin-Journal geht Exekutivdirektor Dr. Frank Grund von deutlichen Auswirkungen der gestiegenen Teuerungsrate in der Schaden- und Unfallversicherung aus. Er mahnt, die Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen sicherzustellen. Höhere Beiträge seien unvermeidlich. Versicherer sollten aber bei der Prämienqualität keine Abstriche machen. Bei den Krankenversicherern sehe die Lage etwas anders aus, könnte sich aber schnell ändern.

Im Vorfeld der Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht, zu der die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) unter anderem Versicherungs-Unternehmen und -verbände Anfang November eingeladen hat, nimmt Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht, die Assekuranz ins Gebet.

Frank Grund (Bild: Bernd Roselieb)

Versicherer spürten den Kostendruck durch die hohe Inflation, schreibt er in einem Kommentar für das Bafin-Journal. Das zeige der Blick auf unterschiedliche Versicherungszweige sehr deutlich. „Aus Aufsichtsperspektive kommt es jetzt darauf an, dass sie daraus die richtigen Schlüsse ziehen“, mahnt er.

Schadenaufwendungen steigen signifikant

In der Schaden- und Unfallversicherung werde man bereits in den Jahresabschlüssen der Versicherer für 2022 deutliche Auswirkungen der gestiegenen Teuerungsrate sehen. „Durch die höhere Inflation steigen die Schadenaufwendungen signifikant, insbesondere dort, wo Reparaturleistungen anfallen oder Neuwertersatz vereinbart ist“, berichtet der oberste Versicherungsaufseher.

Das führe zu höheren versicherungs-technischen Rückstellungen in den betroffenen Zweigen. „Bei der Reservierung der Schäden nach den Vorgaben des Handelsgesetzbuchs gilt ein klarer Grundsatz: Die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen ist sicherzustellen“, ruft Grund in Erinnerung.

Höhere Beiträge unvermeidlich

Wegen der hohen Teuerung müssten Unternehmen gegebenenfalls bestehende Rückstellungen bereits in diesem Jahr erhöhen. Aus Sicht der Aufsicht wäre es nicht akzeptabel, darauf zu wetten, dass sich die hohen Inflationsraten normalisieren, und in der Zwischenzeit bestehende Puffer in den Reserven restlos aufzubrauchen.

„Auch die Schadenrückstellungen nach Solvency II müssen Versicherer anpassen, wenn sie die Inflationserwartungen zu niedrig geschätzt haben. In der Regel wird das der Fall sein“, erwartet er.

Aus Sicht der Aufsicht ist es nicht akzeptabel, darauf zu wetten, dass sich die hohen Inflationsraten normalisieren. Dr. Frank Grund, Bafin

Natürlich müssten die Versicherer die Schadenentwicklung auch im Hinblick auf künftige Schadenerwartungen bei ihrer Tarifierung berücksichtigen. Es sei daher im Grunde unvermeidlich, dass die gestiegene Inflation im Jahr 2023 höhere Beiträge in der Schaden- und Unfallversicherung nach sich ziehe – und zwar sowohl im Neugeschäft als auch im Bestand.

„Aus Aufsichtsperspektive ist klar: Angesichts der hohen Inflation sollten Versicherer bei der Prämienqualität keine Abstriche machen“, warnt er jedoch.

Inflation wird kurz- bis mittelfristig kaum zurückgehen

Bei den Krankenversicherern sehe die Lage etwas anders aus. Hier sei zurzeit noch keine besondere medizinische Inflation zu beobachten. „Das kann sich aber schnell ändern“, meint er, „nämlich dann, wenn die steigenden Kosten der Leistungserbringer und die höheren Produktionskosten für Sachmittel, Medikamente et cetera zu höheren Aufwendungen führen.“

Die Branche werde dies sicherlich durch Beitragsanpassungen an ihre Kunden weitergeben können beziehungsweise müssen, aber erst mit der üblichen Zeitverzögerung.

Kurz- bis mittelfristig werde sich wenig ändern. „Die Bundesbank erwartet auch im kommenden Jahr eher eine Sieben vorm Komma als eine Sechs. Und das heißt ganz klar: Versicherer müssen sich auf längerfristig höhere Inflationsraten einstellen. Daran führt kein Weg vorbei“, so der Exekutivdirektor.

Beitragserhöhungen angekündigt

In ersten Branchenzweigen liegen Prämiensteigerungen auf dem Tisch. Dies ist der Fall bei Gewerbe- (VersicherungsJournal 21.10.2022) und Wohngebäude-Versicherungen (22.9.2022).

Bislang möchte die Mehrheit der Bevölkerung noch an ihrer Absicherung für den Fall der Fälle unverändert festhalten. Nur neun Prozent haben ihre Ausgaben für Versicherungen angesichts der galoppierenden Inflation reduziert. Dies hat kürzlich eine Civey-Umfrage im Auftrag der Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland ergeben (5.10.2022).