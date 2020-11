Bafin mahnt und ermuntert bei der betrieblichen Altersversorgung

13.11.2020 – Für die Handelsblatt-Jahrestagung bAV 2020 hielt der oberste Versicherungsaufseher Dr. Frank Grund ein Bündel an – teils bekannten – Informationen bereit. Wenig Licht gibt es bei den Pensionskassen. Bei der „Nahles-Rente“ zeigen sich Fortschritte.

Der Talanx-Konzern und die Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) werden ihr mehrfach angekündigtes Sozial-Partner-Modell (SPM) voraussichtlich bis zum Jahresende erfolgreich verhandelt haben (VersicherungsJournal 10.6.2020, 18.10.2019 und 3.9.2020).

Dies hatten Repräsentanten der Tarifparteien am Dienstag auf der 21. Handelsblatt Jahrestagung „Betriebliche Altersversorgung 2020“ angekündigt.

Die „Nahles-Rente“ ist „weniger toxisch“

Ob dieses Geschäft innerhalb der Branche eine Signalwirkung auf die Wirtschaft haben werde, bleibe abzuwarten, sagte am Donnerstag auf der Veranstaltung Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin).

Mit dem Betriebsrenten-Stärkungsgesetz war die Möglichkeit von Betriebsrenten als reine Beitragszusage („Nahles-Rente“) geschaffen worden. Davon hat bisher niemand Gebrauch gemacht. Verdi und Talanx verhandeln ihr SPM als Haustarifvertrag.

Der Beamte riet den Teilnehmer, sich mit den Chancen des SPM auseinandersetzen. „Die Bafin jedenfalls ist bereit“, sagte er.

In der Niedrigzinsphase, die Corona nun noch einmal verfestige, seien reine Beitragszusagen, die einem Weniger an Sicherheit auch ein potenzielles Mehr an Rendite entgegenhalten, eine interessante Alternative, um im Neugeschäft zu weniger toxischen Konstellationen zu kommen, so der Aufseher.

Corona-Druck bei den Pensionskassen

Er berichtete, dass unverändert 36 der 135 Pensionskassen unter intensivierter Aufsicht stünden, weil sie ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden möglicherweise nicht dauerhaft erfüllen könnten.

Die Aufsicht dränge die Betroffenen dazu, bei ihren Trägerunternehmen oder Aktionären finanzielle Unterstützung anzufordern. „Wenn sich deren Lage durch die Corona-Pandemie verschlechtert, wird das natürlich leider umso schwieriger“, so Grund.

Bei denen, die bereits unterstützt worden seien, könne sich die Lage dadurch verschlechtern, dass Trägerunternehmen die zugesagten Mittel Corona-bedingt nicht aufbringen könnten, warnte er.

Er erinnerte daran, dass regulierte Pensionskassen in der Rechtsform des Versicherungsvereins Versicherungsansprüche notfalls kürzen können. Drei Kassen hätten davon bisher Gebrauch gemacht (20.7.2020, 22.1.2020). „Neue Fälle sind uns nicht bekannt“, so der Bafin-Direktor.

Zwang zur Transparenz, aber nicht zu grünen Anlagen

Die ESG-Kriterien sind auch für die Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge (EbAV) ein Thema. „Die Energiewende ist ein gesamt-gesellschaftlicher Kraftakt, bei dem Unternehmen aus der Finanzbranche mit anpacken“, sagte Grund. Die Aufsicht habe sich auf die ersten Offenlegungen der Unternehmen ab März 2021 eingestellt.

Beispielsweise habe sie vor einigen Monaten ein „Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ veröffentlicht. Dieses enthalte „Good-Practices“ – empfehlenswerte, aber unverbindliche Verfahrensweisen.

Laut europäischer Transparenz-Verordnung und EU-Taxonomieverordnung sollen die Unternehmen nachhaltigkeitsbezogene Angaben auf ihrer Website, in vorvertraglichen Informationen und in der regelmäßigen Berichterstattung machen. „Diese EU-Verordnungen schreiben den Unternehmen aber keine grünen Anlagen vor“, so der Aufseher. Schließlich seien diese zumindest nicht per se risikolos.