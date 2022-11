Bafin erwartet von Lebensversicherern zwei Prozent reale Beitragsrendite

1.11.2022 – Mit neuen Leitlinien will die Behörde „sicherstellen, dass kapitalbildende Lebensversicherungen Kundinnen und Kunden einen angemessenen Nutzen bieten und Interessenkonflikte beim Vertrieb dieser Produkte vermieden werden“. Anbieter mit hohen Kosten geraten ins Visier der Aufsicht. Kritisch werden Interessenkonflikte des Vertriebs gesehen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hat am Montag ihren Entwurf für das „Merkblatt zu wohlverhaltens-aufsichtlichen Aspekten bei kapitalbildenden Lebensversicherungs-Produkten“ (PDF, 696 KB) veröffentlicht und zur Diskussion gestellt.

Stellungnahmen zu dem Text nimmt die Behörde bis zum 15. Januar 2023 per E-Mail an Konsultation-08-22@bafin.de entgegen. Wann die Regeln in Kraft treten sollen, wurde nicht mitgeteilt.

Versicherungsaufseher wollen Kundennutzen sicherstellen

Mit den Leitlinien wollen die Aufseher „sicherstellen, dass kapitalbildende Lebensversicherungen Kundinnen und Kunden einen angemessenen Nutzen bieten und Interessenkonflikte beim Vertrieb dieser Produkte vermieden werden“.

In ihrer Veröffentlichung zu der Konsultation schreibt die Bafin weiter: „Damit Altersvorsorgeprodukte einen angemessenen Kundennutzen haben, müssen sie mit hinreichender Wahrscheinlichkeit über ihre Laufzeit hinweg einen realen Anlageerfolg erzielen, also eine Rendite nach Kosten, die oberhalb einer begründeten Inflationserwartung liegt. Dies müssen die Versicherer bei der Produktprüfung sicherstellen.“

Die Vorgaben zur Vertriebsvergütung dienten dem Zweck, Fehlanreize zu vermeiden. Zu hohe Vermittlerprovisionen könnten einer ergebnisoffenen Information und Beratung der Versicherungsnehmer im Wege stehen.

Bafin verlangt zwei Prozent reale Rendite für Altersvorsorge

Als Rechtsgrundlage für das Merkblatt nennt die Bafin die „Vorgaben der Versicherungsvertriebs-Richtlinie [PDF, 1,3 MB] (IDD) zum Produktfreigabe-Verfahren (Art. 25 IDD) sowie zur Vertriebsvergütung und Interessenkonflikten (insbes. Art. 17 Abs. 3, Art. 29 Abs. 2 sowie Art. 27 und Art. 28 IDD), die ergänzenden delegierten Verordnungen (DV 2017/2358 und DV 2017/2359) und die zur Umsetzung der entsprechenden Vorgaben der IDD erlassenen nationalen Vorschriften (§ 23 Abs. 1a bis 1c VAG, § 48a VAG)“.

Daraus leitet die Behörde für kapitalbildende Lebensversicherungen klare Vorgaben ab: „Ein angemessener Kundennutzen bei Produkten zur Altersvorsorge setzt zumindest voraus, dass die Produkte mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine Rendite nach Kosten erzielen, die über einer begründeten langfristigen Inflationserwartung liegt (‚realer Anlageerfolg‘). Ein Wert von zwei Prozent für die Inflationserwartung ist als geeignet anzusehen.“

Für Einmalbeitragspolicen gelten diese Erwartungen nicht, da sie oft mit kürzerer Laufzeit und der Motivation abgeschlossen würden, Geld für einen überschaubaren Zeitraum „zwischenzuparken“. Das werde gegebenenfalls auch schon mit einer Rendite unterhalb der Inflation erreicht.

Kosten haben „aufsichtsrechtlich eine besondere Bedeutung“.

Die Lebensversicherer hätten bei der Produktprüfung das Zusammenwirken der Kosten, der Rendite (vor Kosten) und der Inflation zu prüfen.

Dabei haben die Aufseher eine Kennzahl vorrangig im Auge: „Den Kosten des Produkts kommt als der Größe, die die Unternehmen im Rahmen der Produktherstellung beeinflussen können, aufsichtsrechtlich eine besondere Bedeutung zu.

Aus Sicht des Versicherungsnehmers ist dabei das Risiko wegen einer ungünstigen Marktentwicklung, nur eine unzureichende (oder gar negative) Rendite bei im Übrigen gleichen Rahmenbedingungen zu erreichen umso höher, umso höher der kumulierte Effekt aus Kosten und Inflation ist.“

Als geeignete Größe zur Beurteilung der insgesamt anfallenden Kosten eines kapitalbildenden Lebensversicherungs-Produktes nennt die Behörde die nach der Methodik im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 9 VVG-InfoV in Verbindung mit § 2 Abs. 6 VVG-InfoV oder für Produkt-Informationsblätter von AltZertG-Produkten berechnete Effektivkosten.

Für Fondspolicen müssen Renditeszenarien betrachtet werden

Insbesondere bei fondsgebundenen Produkten bestünden Unsicherheiten im Hinblick auf die zukünftige Rendite bestehen. Daher müssten die Lebensversicherer bei der Prüfung eines angemessenen Kundennutzens verschiedene „Renditeszenarien“ analysieren.

Ein Beispiel hat die Behörde in den Entwurf ihres Merkblatts eingefügt.

Demnach ist bei einer nominalen Rendite vor Kosten von zwei Prozent nach Abzug von Effektivkosten zwischen 1,64 und vier Prozent die Rendite nach Kosten und Inflation negativ. Auch bei fünf Prozent Rendite vor Kosten wird bei den beispielhaften Kostensätzen die Zielrendite von real zwei Prozent nicht erreicht. Das gelingt erst bei dem höchsten angenommenen Zinssatz vor Kosten und Inflation.

Beispiel für eine Szenarioanalyse zum Kundennutzen Rendite 2 Prozent 5 Prozent 8 Prozent Effektiv-Kosten 1,64 2,35 4,00 1,64 2,35 4,00 1,64 2,35 4,00 RnK* 0,36 -0,35 -2,00 3,36 2,65 1,00 6,36 5,65 4,00 RnK&I** -1,64 -2,35 -4,00 1,36 0,65 -1,00 4,36 3,65 2,00

Storno-Wahrscheinlichkeit muss berücksichtigt werden

Bei der Bewertung des Kundennutzens muss nach den Vorstellungen der Behörde zudem die Wahrscheinlichkeit vorzeitiger Vertragsabgänge berücksichtigt werden.

Dazu heißt es in dem Merkblatt-Entwurf: „Ist für den Zielmarkt eines Produktes damit zu rechnen, dass ein nennenswerter Teil der Verträge vorzeitig beendet wird, so reicht es nicht aus, das […] beschriebene Kriterium einer positiven Realrendite nur auf die reguläre Vertragsbeendigung ohne vorzeitiges Storno zu beziehen.“

So habe bei einer Stornoquote von beispielsweise 3,69 Prozent pro Jahr, dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2020, nach 15 von 30 Jahren Laufzeit bereits fast die Hälfte der Versicherungsnehmer gekündigt. „Die Rendite nach Kosten bei einer Kündigung nach 15 Jahren wäre dann für den Zielmarkt des Produktes von erheblicher Bedeutung“, verlangt die Bafin.

Bei vorzeitigem Vertragsende ist die Zielrendite kaum erreichbar

Sie hat für diesen Fall ihre beispielhafte Szenarioanalyse ergänzt um die Rendite nach Kosten bei einem Vertragsende nach fünf oder 15 Jahren.

Hier konnte nach fünf Jahren die reale Zielrendite bei Weitem nicht erreicht werden. Nach 15 Jahren gelangt das nur bei niedrigen beziehungsweise niedrigen bis mittleren Kostensätzen in Kombination mit mittleren und hohen Verzinsungen der Kapitalanlagen. Dabei ist die Inflation noch gar nicht berücksichtigt.

Beispiel für eine Szenarioanalyse zum Kundennutzen im Stornofall Rendite 2 Prozent 5 Prozent 8 Prozent Effektiv-Kosten 1,64 2,35 4,00 1,64 2,35 4,00 1,64 2,35 4,00 RnK* 0,36 -0,35 -2,00 3,36 2,65 1,00 6,36 5,65 4,00 Rendite nach Kosten bei vorzeitiger Vertragsbeendigung nach fünf Jahren RnK* -1,64 -2,35 -4,00 1,36 0,65 -1,00 4,36 3,65 2,00 Rendite nach Kosten bei vorzeitiger Vertragsbeendigung nach 15 Jahren RnK* -1,64 -2,35 -4,00 1,36 0,65 -1,00 4,36 3,65 2,00

Kosten und Provisionen unter verschärfter Aufsicht

In dem Merkblatt sind zahlreiche Aspekte von Kosten und Vertriebsprovisionen genannt, die die Aufsicht kritisch sieht.

So könnten Interessenkonflikte gemäß § 48a Abs. 3 VAG zwischen Versicherungs-Vermittlern und Versicherungs-Unternehmen selbst und ihren Kunden oder zwischen ihren Kunden untereinander entstehen.

Sie hätten hierfür die Bandbreite der unterschiedlichen Vergütungssätze und sonstigen Vertriebspartner/-wegbezogenen Aufwendungen in den Blick zu nehmen und deren unterschiedliche Auswirkung auf die Kostenbelastung bei separater Betrachtung der Vertriebspartner/-wege.

Außerdem wollen die Beamten von den Versicherern verlangen, dass sie die von Fondsgesellschaften direkt an Vermittler gezahlte Kickbacks in Erfahrung bringen und in ihren Szenarien berücksichtigen. Zudem müssten die im Rahmen von Fondspolicen angebotenen Investments laufend überwacht und deren Performance mit den Annahmen in den Szenarioanalysen abgeglichen werden.

Behörde will Vergütungshöhe an die Stornoquote koppeln

Eine „Abschlussprovision, die an das Zustandekommen eines vermittelten Vertrages anknüpft“, hat nach Einschätzung der Bafin „grundsätzlich eine hohe Anreizwirkung“. Eine hohe Abschlussprovision sei daher an „angemessene qualitative Kriterien zu knüpfen“.

Das Papier wird an dieser Stelle sehr konkret: „In Betracht kommt insbesondere das Anknüpfen an eine Stornoquote. Die Stornoquote sollte gegebenenfalls, anknüpfend an die Anzahl der vermittelten Verträge, für das individuelle Produkt […] und für den individuellen Vertriebspartner definiert werden.

Eine hohe Abschlussprovision kann etwa davon abhängig gemacht werden, dass die individuelle Stornoquote des Vertriebspartners unterhalb der Stornoquote für das Produkt insgesamt oder einer individuell für den Vertriebspartner definierten Schwelle liegt.“

Kritisch werden auch Vergütungen gesehen, die als Bonus „bei Erreichen eines bestimmten Verkaufsvolumens oder -werts ausgelöst wird“.

Quoten als Maßstab für verstärkte Aufsicht

Die Bafin verfolgt nach eigener Aussage in der Wohlverhaltensaufsicht einen risikoorientierten Ansatz. Im Falle von Anbietern kapitalbildender Lebensversicherungen verwende sie die folgenden Indikatoren, die fortlaufend angepasst werden könnten:

Zu- und Abgänge im Verhältnis zur Zahl der Verträge und der Versicherungssumme pro Jahr

Abschluss- und Verwaltungskosten im Verhältnis zu den verdienten (Brutto-)Beiträgen pro Jahr

Vergütungszahlungen an / Aufwendungen für Versicherungsvermittler

Effektivkosten / Reduction in Yield (RiY)

Wertentwicklung der fondsgebundenen Kapitalanlagen

Die Behörde stützt sich auf Datenmaterial (Excel, 45 KB) der Branche und einzelner Unternehmen.

Schwerpunktmäßig würden bis auf Weiteres schwerpunktmäßig solche Lebensversicherer näher geprüft, bei deren Hauptverkaufsprodukten die Effektivkosten im oberen Viertel des Marktes (75%-Quantil) liegen.

Effektivkosten der Lebensversicherer* EA 55, n 12 EA47, n 20 EA 37, n 30 EA 27, n 40 Fondsgebundene Versicherungsanlage-Produkte 25%-Quantil 2,03% 1,54% 1,30% 1,13% Median 2,62% 2,00% 1,64% 1,53% 75%-Quantil 3,29% 2,65% 2,35% 2,21% artihm. Mittel 2,72% 2,15% 1,85% 1,69% Klassische Versicherungsanlage-Produkte 25%-Quantil 1,42% 1,23% 1,00% 0,83% Median 1,91% 1,48% 1,16% 0,98% 75%-Quantil 2,32% 1,73% 1,43% 1,22% artihm. Mittel 1,91% 1,45% 1,19% 1,02%

Vertriebskosten im oberen Viertel sind kritisch

Ferner würden zunächst solche Versicherer näher geprüft, die durch hohe Aufwendungen für Versicherungsvermittler und insbesondere Zahlung hoher Abschlussprovisionen auffallen. Als hoch gelte Werte im oberen Viertel (oberhalb des 75%-Quantils) der Branchenwerte.

Das sind laut dem Datenmaterial (Excel, 45 KB) je nach Vertriebsweg, Produktkategorie und Art der Aufwendungen, wenn zwischen 2,26 und 6,46 Prozent der Beitragssumme überschritten werden.

Gegebenenfalls würden ergänzende Kriterien herangezogen. Dazu gehören hohe Stornoquoten und Rückvergütungen an Vertriebspartner durch Fondsgesellschaften.