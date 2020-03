Bafin: Garantien muss man sich leisten können

19.3.2020 – In ihrem Journal äußert die Aufsicht „erhebliche Zweifel, ob die einzelnen Anbieter auf Dauer mit hinreichender Sicherheit“ ihrer Zinsversprechen auch tatsächlich verdienen. Verantwortlich für die „richtigen“ Zinshöhen seien die versicherungs-mathematische Funktion und die verantwortlichen Aktuare in den Unternehmen. Diese müssten für die Zukunft die richtigen Lehren ziehen und auch in der Vergangenheit übliche Vorgehensweisen kritisch hinterfragen.

Mehr als ein Viertel aller Lebensversicherer, deren Neugeschäft langlaufende Sparprodukte umfasst, berechnet die Leistungen mit einem durchschnittlichen Garantiezins in Höhe des Höchstrechnungszinses. Ein weiteres Viertel liegt nur unwesentlich darunter.

Dies berichten Dietrich Driller und Dr. Guido Werner vom Grundsatzreferat Lebensversicherungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) im aktuellen Bafin-Journal.

Höchstzins zu hoch

Die beiden Autoren haben die aktuelle Prognoserechnung der Aufsicht untersucht und äußern nun ernste Bedenken an der Praxis der Festlegung der Garantien in den Unternehmen. Dabei stellten sie zudem fest, dass „eine wesentliche Zahl regulierter Pensionskassen“ im Neugeschäft sogar noch einen Garantiezins über dem Höchstrechnungszins verwendet.

Es bestünden „erhebliche Zweifel, ob die einzelnen Anbieter auf Dauer mit hinreichender Sicherheit in der Lage sein werden, in ihrer Neu- und Wiederanlage Renditen oberhalb des aktuellen Höchstrechnungszinses zu erzielen“, schreiben sie. Dies gelte vor allem, wenn langlaufende Sparprodukte den Schwerpunkt des Neugeschäfts darstellen.

Die Aufsicht könne derzeit „nicht davon ausgehen, dass sich alle Anbieter der Probleme bewusst sind, die ihre Zinsversprechen mit sich bringen können“. Die Autoren weisen darauf hin, dass die risikofreien Marktzinssätze gegenwärtig „teilweise deutlich“ unter dem aktuellen Höchstrechnungszins von 0,9 Prozent lägen.

Höchstrechnungszins Der Höchstrechnungszins wird vom Bundesfinanzministerium festgelegt. Er wird auf Basis der Entwicklung von Staatsanleihen mit bester Bonität und zehnjähriger Laufzeit berechnet. Derzeit wird über ein Absenken auf 0,5 oder 0,25 Prozent nachgedacht (VersicherungsJournal 11.12.2019, 24.9.2019). Mögliche Auswirkungen hat die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH skizziert (14.2.2020).

Rechnungszins und Garantiezins nicht verwechseln

Im Rahmen eines ordnungsgemäßen Risikomanagement müssten sich die Anbieter „intensiv“ damit auseinandersetzen, welchen Garantiezins im Neugeschäft sie sich aufgrund ihrer Risikotragfähigkeit und ihrer Ertragskraft leisten könnten.

Wichtige Rollen mit entsprechenden Einflussmöglichkeiten auf die Geschäftsleitung hätten hier die Mitarbeiter in der versicherungs-mathematischen Funktion sowie der verantwortliche Aktuar.

Wenn diese den Garantiezins im Neugeschäft überprüften, sollten sie die für die Zukunft in der Neu- und Wiederanlage erwarteten Kapitalerträge berücksichtigen und nicht nur auf den jeweils geltenden Höchstrechnungszins verweisen.

Die Autoren ermahnen beide zu „einem hohen Maß an verantwortungsvollem und vorausschauendem Handeln“. Dieses solle sicherstellen, dass die Anbieter im Neugeschäft einen angemessenen und auf Dauer hinreichend sicheren Garantiezins festlegten.

Rahmenbedingungen können sich ändern

Das aktuelle Zinsumfeld zeige, wie sehr sich die Rahmenbedingungen über derart lange Vertragslaufzeiten ändern und hohe Zinsversprechen der Vergangenheit die Unternehmen belasten könnten. Den beiden Funktionen rät die Aufsicht, daraus „die richtigen Lehren (zu) ziehen und auch in der Vergangenheit übliche Vorgehensweisen kritisch (zu) hinterfragen.

Auch wenn in der Öffentlichkeit Garantie- und Höchstrechnungszins verwechselt oder gleichgesetzt werden, sollte dies den Profis nicht passieren: Denn Garantiezinsen verwenden die Anbieter bei der Kalkulation der Beiträge und Leistungen ihrer kapitalbildenden Produkte. Die zur Erfüllung der Leistungsversprechen gebildeten Deckungsrückstellungen müssen mit einem Zinssatz unterhalb des gesetzlich vorgegebenen Höchstrechnungszins (der bei Vertragsabschluss galt) berechnet werden.

Regulierte Pensionskassen sind nicht an den Höchstrechnungszins gebunden. Sie müssen aber „so kalkulieren, dass die dauernde Erfüllbarkeit ihrer Verpflichtungen sichergestellt ist". In Zeiten extrem niedriger Kapitalmarktzinsen könne es auch geboten sein, einen Garantiezins anzusetzen, der unter dem Höchstrechnungszins liegt.