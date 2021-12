Axa: Lehren aus den Überschwemmungen durch „Bernd“

7.12.2021 – Wetterextreme häufen sich in den letzten Jahren immer mehr. Bei einer Axa-Veranstaltung ging es konkret darum, wie sich Forschung, Wirtschaft und auch jeder Einzelne auf diese Entwicklung bestmöglich vorbereiten können.

Die Sturzflut „Bernd“ Mitte Juli (VersicherungsJournal 12.11.2021, 12.8.2021) kostet die Axa-Gruppe eigenen Angaben zufolge etwa 400 Millionen Euro (nach Entlastung durch die Rückversicherung) für Schäden in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Deutschland, Belgien und anderen Ländern Europas.

40 Prozent der Schäden seien bereits reguliert, sagte Dr. Nils Reich, Vorstand der Axa Versicherung AG, bei einer hauseigenen Veranstaltung am Montag zum Thema Extremwetter.

Viele und komplexe Flutschäden

Nils Reich (Bild: Axa)

Dass die Regulierungsquote nicht höher ist, liegt daran, dass die Zahl der versicherten Schäden außerordentlich hoch und die Schäden zudem komplex waren.

Dies habe – neben weiteren Faktoren wie zum Beispiel der aktuellen Knappheit in Baubranche, Handwerk und bei diversen Dienstleistern – die Regulierung beeinflusst.

Bei den weniger komplexen Kfz-Schäden sei hingegen der weit überwiegende Teil bereits abschließend reguliert.

Für den TV-Meteorologen Sven Plöger und den Klima- und Wetterforscher Dr. Joaquim Pinto gibt es klar einen Zusammenhang zwischen Klimawandel und der aktuellen Wetterextreme.

Unter anderem wurde auf die Clausius-Clapeyron-Gleichung verwiesen, wonach ein Grad Temperaturerhöhung sieben Prozent mehr Wasserdampf in der Atmosphäre bedeutet.

Diskrepanz zwischen Risiko und Versicherungsabdeckung

Viele Kunden seien sich des Risikos „Starkregen“ nicht bewusst, sagte Christina Feldges. Sie verantwortet die Sach- und Elementarversicherung bei der Axa, und verweist auf Branchenzahlen, wonach zwar 95 Prozent aller Gebäude klassisch gegen Sturm und Feuer versichert sind, aber nur für 46 Prozent eine Elementarschaden-Versicherung besteht.

Mit ihrem „Future Risks Report“ ermittelt die Versicherungsgruppe seit einigen Jahren weltweit die Wahrnehmung künftiger Risiken durch Experten in einer strukturierten Umfrage und der breiten Öffentlichkeit durch eine Bevölkerungs-repräsentative Befragung.

Danach liegt bei 56 Prozent der befragten Bundesbürger der Klimawandel an die Spitze der zehn größten Risiken, rund ein Drittel fühlt sich im Alltag aber diesem Risiko nicht ausgesetzt.

Weltweit gaben zählen 46 Prozent der insgesamt 19.000 Befragten in 15 Ländern den Klimawandel zu den bedeutendsten Risiken der nächsten fünf bis zehn Jahre. 71 Prozent sehen sich den Auswirkungen des Klimawandels im alltäglichen Leben ausgesetzt.

Axa ist gegen eine Pflichtversicherung für Elementarschäden

Wenig überraschend sprach sich Reich gegen eine Pflichtversicherung für Elementarschäden, aber für mehr Information, Prävention, den Einbezug der Elementardeckung in die Gebäudeversicherung und bauliche Maßnahmen aus. Damit liegt er voll auf der GDV-Linie (VersicherungsJournal 1.11.2021).

„Die Sicherheit, an die wie gewöhnt sind, endet jetzt ein stückweit“, so Plöger. Die Menschen müssten ihr Wissen für den Katastrophenfall verbessern (beispielsweise nicht in den Keller gehen bei Überflutung), die Wetterberichte aufmerksam verfolgen und sich vorbereiten.

„Dinge, die einem lieb und unersetzlich sind, gehören nicht in den Keller. Und wenn das Unwetter kommt, bringen Sie sich selbst in Sicherheit – um den Rest kümmern wir uns, wenn Sie versichert sind“, so Reich.

Bessere Klima-Modelle gefordert

Plöger wie auch Pinto führten aus, dass mit den aktuellen Starkregenmodellen „die Dramatik“ der Sturzflut „Bernd“ so nicht vorauszusehen war. Plöger will die Forschung der Meteorologen und der Hydrologen stärker zusammenbringen.

Pinto fordert die (Rück-)Versicherer auf, ihre internen Klima-Modelle zu verbessern. Seiner Einschätzung nach müsse der Datenumfang für extreme, 200-Jahresereignisse erweitert werden.

Feldges geht davon aus, dass das Starkregen-Risiko ab 2022 auch besser im Zonierungssystem Zürs abgebildet sein wird. Plöger fordert über Anpassungsmaßnahmen hinaus an der Ursache anzusetzen und CO2-Emissionen zu vermeiden. Jeder Euro, der nicht in die Vermeidung investiert werde, verursache bis zu elf Euro Schaden.

Reich verwies darauf, dass die Gruppe Kohle-Kraftwerke nicht mehr versichert. Neuerdings schließe man auch Gas- und Ölvorhaben aus. Zudem werde die Entwicklung regenerativer Energien positiv begleitet.