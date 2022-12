Autofahrerin kollidiert mit Baumstumpf – und verklagt die Stadt Köln

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Coronakrise erhöht die Risiken für Unternehmen. Damit steigen auch die Anforderungen an den beratenden Vermittler, teilweise sogar auf Kosten seiner Courtage. Warum sich das trotzdem rechnen kann. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

Weil ein Fahrzeugführer in einer Waschstraße gebremst hatte, kam es zu einer Kollision. Anschließend stritt man sich vor Gericht um die Schuldfrage – mit einem überraschenden Ausgang. mehr ...

Weil die Ausfahrt seiner Kfz-Werkstatt blockiert war, suchte sich ein Autofahrer einen anderen Weg und rutschte dabei in eine Grube. Vor Gericht musste geklärt werden, ob der Werkstattbesitzer schadenersatzpflichtig ist. mehr ...

18.8.2010 –

Ein durch einen Rasenmäher hochgeschleuderter Stein kann einen erheblichen Schaden verursachen. So auch in einem vom Landgericht Coburg entschiedenen Fall, in dem es um die Frage der Haftung ging. mehr ...